У яких умовах тримають тварин у Національному цирку

646 переглядів
УП
Вівторок, 17 жовтня 2017, 10:21

Національний цирк України. Центр Києва. Старенькі приміщення і штори родом з СРСР підказують, що цирки держава не балує. Тут тварини не лише виступають, але й живуть. На одному поверсі.

Для циркових артистів тварини – частина родини. І жодні аргументи про невідповідні умови, дику природу і гуманність не перекреслять їхню віру в те, що звірі з ними щасливі.

Натомість в Україні все більше людей готові виходити на вулиці, щоб заявити свою позицію: тварини не повинні бути в цирках, на хутряних фабриках чи притравочних станціях (місця, де мисливських собак тренують на диких тваринах).

Детальніше читайте в репортажі УП  "Домашні" не по своїй волі. Що відбувається з тваринами у цирках

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Головні новини
Група нардепів змусила Парубія закрити погоджувальну раду
Націоналістам пояснили, що вертолітним майданчиком керує держава
Парубій: Венеційська комісія відхилила законопроект по антикорупційному суду
Парубій доручив комітету терміново розглянути закони про недоторканість
Усі новини
Публікації
25 років у ступорі: чи здатна Україна на технологічні експерименти
Не володіючи чіткою стратегією розвитку, країна втратила 25 років. Чи можна надолужити згаяне – у світі, де балом правлять нові технології? (рос.)
17 жовтня 2017, 11:20 — Всеволод Некрасов, ЕП
Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій
Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради о 9:30. Активісти політсил та громадських об'єднань "Рух нових сил", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.
17 жовтня 2017, 09:26
31-річний канцлер та ультраправі в уряді: що змінить для України нова влада в Австрії
Головним питанням стає створення нового уряду – за участі праворадикалів. Це стане викликом, особливо зважаючи на головування Австрії у Євросоюзі.
17 жовтня 2017, 08:55 — Віктор Савінок, для ЄG
"Кіборг" Жора Турчак: Щоб ветерани щось міняли, їх треба вчити і висувати у виконавчу владу
Розвідник легендарної 95 бригади не припинив воювати навіть після дембеля. Тільки тепер його фронт не на Донбасі, а в Києві. Як Жора з побратимами вже змінюють Україну і чому ветерани АТО мають самі йти до влади?
17 жовтня 2017, 08:00 — ДАРИНА РОГАЧУК, для "Вибори Вибори"
Усі публікації