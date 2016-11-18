Солнечная энергия в каждый дом. Украинские инженеры разработали уникальную "бытовую" электростанцию

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Всеволод Некрасов, ЭП
Пятница, 18 ноября 2016, 12:03
Темы: технологии
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Комментарии — 3
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IP: 95.133.225.---Brokerman18.11.2016 13:17
Ребята инженеры Вы молодцы, взрывайте РАЗУМ, лишайте прибылей толстых и жирных жлобов капиталистов.
Выкладывайте чертежи, ждем!
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IP: 91.250.48.---adonaj218.11.2016 12:42
брехліві правда..Чмирдяй...
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko18.11.2016 12:35
Для чого псувати заголовок словом "унікальний" ми ж не Расєі живемо, чи так важко позбавитись пережитків совка?
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