7144 просмотра
0
Четверг, 6 апреля 2017, 09:00

Найцікавіше:

2005. Затримали Бориса Колесникова

2006. Березовський вимагає звіту за гроші на Майдан

2012. Українці вперше знайомляться з розкішшю "Межигір'я"

2014. Сепаратисти захоплюють будівлі в Донецьку, Луганську та Харкові

2001, п'ятниця

Моніторинговий комітет ПАРЄ рекомендував призупинити членство України в Раді Європи. Таке рішення комітет прийняв після візиту до Києва співдоповідача комітету ПАРЄ Ханни Северинсен. За її словами, резолюцію прийняли всі члени моніторингового комітету ПАРЄ, окрім його голови.

2004, вівторок

– В Ель-Куті (Ірак) у бою вбили одного українського миротворця і ще п'ятьох поранили. Український контингент коаліційних об'єднаних оперативних сил взяв під контроль мерію Ель-Кута, телецентр, міст та інші важливі об'єкти.

– Парламент ухвалив у цілому закон про місцеві вибори. Він передбачає пропорційні вибори до всіх рад, окрім сільських і селищних рад. Прохідний бар'єр складає 3%.

2005, середа

– "Взяли" Колесникова. Главу Донецької обласної ради Бориса Колесникова вранці запросили до Генпрокуратури на допит у "справі про сепаратизм" (по цій справі прокуратура вже допитувала голів кількох областей). Після допиту Колесникова затримали на 72 години.

Його звинуватять у вимаганні акцій донецького торговельного центру "Білий лебідь" і відпустять лише через кілька місяців.

– Президент Віктор Ющенко виступив у Конгресі США і закликав конгресменів сприяти отриманню Україною статусу країни з ринковою економікою. Також Ющенко згадав, що познайомився зі своєю дружиною Катериною завдяки одній з програм уряду США.

2006, четвер

– Бізнесмен Борис Березовський вимагає звіту за $22 млн, які він нібито виплатив українським політикам на зміцнення демократії в Україні.

Березовський звернувся до Вищого суду в Лондоні з відповідним позовом до колишнього міністра з надзвичайних ситуацій Давида Жванії та екс-першого помічника президента Олександра Третьякова.

– "Народний Союз "Наша Україна" на засіданні ради партії підтримав створення коаліції з Блоком Тимошенко і СПУ. У відповідь лідери цих сил, Юлія Тимошенко та Олександр Мороз, назвали протокол НСНУ затягуванням часу на шляху до створення демократичної коаліції. Відмітився і лідер регіоналів Віктор Янукович, який заявив про необхідність створення універсальної коаліції.

2007, п'ятниця

– Битва на рівні другорядних судів. Міський суд Феодосії заборонив проводити будь-які заходи щодо організації дострокових виборів у Верховну Раду. Того ж дня Апеляційний суд Сімферополя скасував його рішення. У Ющенка нагадали, що питання конституційності указів Президента (мається на увазі указ про розпуск парламенту) може розглядати виключно Конституційний суд України.

– Тим часом в БЮТ розповіли, як будуть ділити владу після проведення дострокових виборів у парламент. За словами бютівця Олега Білоруса, БЮТ й НСНУ домовились висунути на прем'єра лідера тієї політичної сили, яка набере більшість голосів. Зрозуміло, що це буде Тимошенко.

– Держдума Росії прийняла резолюцію по Україні, у якій висловила стурбованість через намір президента розпустити Верховну Раду.

2009, понеділок

– Президент Віктор Ющенко готовий піти на дострокові президентські вибори, якщо вони пройдуть одночасно з парламентськими. Тепер він чекає відповіді прем'єра Тимошенко на цю пропозицію, заявила прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова.

Розкол у Соцпартії. Стало відомо, що близько трьохсот членів СПУ оголосили про вихід з партії та вступ до лав "Справедливості". Очікується, що лідером цієї політсили стане внутрішній опонент Мороза Станіслав Ніколаєнко.

2010, вівторок

– Росія обіцяла розглянути пропозиції України щодо можливостей зниження ціни на газ, заявили в прес-службі президента Януковича. Сторони домовились про це під час зустрічі Януковича з російським президентом Дмитром Медведєвим.

– Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що виступає за скасування обов'язкового українського дубляжу іноземних фільмів і проти обмеження мовлення російських телеканалів в Україні.

2011, середа

– 5:1 — з таким рахунком завершився двобій "Барселони" та "Шахтаря" на чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Українці програли.

– "Не розповідайте мені казок! Розповідайте їх комусь іншому, а не мені", — попередив президент Віктор Янукович прем'єра Миколу Азарова. Так він відреагував на слова Азарова, що в Україні працює програма зі створення позитивного іміджу країни.

– Захисники другого президента Леоніда Кучми підозрюють, що екс-майор Управління держохорони Микола Мельниченко за допомогою наручного годинника записував на відео очну ставку з Кучмою. Вони вимагають порушити проти Мельниченка справу.

Захист пояснює підозри тим, що під час очної ставки годинник у Мельниченка раптово зупинився і більше не показував точний час.

2012, п'ятниця

– Українці вперше знайомляться з розкішшю "Межигір'я". Фото з резиденції Януковича потрапляє до журналістів УП.

 

– Усе менше українців почуваються щасливими. Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. У 2010 році щасливими себе вважали 65% опитаних українців, у 2011 — 63%, а в 2012 — 53%.

– Опозиція вирішила не виставляти свою кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Опозиціонери пояснили це тим, що їх пропозиція все одно не буде підтримана більшістю. Раніше депутати від більшості провалили голосування за відомого правозахисника Євгена Захарова.

Провладні фракції підтримують екс-партнера юридичної фірми "Лавринович і партнери", екс-заступника міністра юстиції Валерію Лутковську.

2013, субота

ЦИТАТА ДНЯ: "Не пускайте на мітинг опозиції ваших дітей. Потім знайдете в морзі з пробитою головою".

Представниця Партії регіонів Олена Бондаренко закликає батьків бути обережними.

– Оптові ціни на овочі "борщового набору" і картоплю за останній рік зросли на 61%.

– Суд у Києві заборонив активістам пікетувати офіс президента в Нових Петрівцях (Київщина), пояснюючи це тим, що на місці акції будуть ліквідувати наслідки весняного паводку. Активісти хотіли передати Януковичу в Межигір'я вимоги щодо стану українських доріг.

2014, неділя

ВІДЕО ДНЯ: З'явилося відео, як екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава Міндоходів і зборів Олександр Клименко втікають з України.

У Донецьку сепаратисти захопили ОДА, підняли над будівлею російський прапор та вимагають скликати позачергову сесію облради, щоб вона прийняла рішення щодо референдуму про входження до складу Росії.

 

У Луганську мітингувальники захопили будівлю СБУ. Одна з їхніх вимог: випустити проросійських активістів, яких було затримано раніше.

Того ж дня СБУ звільнила з-під варти шістьох активістів.

 

У Харкові сепаратисти захопили будівлю обласної адміністрації. Як повідомляють очевидці, міліція цьому не заважала.

2015, понеділок

– Близько 600 українців залишаються у полоні бойовиків, повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

– Ватажок батальйону "Спарта", росіянин на прізвисько Моторола заявив, що своїми руками розстріляв 15 українських полонених.

– СБУ допитало лідера Компартії Петра Симоненка. Спецслужби перевіряють обставини перебування Симоненка на пленумі ЦК КПРФ у Росії, а також його коментарі, у яких може міститися заклик до злочинів проти основ національної безпеки України.

2016, середа

– У центрі Києва посеред дня застрелили бізнесмена. Чоловік виїжджав з парковки готелю на бульварі Дружби Народів. Поліція оголосила оперативний план розшуку.

– Нардеп і льотчиця Надія Савченко, яку Росія засудила до 22 років ув'язнення, поновила сухе голодування.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хроника 5 апреля. "Большая чистка" Тимошенко и миллионы Яценюка 5 апреля 2017, 09:00
Хроника 4 апреля. Крым без McDonalds и оффшоры Порошенко 4 апреля 2017, 09:00
Хроника 3 апреля. Регионалы "вооружились" против НАТО Газмановым 3 апреля 2017, 12:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення