Замах на Ігоря Мосійчука: загинув охоронець

138 переглядів
"Українська Правда"
Четвер, 26 жовтня 2017, 08:56
Ельдар Сарахман, УП

На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. За даними поліції, в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука та отримав поранення політолог Віталій Бала.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Вибухівку було закладено в скутер поруч з телеканалом "Еспресо".

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на Міцкевича як теракт.

У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в м. Києві а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво. Разом з тим, розглядаються також 112 ст КК України (замах на державного діяча) та ч2 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене загально небезпечним способом). Остаточна кваліфікація буде визначена після проведення першочергових слідчих дій зранку 26 жовтня.

Водночас в МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт. "Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться у повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук.

Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Відео: Ельдар Сарахман/УП

Це та інші відео дивіться на YouTube-каналі "Української правди"

Теми: Мосійчук вибух теракт
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії 26 жовтня 2017, 08:49
Ляшко не виключає, що замах на Мосійчука влаштували опоненти 26 жовтня 2017, 08:37
Мосійчук у замаху на себе звинувачує Росію 26 жовтня 2017, 07:28
Головні новини
Україна передала в ЄСПЛ нові документи щодо дій РФ на Донбасі
Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії
АТО: Бойовики застосовують РСЗВ і міномети, 1 боєць ЗСУ поранений
Хроніка 26 жовтня. Путін визнає Крим українським, а Яценюк гальмує євроінтеграцію
Усі новини
Публікації
"Хотєлкі" на трильйон. Як депутати правили держбюджет-2018
ЕП з'ясовувала, навколо яких питань зараз воюють депутати з урядовцями, чого хоче Мінфін, а чого нардепи, і який бюджет вони готують українцям на 2018 рік. Процес обіцяє бути гарячим.
26 жовтня 2017, 08:30 — Галина Калачова, ЭП
Східному партнерству прописали зміни: рекомендації до саміту в Брюсселі
Нині всі учасники процесу визнають, що Партнерство потребує глибокої реформи. Та які саме зміни мають відбутися? "Європейська правда" публікує відповідь експертів на це питання.
26 жовтня 2017, 08:10 — Леонід Літра, Іраклі Порчхідзе, Юліан Ґроза, для ЄП
Чийгоз та Умеров. Все, що відомо про політвязнів
Українські заручники, кримські татари Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров звільнені. УП уважно слідкувала за процесом звільнення політв'язнів та пропонує згадати подробиці з життя Чийгоза і Умерова.
25 жовтня 2017, 19:55 — Оксана Коваленко
Фетизм, або Чому суспільство дискримінує повних
Акцентування уваги на вазі для багатьох є універсальним способом образити опонента. Це – типовий прояв соціокультурної дискримінації, коли "норма", закріплена у суспільстві, впливає на життя окремих людей, які у цю норму не вписуються.
25 жовтня 2017, 16:30 — Олександра Горчинська, для УП.Життя
Усі публікації