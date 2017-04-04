Найцікавіше: 2006. З місцевих депутатів зняли недоторканість 2009. Луценко "посадив" Балогу на контрабандний літак 2014. McDonald's закриває заклади у Криму

2001, середа

У Верховній Раді почалася перереєстрація парламентської більшості.

На думку лідера фракції "Реформи-конгрес" Віктора Пинзеника, розмови про необхідність перереєстрації більшості є лише приводом для відставки уряду Віктора Ющенка.

2002, четвер

Прем’єр Анатолій Кінах, який попав в парламент нового скликання, досі не може вирішити: піде він у Верховну Раду чи залишиться в уряді.

2003, п’ятниця

Президент Леонід Кучма звернувся до народу з проханням відвідати громадські приймальні, відкриті у кожному району та великому місті, та висловити свої пропозиції щодо Конституційної реформи. Тим, хто живе далеко від приймальнь, Кучма запропонував листувати прямо до Адміністрації президента.

2005, понеділок

– НАТО веде політику відкритих дверей для України, заявив генеральний секретар Альянсу Яап де Хооп Схеффер. "Якщо Україна озвучить амбіції стати членом НАТО, НАТО прийме ці амбіції дуже серйозно", – запевнив він.

– В Вашингтоні відбулася зустріч президентів США та України, по закінченню яких сторони підписали спільну заяву. "Ви є другом нашої країни й надихаєте всіх, хто любить волю", - запевнив Буш Ющенка.

– Приморський суд Одеси визнав недійсними вибори міського голови в 2002 році й зобов'язав зареєструвати одеським мером Едуарда Гурвіца. В 2002 році перемогу на мерських виборах здобув Руслан Боделан.

2006, вівторок

– Парламент зняв недоторканість з депутатів місцевих рад.

– Депутати Верховної Ради вирішили не перераховувати голоси на парламентських виборах, які щойно відбулися. Жоден з законопроектів про перерахунок не набрав достатньої кількості голосів.

– В Криму знайшли мертвим кандидата в місцевий орган влади від Республіканської партії України. Лише тиждень тому на півострові вбили іншого "республіканця", Анатолія Симоненка, який переміг на виборах голови селищної ради смт. Мирний.

2007, середа

Коаліція провела мітинг на Майдані Незалежності у Києві. Це стало реакцією регіоналів, СПУ та КПУ на рішення президента Ющенка провести перевибори до Верховної Ради.

Нардепи від більшості підписали листа, із вимогою скасувати указ про розпуск парламенту — його вони хочуть вручити Ющенку.

Прем’єр Янукович пропонує президенту піти на компроміс. Зокрема він готовий підтримати політичне рішення щодо переходу депутатів із опозиції в більшість, обговорити можливість законодавчого закріплення положень Універсалу національної єдності і погодити із президентом внесення змін до закону про Кабмін.

Сам Ющенко в цей день призначив Романа Безсмертного заступником голови секретаріату президента.

2008, п’ятниця

– Президент Ющенко звільнив послів України в Росії та Німеччині: першого через пенсійний вік, другого — через пошук "нових форм співпраці з Німеччиною".

– У Бухаресті розпочалось засідання комісії "Україна-НАТО". Віктор Ющенко переконаний, що в грудні 2008-го міністри закордонних справ країн НАТО підтримають приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

– ОБІЦЯНКА ДНЯ: "Сам я особисто в боротьбі за пост президента брати участь не збираюся", – майбутній кандидат в президенти (на виборах 2010 року) Олександр Мороз.

2009, субота

– Глава МВС Юрій Луценко звинувачує главу Секретаріату президента Віктора Балогу в користуванні ймовірно контрабандними літаками, які не пройшли розмитнення на території України.

– Безвізовий режим України з Європою буде скасовано найближчим часом, а можливо — протягом місяця. Про це заявив заступник глави Секретаріату, представник президента в ВР Ігор Попов.

2011, понеділок

– У Генпрокуратурі відбулася очна ставка Миколи Мельниченка та Леоніда Кучми. "Він підготувався, він не тікав, не був емоційним і не ображав", - охарактеризував цю зустріч Мельниченко. "Я сьогодні ще раз переконався, що правда на моєму боці", - прокоментував очну ставку Кучма.

– Кабінет міністрів збільшив вартість будівництва терміналу донецького аеропорту з 4,7 млрд до 5,6 млрд гривень.

– Всеукраїнський банк розвитку, основним акціонером якого є старший син Віктора Януковича Олександр, збільшує статутний капітал на 100 млн гривень. Таким чином він складає 310 мільйонів гривень. У січні 2011-го капітал банку вже був збільшений на 100 млн.

2012, середа

– ЦИФРА ДНЯ: 80 млрд гривень.

Приблизно таку суму витратила Україна на підготовку та проведення Євро-2012, заявив голова підкомітету ВР з підготовки фіналу Євро Олександр Зац. Проте президент Віктор Янукович назвав інші цифри: 35 млрд грн.

– Руслан Щербань передав ГПУ документи про можливу причетність Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства його батька, нардепа Євгена Щербаня. Про це він заявив на прес-конференції.

2013, четвер

Регіонали придумали, як провести необхідні законопроекти без протистояння з опозиціонерами у сесійній залі. Парламентська більшість зробила хід конем і провела в одному з приміщень на Банковій збори, яка назвала засіданням Верховної Ради. Там депутати ухвалили низку законопроектів.

В опозиції розцінили це як спробу конституційного перевороту і зазначили, що рішення, прийняті поза сесійною залою, є нелегітимними.

2014, п’ятниця

– Нелегітимний парламент Криму створив низку інституцій, у тому числі свій банк, Антимонопольну службу, МНС і Виборчу комісію Криму.

– З Криму виходять колони українських військовослужбовців, які передислокуються на материкову частину України.

– McDonald's зупинив свою роботу в Криму, закривши ресторани у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

2015, субота

– Міністр МВС Арсеній Аваков звільнив очільника ДАІ Анатолія Сіренка. "Такого ДАІ, як було, вже не буде. У нас буде новий патруль", – пообіцяв Аваков.

Того ж дня прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що в рамках реформи в міліції вже придбано дві тисячі авто, 300 з них — для Києва.

– За даними ZN.UA, станом на 1 січня 2014 р. левову частку кредитів "Приватбанку" було видано структурам "Привату" у Дніпропетровській області та на Кіпрі.

2016, понеділок

Відлуння "офшорного скандалу".

Юристи Порошенка стверджують, що створення компаній в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління міжнародній трастовій структурі. Вони також назвали безпідставними будь-які твердження про ухилення від сплати податків.

ГПУ вивчила інформацію про наявність у Порошенка офшорів і не побачила в цьому складу злочину.

Іншим результатом скандалу стало розслідування у "Слідство.Інфо", які, вивчаючи панамські документи, знайшли інформацію про російську реєстрацію мера Одеси Геннадія Труханова.

Рустем Халілов, для УП