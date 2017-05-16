Вкрадена сім'я

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Міністерство інформаційної політики України
Вівторок, 16 травня 2017, 12:17

МІП презентовало комунікаційну кампанію-2017 до Дня депортації кримських татар.

"Кримські татари у 1944 році втратили разом із Батьківщиною мрії, любов, зрештою затишок, будинки, сімейні реліквії та багато іншого, що робить життя людини Життям.

Після депортації радянська влада відбирала навіть право на пам'ять, назвавши кримських татар, які воювали на фронті - зрадниками.

Сьогодні окупаційна влада РФ знову відбирає пам"ять, заборонивши кримським татарам збиратися разом, як це було десятками років, читати молитву, пригадувати минуле та шукати сили на майбутнє".

Із FB Emine Dzheppar

Теми: кримські татари
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