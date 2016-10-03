Святее Папы: к чему приведет Польшу полный запрет абортов

Установить полный запрет абортов, вплоть до заключения до 5 лет, может рассматриваться как ответ на обращение епископата. Однако обострение внутренних противоречий из-за вопроса абортов невыгодно польским властям. (укр.)
Спустя меньше года после старта действия зоны свободной торговли Европейский Союз согласился на увеличение квот. У Брюсселя были все основания отказать Украине, в первую очередь – из-за наших нарушений Соглашения об ассоциации.
Советская доктрина не оставляла человеку права быть жертвой – слабой, растерянной, беспомощной. Многие из нас сегодня мыслят, как советское партийное руководство. Мы хотим видеть каждого украинца несгибаемым героем и патриотом, а испуганные обыватели вызывают у нас отторжение.
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