Красные шляпы в Вашингтоне. Американская мечта Дональда Трампа

"Ми не просто передаємо владу від однієї адміністрації іншій, чи від однієї партії іншій – ми передаємо владу з Вашингтону і повертаємо її вам, люди!" З інавгураційної промови Дональда Трампа

Не популізмом єдиним увійде в історію пишна інавгурація 45-го президента США, але й мітингами незгодних.

Сотні тисяч червоних капелюхів "Make America Great Again" заполонили вулиці Вашингтону.

"Не наш Президент!" – відповіли на це протестанти транспарантами, побитими вітринами і спаленими автівками.

Церемонію інавгурації новообраного Головнокомандуючого охороняли 28 тисяч поліцейських на конях, велосипедах, мотоциклах, позашляховиках. Патрулювали безпеку й гелікоптерами.

Перший день президентства Дональда Трампа почався з 250 арештованих.

Нестерпна легкість Обами

"Це моя обідня перерва, і я відчуваю, що маю зробити щось! Моє серце розбите!" – пояснює Кейт.

Неподалік від Білого Дому Кейт тримає плакат "Дякую, Обамо!" Не зупиняючись, водій позашляховика опускає бокове скло і показує їй з вікна великого пальця вгору.

"Це так круто! Дякуємо, що робиш це!" – звертаються до Кейт перехожі. Інші, у червоних капелюхах із гаслом Трампа тут же додають: "Так, дякуємо Обама, що йдеш!"

"Я не поважаю цю точку зору. Я роблю це лише для свого власного психологічного благополуччя... А, ось і він", – вона схвильовано обриває розмову.

Перехрестя блокують поліцейські. У кортежі через затемнені броньовані вікна не роздивитися ані емпатії, ані байдужості.

Кейт не стримує сліз: "У мене немає сподівань на нову владу…"

"Мішель і я затягуємо задоволення прощання", – кепкував зі свого зловживання чисельними "останніми" зверненнями, прес-конференціями та відкритими листами президент Барак Обама.

За кілька хвилин до завершення перехідного періоду лауреат Нобелівської премії Миру знову й знову звертався до незгодних із результатами президентських виборів 2016 року: "Це не крапка, а кома в історії будівництва Америки".

"Не можу дочекатись побачити ваші наступні вчинки. Я обіцяю, що буду неподалік", – підбадьорював Обама перспективою чергових перегонів за Овальний кабінет менш ніж за чотири роки.

Родина 44-го президента США не повернулася в Чикаго, а оселилася в маєтку за кілька кілометрів від Білого Дому, неподалік від посольства Оману, резиденції французького посла та представництва ЄС.

"Бридкі у Вашингтоні"

Перехожі юрмляться навколо імпровізованих пересувних сувенірних яток. За червоний капелюх із гаслом "Зроби Америку чудовою знову!" викладають двадцятку, і по п'ять доларів за значок із посіпаками "Бридкі у Вашингтоні", "Нікчемний я", "Жінкам – зброю!"

"Я в цьому бізнесі ще з 92-го року, коли обирали Біла Клінтона. Трамп надзвичайно популярний, як Обама в його перший термін", – пояснює природу надприбуткового бізнесу Грег Сміт.

Підприємець збуває крам у шапці й шалику із символікою Трампа, хоч сам голосував за Клінтон. Розмова про світоглядний вибір заходить у глухий кут, коли питання стосується комерції.

Дональд і Пол у власноруч змайстрованих футболках зажили популярності об'єкта для селфі. На інавгурацію Дональда Трампа у Вашингтоні брати Брауни спустилися з гір Апстейту, що в традиційно демократичному штаті Нью Йорк.

"Кілька останніх годин нас просто щосекунди зупиняють із проханням зробити із нами фотографію. Ніколи не очікували такої підтримки", – захоплено розповідає тезка новообраного президента США.

"Trump – це слово, яке ми використовуємо, коли маємо сильнішу карту в азартних іграх. Гра слів "Donald Trumps Hillary" буквально означає "Дональд побив Хілларі", а зворотня сторона – "The witch is Dead" ("Відьма мертва" – УП)", – із затятою балакучістю тлумачить надпис Пол.

Розважати електорат президента Трампа під стінами Конгресу навідріз відмовив чималий список супер-зірок: Елтон Джон, Селін Діон і Кані Вест... Мобі висунув бізнесменові одну, доволі специфічну вимогу.

"Думаю, що міг би бути діджеєм на святковому балі Трампа, якщо він у якості оплати опублікує свої податкові звіти", – написав співак у своєму Instagram.

За іронією долі, гімн США на інавгурації президента США, якому до цього неодноразово закидали симпатію і прихільність до президента РФ Путіна, співала зірка українського походження. Прабабуся і прадідусь 16-річної Джекі Іванко за лінією батька – іммігранти із Закарпаття.

Сопрано-співачка відома американцям із шоу "Америка має таланти". Електронні листи із питаннями до неї, що їх надсилала УП, Джекі Іванко проігнорувала.

Раніше свою участь у інавгурації Джекі співачка пояснювала своєю участю у благодійних заходах Дональда Трампа: "Я співала для Трампа раніше, і мій менеджер організував зустріч із людьми Трампа, і ось я тут!"

"Продажі альбому Джекі Іванко злетіли після оголошення її участі в інавгурації", – писав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Разом зі світовою аудиторією Джекі Іванко отримала образи й ненависть у соціальних мережах: "Моя родина – велика ціль зараз, оскільки я маю сестру-трансгендера. Нам дошкуляє ненависть, але водночас це й багато любові".

Вашингтон очікував на церемонії щонайменше 800 тисяч гостей. Однак порівняльні фото від Washington Post доводять, що перша інавгурація Барака Обами зібрала більше глядачів.

Церемонію проігнорували десятки конгресменів, що представляють Демократичну партію США. Проте не відмовили переможцю обидва основні конкуренти – Берні Сандерс і Хілларі Клінтон.

Незадовго до присяги 45-го президента США на вірність американському народу, Клінтон проігнорувала риторичне запитання журналістів: "Як почуваєтесь?"

Замість мовчазної Клінтон відповів її акаунт у Twitter: "Я тут, щоб вшанувати нашу демократію та її цінності".

На виборах у 2016 році кандидатка у президенти США від Демпартії отримала більшість голосів виборців, однак поступилася кріслом на вимогу чинної виборчої системи.

"Йди до біса!" – вигукували із натовпу під стінами Капітолію, щоразу як на плазмах з'являлася родина Клінтонів.

Люди в чорному

"Якщо вас арештують, дзвоніть сюди!" – номер юридичної підтримки люди в чорному записують маркером на руки, обличчя закривають масками.

"Так ми захищаємо нашу ідентичність, тому що нелегальні речі можуть трапитися", – пояснюють анонімно свою поведінку протестанти: "Це антикапіталістичний марш проти Трампа і цінностей, завдяки яким він став президентом".

Вже за півгодини вони трощили вітрини Starbucks та McDonald's, вікна припаркованих на вулицях Вашингтону позашляховиків. Лімузин спалили вслід за сміттєвими баками.

Поліція відповіла на вандалізм жорсткими дубинками та перцевим газом.

Десятки бомб розірвалося у бізнес-кварталі столиці США до того, як значна частина демонстрантів залишили протест у пошуках молока.

"Поліція тут для того, щоб захистити приватну власність. Неймовірно те, що купа цих копів імовірно не вірять у те, що зараз роблять, але це їх робота", – упевнений чоловік у масці.

Троє правоохоронців поранено і близько 250 активістів арештовано у перший день президентства Дональда Трампа.

Політика поза протестом

"Ми передаємо владу з Вашингтону, вам, людям!", "Вас більше ніколи не проігнорують!" – забезпечене "світле майбутнє" новообраний президент США у своїй інавгураційній промові адресував кістяку свого електорату: робочому класу малих американських міст.

Зовнішня політика США найближчих чотирьох років, зі слів Дональда Трампа, переорієнтується на невтручання, зокрема згортання фінансування на військових потужностей інших держав:

"Ми витратили трильйони і трильйони доларів, поки американська інфраструктура гнила й розкладалася. Ось новий наказ, який почують у кожній столиці світу: Америка – передусім!"

Більше сотні українських політиків заявили свою участь в інавгурації Трампа, зокрема лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, екс-генпрокурор Віктор Шокін, депутати Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул. Коштовний візит у США найчастіше обґрунтовували запрошеннями на урочистості.

"Це нісенітниці! Офіційне запрошення є лише в мене, а всі решта ходять по балах і вечірках", – вносить ясність у ситуацію посол України в США, а на додачу запевняє: "Мені вдалося навіть переговорити коротко із Дональдом Трампом". Щоправда, розголошувати зміст бесіди Валерій Чалий відмовився.

Стримано про свої контакти у США висловлюється і позафракційний Борислав Береза. "Мене запросили республіканці зі штату Ілінойс, які входять у пул віце-президента Майка Пенса", – не називаючи імен і посад, розповідає народний депутат у лобі Washington Plaza Hotel.

Номер у чотиризірковому готелі і переліт МАУ, зі слів Берези, обійшовся державному службовцю майже у 2 тисячі доларів власних заощаджень.

"Коли стало відомо, що я приїжджаю, до мене звернулося декілька людей у фейсбуці, пропонували свою допомогу, звісно ж, за фінансову винагороду", – зізнається чоловік у метелику дорогою на бал із нагоди урочистостей.

"Я бачу, що Україна не стоїть в порядку денному республіканців. Вони не збираються нас зливати чи підтримувати. Вони не зрозуміли, чим Україна корисна для Америки – і це дуже прагматичне явище".

"Pussy grabs back!"

Молитовним сніданком у Вашингтонському Національному соборі офіційно завершилася інавгурація Дональда Трампа суботім ранком.

У той же час на Капітолійських пагорбах, неподалік від місця, де напередодні присягнув 45-й президент США, розгортались інші події – протестувальники заповнили Пенсильванія-авеню, ту ж вулицю, якою напередодні йшов Трамп під час свого інавгураційного параду.

"Президенте Трамп, я не голосувала за вас!", – зізнається Скарлет Йогансен.

"Я прокинувся цього ранку, відкрив "Washington Post" і побачив заголовок "Трамп відібрав владу". Я так не думаю!" – запевняє режисер Майкл Мур.

"Fuck you! (Йди до біса – УП) Fuck you! Fuck you!", – не стримує емоцій співачка Мадонна.

"Це початок змін! Змін, що вимагають самопожертви. Це революція! У мене до вас є запитання – ви готові?" – звернулася Мадонна до мільйонів жінок, які вийшли на "Марш жінок" захищати свої права від зазіхань новообраного президента.

За час передвиборчих перегонів Дональд Трамп висловлювався за заборону переривання небажаної вагітності, проти расової та релігійної рівності та одностатевих шлюбів.

Рожеві капелюшки учасників, за задумом організаторів, мали би нагадати Трампу про відеозапис, де президент США захопливе описує, як його статки дозволяють хапати жінок за розкішниці.

На знак солідарності із маршем, жінки у 700 містах на планеті вийшли на вулиці під гаслом "Моє тіло – мій вибір!"

* * *

"Trigger warning!" (запобіжник спускового гачка – УП) – вказують новообраному президенту США вже наступного дня після інавгурації.

Чи прислухається до застережень новообраний господар Білого Дому, що веде "війну з медіа"?

Чи розраховувати Україні на військову і фінансову допомогу від президента США, чий прес-секретар першого ж дня збрехав журналістам щодо кількості глядачів інавгурації?

Відповіді на ці запитання шукати зарано.

Потенційна зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у межах візиту Президента України до США у лютому стане першим лакмусовим папірцем ефективності співпраці дипломатичного корпусу та лобістів компанії BGR.

Тетяна Козирєва, спеціально для УП