Бойцовский клуб, или Недореволюционная ситуация

Ноябрь принес Украине гремучую смесь из политических спекуляций, новых тарифов, курсовых скачков, проплаченных протестов, рассуждений о третьем Майдане, заявлений о преднамеренном раскачивании ситуации и вражеском плане "Шатун".

За всем этим маячит один и тот же интригующий вопрос: так возможна ли в нашей стране очередная революция? И если да, то при каких обстоятельствах?

За прошедшие годы украинцы убедились, что настоящий Майдан не поддается планированию.

Вместе с тем, у нас до сих пор популярно мнение, будто революции совершаются "народными массами", когда их жизнь становится невыносимой. Хотя на практике любую революцию делают не безликие "массы", "низы" или "народ", а живые люди с определенными личностными качествами.

Сегодняшние попытки родить эрзац-Майдан связаны именно с этим ложным представлением о революционных "народных массах".

Ставка сделана на обнищавшего украинского обывателя, уставшего от войны и нескончаемых лишений. Но обыватели не устраивают революций – в лучшем случае они могут лишь поддержать уже разгоревшуюся революционную бурю.

Поэтому массовых протестов в беднеющей Украине не наблюдается. А если в будущем новый Майдан все-таки случится, его начнут не те, чья жизнь была разрушена войной, а те, кому война подарила новую жизнь.

Это люди совершенно другого склада.

Неплохим ключом к пониманию ситуации служит творчество американца с украинскими корнями Чака Паланика.

Предоставим слово его герою Тайлеру Дердену, создателю бойцовского клуба из одноименного культового романа: "Да уж, я вижу в бойцовском клубе сильнейших и умнейших людей, которые когда либо жили. С потенциалом, который растрачивается впустую.

Целое поколение работников бензоколонок, официантов – рабов в белых воротничках. Реклама заставляет нас покупать тачки и тряпки. Мы вкалываем на ненавистных работах, чтобы купить ненужное нам дерьмо.

Мы – пасынки истории. Ни цели, ни места. На нашу долю не выпало ни великой войны, ни великой депрессии.

Наша великая война – духовная. Наша великая депрессия – наше существование. Нам внушали по телевизору, что однажды мы станем миллионерами, кино- и рок-звездами, но нам это не светит. Постепенно до нас это доходит и бесит, страшно бесит".

Революция и военное противостояние с РФ стали для украинцев своеобразным бойцовским клубом, перевернувшим наши представления о реальности.

У нас вырос свой коллективный Тайлер Дерден, живущий в сознании десятков тысяч людей.

После 2014 года они перестали быть пасынками истории, чей потенциал растрачивается впустую. Они нашли свое место и обрели цель; на их долю выпала великая война – война за независимость Украины. В прежней жизни у них вряд ли был шанс стать миллионерами или звездами шоу-бизнеса, зато теперь они стали героями.

Война раскрыла их силу, избавила от фальши, научила настоящей смелости, настоящей преданности и настоящей ненависти. Именно эти люди морально и физически способны на новую революцию, которая так пугает Банковую.

Наш бойцовский клуб – это не только участники АТО, но и все украинцы, нашедшие себя в новой действительности.

Им не страшны тяготы военного времени: они получили от войны больше, чем потеряли. Ощущение силы, душевного подъема, рывка вперед важнее любых материальных невзгод.

Поэтому ни обвал украинской экономики, ни обесценивание гривни¸ ни массовый банкопад так и не обернулись третьим Майданом – вопреки российским ожиданиям. И, как бы ни шокировали население запредельные коммунальные тарифы, сами по себе они тоже не грозят революцией. Опасаться стоит другого.

Украинский Тайлер Дерден взбунтуется, если отнять у него место и цель, обретенные в 2014-2015 годах.

Если затянувшаяся гибридная война начнет выглядеть чем-то рутинным и фальшивым.

Если люди, наполнившие свою жизнь смыслом, вновь увидят перед собой пустоту: без побед, без подвигов, без перемен.

Если они почувствуют, что их усилия оказались напрасными, а их самих пытаются низвести до прежней роли – пасынков истории, вкалывающих ради примитивных материальных благ.

Тогда в Украине действительно возможен новый Майдан, к которому власти абсолютно не готовы.

Последние события убеждают, что у Банковой есть один рецепт предотвращения революций: апеллировать к российской угрозе.

Нашему обществу неустанно напоминают, что Путин сделал ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины, и любые антиправительственные волнения выгодны Москве.

Этот аргумент вполне справедлив и логичен. Но, увы, подобная риторика сродни валерьянке, которая успокаивает лишь в умеренных количествах, а в случае передозировки, наоборот, провоцирует возбуждение.

Тезис о раскачивании лодки на радость Путину оказался настолько удобен для украинского руководства, что его принялись эксплуатировать без всякой меры и без особой нужды.

В результате власть приблизилась к опасной черте, за которой лекарство от протестной активности начинает приносить обратный эффект.

Уже сейчас информация о кремлевском плане "Шатун" вызывает у многих кривые ухмылки – хотя на Печерских холмах еще не сталкивались с серьезными антиправительственными протестами.

По-видимому, дальнейшее педалирование этой темы будет вызывать в обществе все больше раздражения и ощущения фальши.

И если Украина все-таки дозреет до нового Майдана, то к тому времени избитый аргумент о недопустимости дестабилизации рискует полностью обесцениться.

На Банковой должны осознать: в случае настоящей революционной ситуации затасканные предостережения не помогут.

Взбунтовавшийся бойцовский клуб не испугаешь ни апокалиптическими картинами, ни напоминаниями о внешней угрозе.

Обвинив настоящих революционеров в подыгрывании Кремлю, правящая элита разозлит их еще сильнее и лишь ускорит свой конец.

Хотя можно не сомневаться, что выиграет от подобного развития событий именно Кремль.

Михаил Дубинянский, УП