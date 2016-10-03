Святее Папы: к чему приведет Польшу полный запрет абортов

Советская доктрина не оставляла человеку права быть жертвой – слабой, растерянной, беспомощной. Многие из нас сегодня мыслят, как советское партийное руководство. Мы хотим видеть каждого украинца несгибаемым героем и патриотом, а испуганные обыватели вызывают у нас отторжение.