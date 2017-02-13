УП.Культура исследовала особенности мировоззрения и творческую манеру одного из самых интересных современных художников Великобритании Грейсона Перри, выставка работ которого откроется в Киеве на этой неделе.
На месте блокады встретились те, кто в 2014-м служил в одном батальоне "Донбасс": действующие военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" - и ветераны АТО, как они сами себя называют. Рядовые искренне здоровались, а вот командиры будто не замечали друг друга.
Чем выше академический уровень, тем меньше в нем девушек. Хотя они показывают не худшие результаты, чем мужчины. Наши героини развивают свои отрасли, несмотря на отсутствие надлежащего финансирования и отток кадров. Нана исследует боль, Эвелина – скифов, а Наталья – птиц....
11 февраля 2017, 10:16 — Ирина Андрейцив, для УП.Жизнь
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