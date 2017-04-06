#БЕЗВИЗНАШ. Реакция соцсетей

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Украинская правда
Четверг, 6 апреля 2017, 14:06

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.


Темы: визы ЕС
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