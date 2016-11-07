2,5 роки після Майдану: Всі перемоги і провали України

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VoxUkraine
Понеділок, 7 листопада 2016, 18:13

Оновлена країна? Що вдалося зробити в Україні, а що ні. В яких сферах інтенсивність і кількість реформ можна вважати прийнятною, а де треба говорити про повний провал.

VoxUkraine при сприянні Dragon Capital підсумував прогрес, або його відсутність, у ключових для країни реформах.

Відеоролик було створено до 13-ої щорічної конференції Ялтинська Економічна Стратегі.

VoxUkraine дуже вдячний за підтримку Центру Економічної Стратегії та Київській Школі Економіки.

Технічне виконання – Titanium Presentations.

Теми: реформа Україна
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