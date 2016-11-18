Солнечная энергия в каждый дом. Украинские инженеры разработали уникальную "бытовую" электростанцию

Четыре часа Луценко пытался уговорить комитет проголосовал его представление и передать его в сессионный зал Верховной Рады. Само же заседание комитета по вопросам регламента напоминало душную и захламленную сцену провинциального театра. УП предлагает читателям наиболее интересные отрывки этого действа. (укр.)
Во всем мире 17 ноября – не праздник, а повод напомнить о борьбе за права студентов. УП обращает внимание на несколько отечественных инициатив, на примере которых другие студенты могут учиться отстаивать свои права. (укр.)
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