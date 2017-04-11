Отдать Тимошенко за долги, пенсии и олигархи – главное пресс-конференции Гройсмана

Керувати країною можна по-різному. Головне – вміти про це розказати.

Раніше головним оратором влади був особисто президент Петро Порошенко, який охоче і часто говорив із пресою, організовував грандіозні звіти і не сходив з екранів телевізора.

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У той же час прем’єр Володимир Гройсман напередодні закінчення річного імунітету його уряду, що збігає 14 квітня, з пресою спілкується охоче. Зовсім нещодавно він дав розлоге інтерв’ю "Українські правді", а 11 квітня зібрав у Кабміні велику прес-конференцію, щоб прозвітувати за рік роботи свого уряду.

Іти зі звітом у Раду, де може виникнути і питання довіри до Кабміну, прем’єр, правда, не квапиться, а от поспілкуватись із журналістами прийшов залюбки.

"Українська правда" зібрала головні тези з цієї розмови: від кого залежить прем’єр, як часто він спілкується з олігархами, та за що хоче віддати Юлію Тимошенко Росії.

Про Тимошенко

– Треба боятись не тих, хто декларує, а тих, хто не задекларував. Я тут подивився, точно ж знаю, що мультимільйонерка, а по декларації нічого в людини немає. Ну це ж просто катастрофа.

Це абсолютно неадекватно, нечесно, коли політик в Україні намагається приховати свої статки, свій спосіб життя, свої хороми.

– До 2014-го ми мали шалений потенціал до зростання. Але популізм, непрофесійність призвели до того, що у 2014 рік ми увійшли слабкими, економічно відсталими і корупційно вразлими. І те, що упало на плечі уряду Яценюка – це був величезний тягар. Але цього не мало відбутись.

Я не говорю про 2010-2013 роки, він (Янукович – УП) був просто хворий. Але до цього були персонажі, які теж хворі, вони тільки за статтю відрізняються, а не за поглядами. Після Помаранчевої революції президент втратив повноваження і почалось: на ковзанах покататись, тисячу гривень комусь дати і так далі.

– Якщо ми виграємо в Стокгольмському арбітражі (позов проти "Газпрому" – УП), то це означатиме, що справедливість щодо України відновлена. Якщо, не дай бог, буде якесь інше рішення, це десятки мільярдів доларів через газовий контракт Тимошенко.

Там Росія порахувала, що вона там напідписувала, і виставила позов до суду. Ну, доведеться Тимошенко віддати замість грошей. Якщо вона підписала, то хай і несе відповідальність. Чого за це мають платити усі українські громадяни? Іншого варіанту немає.

Про відставку глави ФДМ Білоуса і приватизацію

– Я вітаю рішення Білоуса (піти у відставку – УП). Його рішення – це оцінка його ж роботи. Можливо, не все від нього залежало, але йому треба було бути більш жорстким, принциповим і чітким. Білоусу не вдалось реалізувати себе на цій посаді, ряд процесів Фонду держмайна були провалені.

– Я хотів би, щоб парламент проголосував законопроекти щодо приватизації уже на цій сесії, і ми могли б визначати умови для її початку...

Я за приватизацію неефективних підприємств через систему Prozzoro. Хто має бути проти цього? Тільки ті, хто сидять на потоках на цих підприємствах. І я вважаю, що це злочин проти української держави.

– Ви дуже правильно зараз сказали – де гарантія, що заводи не поріжуть на залізо? А гарантія в тому, що приватизація буде конкурентною. Чому раніше вирізали заводи? Тому що вартість металу була більша, ніж вони заплатили за підприємства. Це ж не була приватизація, це була прихватизація, по блату взяти завод, вирізати його. Вкласти в нього тисячу, а зробити мільйон. Ось і все.

У нас абсолютно інша ідеологія. Якщо ми говоримо про конкурентний продаж, то за нього заплатять стільки, скільки він коштує на ринку. І будуть платити не щоб вирізати, а щоб модернізувати. Період знищення має відійти в минуле.

Про пенсійну реформу

– Пенсійна реформа має дати відповіді на кілька питань.

Перше – ми маємо побудувати справедливу систему, не може бути такого, що 85% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію.

Друга позиція – я б хотів, щоб до 2024 року замість того, що сьогодні ми маємо 140 мільярдів дефіциту Пенсійного фонду, ми би вийшли і сказали, що дефіцит дорівнює нуль, або наближається до нуля.

І третє – це реформа, яка має дати можливість підняти пенсії, ми пропонуємо підняти пенсії з 1 жовтня. Це не разова подачка, яку деякі політикани намагалися робити, це постійна система.

Ще ми хочемо перенести на жовтень з грудня індексацію, що буде можливо завдяки цій реформі.

Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми скасуємо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

– Це кошти (на підвищення – УП) Пенсійного фонду. Мова про декілька десятків мільярдів. Вони накопичуються, і ми зможемо зробити модернізацію пенсійної системи.

КМУ

Донбас і Крим

– Блокада була в інтересах Російської Федерації. Я вважаю, що це ще одна якісна спецоперація ворога на нашій території.

На яку економіку сьогодні працюють підприємства, що платили податки в Україну? Вони працюють сьогодні на Росію. А хто забрав українські надра? Росіяни. Тобто десятки мільярдів були направлені в Російську Федерацію.

Що сьогодні ми робимо – ми уже робимо модернізацію. Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять росіяни.

Про зустрічі з олігархами

– Я нещодавно давав інтерв’ю "Українські правді", і там сказав, що час від часу зустрічаюсь і з цими людьми. Це не часто і, як правило, в парламенті або в будівлі уряду.

Але головне – треба бути чесним. Коли я іноді читаю відповіді, що "ні-ні, я ні з ким не спілкуюсь, я нікого не знаю, в очі не бачив", то це просто нечесно.

Але я можу вам сказати, що я ні від кого в цій країні не залежний. Можу вас запевнити, що ні від кого, кого ви перерахували (олігархів – УП), я не залежу. Я залежний від Господа Бога і своїх поглядів. І на мене наявність чи відсутність якихось зустріч абсолютно не впливає.

З президентом ми говоримо кожен день. Щодня обмінюємось думками. Це нормальне робоче спілкування.

Про "президентські" амбіції

– У мене є сенсаційне повідомлення! У 2019 році я буду брати участь у президентських виборах – як всі громадяни України проголосую за кандидата в президенти. Інших жодних намірів у мене немає.

КМУ

Про націоналізований "ПриватБанк"

– Якщо були порушення, то ті, хто їх вчинив, мають нести відповідну кримінальну відповідальність. І на цьому треба поставити крапку. Аналітики і аудитори мають дати свої висновки, я не хочу на них впливати.

Як ви знаєте, ми прийняли вимушене рішення, щоб врятувати банківську систему. Зараз менеджмент банку, міністерство фінансів та НБУ працюють над оздоровленням самого банку і над тим, щоб зробити аудит.

Іншого варіанту, як іти по закону, просто немає. Тому, якщо були проведені правопорушення, то за це буде відповідальність. Тут немає інших механізмів, ми маємо це просто зрозуміти.

Про коаліцію, звіт і переформатування уряду

– Що стосується звіту, думаю треба прояснити ситуацію. Ми запровадили традицію вчасно подавати документи в парламент, ми це зробили з бюджетом і так само зробили зі звітом уряду. Протягом 45 днів до завершення календарного року ми мали подати звіт. Це проста процедура. 14 лютого ми направили звіт в український парламент.

Звісно, коли парламент визначиться з його розглядом, ми прийдемо і прозвітуємо. Тут ми абсолютно відкриті до співпраці.

Що стосується переформатування уряду, то поки що таке питання в коаліції не порушувалося і не обговорювалося. Наш уряд продовжує працювати.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП