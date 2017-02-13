На месте блокады встретились те, кто в 2014-м служил в одном батальоне "Донбасс": действующие военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" - и ветераны АТО, как они сами себя называют. Рядовые искренне здоровались, а вот командиры будто не замечали друг друга.