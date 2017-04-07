Найцікавіше: 2013. Луценко на волі 2014. Палають Харків, Донецьк, Луганськ та Миколаїв 2015. Україна отримала Суспільне мовлення

2001, субота

– Опозиція провела збори Форуму національного порятунку, на якому вирішили готуватися до всеукраїнського референдуму про недовіру президентові Кучмі. Також прийняте рішення: у майбутньому не вести жодних перемовин з Кучмою.

Був на Форумі і посол США Карлос Паскуаль, який агітував за Ющенка, і напередодні звіту українського уряду наголосив на необхідності відновлення консенсусу між урядом, парламентом та президентом.

Форум був створений за два місяці до цього. Його мета: усунення президента Кучми та перетворення України на парламентську республіку.

2003, понеділок

– Міністр економіки Валерій Хорошковський і глава МЗС Анатолій Зленко виступили зі спільною заявою, що формування Єдиного економічного простору країн СНД не повинне перешкоджати якнайшвидшому вступу України до СОТ.

У лютому Путін, Кучма, Лукашенко й Назарбаєв домовилися створити Організацію регіональної інтеграції, яка повинна функціонувати на базі "Єдиного економічного простору". В Росії заявили, що й вступ до СОТ цих країн має бути синхронізованим.

– Глава Сумської ОДА і нардеп Володимир Щербань написав заяву про відставку. Щербань пройшов у Верховну Раду в складі "Нашої України" і є депутатом-сумісником.

2004, середа

– Верховна Рада визначилася: довгоочікуване голосування за політреформу відбудеться завтра. Зміни до Конституції ухвалюватимуться у цілому без постатейного обговорення.

Напередодні голосування президент Леонід Кучма зустрівся з лідерами лояльних до нього фракцій, щоб ще раз підкреслити доцільність проведення політичної реформи.

– ЦИТАТА ДНЯ: "Той, хто не працював у владі, не розуміє до кінця процедур і системи повноважень влади. Все бачать збоку. Це все рівно, що молодий хлопчик знає: секс ‑ це добре. Але він не знає насправді, що це є, до того часу, як не спробує".

Керівник фракції СДПУ(о) Леонід Кравчук запевняє, що не всі депутати усвідомлюють суть політичної реформи.

2005, четвер

– Після затримання глави Донецької облради Бориса Колесникова міністр МВС Юрій Луценко пообіцяв, що не зупиниться на цьому, і по цій справі будуть затримані інші "досить відомі особи".

– ЦИТАТА ДНЯ: "Ми обрали ринковий шлях розвитку. Натомість, вибачте, у мене складається таке враження, що ми будуємо соціалізм".

Леонід Кучма про перші зміни в країні після Помаранчевої революції.

2006, п’ятниця

– Екс-мер Києва Олександр Омельченко звернувся до суду, щоб скасувати результати виборів міського голови. Він вважає, що його суперник Леонід Черновецький виграв нечесно. "На мій погляд, ми з Віталієм Володимировичем Кличком грали в шахи по телефону, пан Черновецький грав у карти міченою колодою", – заявив Омельченко.

Тим часом в Комітеті виборців України розповіли, що прохідне місце у списку до Київради для людині зі сторони коштувало півмільйона доларів.

– Верховний Суд не реабілітував учасників масових заворушень 9 березня 2001 року. Тоді після акцій проти президента Кучми міліція затримала близько 200 осіб, частині з них присуджено адміністративне покарання.

– Для голови "Нафтогазу" Олексія Івченка придбали "Мерседес" S-класу за мільйон гривень, з'ясувала "Українська правда".

2007, субота

"Кто шагает дружно в ряд – Януковича отряд. Это мы, это мы – Януковича орлы". З цим та іншими гаслами прихильники коаліції, що протестують проти проведення перевиборів у парламент, провели мітинг в Києві на Майдані Незалежності, а потім пікетували будинок ЦВК.

2008, понеділок

– "Ти ж розумієш, Джордж, що Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!" Співрозмовник російського "Комерсанта" переказав слова Володимира Путіна Джорджу Бушу на закритому засіданні ради Росія-НАТО. За словами співрозмовника, Путін фактично пригрозив вторгненням в Україну, якщо держава буде на порозі приєднання до НАТО.

– Екс-суддя Конституційного Суду Сюзанна Станік заявила, що тимчасово відкликає свої підписи під документами КС за останні 4 роки. Так Станік відреагувала на те, що Ющенко скасував указ Кучми про її призначення суддею КС.

Скандал навколо Станік почався ще у 2007 році, коли у питанні правомочності розпуску президентом Ющенком Верховної Ради, вона фактично опинилась на боці коаліції, яка хотіла визнання указу незаконним.

– Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що від комуністів до Київради йде настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло, який посідає 3 місце у списку.

Пізніше з'ясується, що Павло таки йде у міськраду, але від Партії регіонів.

2009, вівторок

– 90% українців ставляться до Росії добре й дуже добре. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Водночас, за результатами опитування Аналітичного центру Юрія Левади, 49% росіян ставляться до України погано й дуже погано.

– Міністр МВС Юрій Луценко має спростувати інформацію про причетність регіонала Бориса Колеснікова до скоєння злочину. Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва. Мова йде про заяви Луценка, зроблені ним в 2005 році, коли він звітував перед Верховною Радою з приводу затримання Колеснікова по справі "Білого лебедя".

– Українська влада не зробила все можливе для розкриття справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і покарання винних – таку думку висловила співдоповідачка моніторингової групи ПАРЄ Сабіне Лойтхойзер-Шнарренбергер.

– ЦИТАТА ДНЯ: "У нас політики – це як вірменська баня. Усі прикриті ззаду цими бочками і всі бояться митися. Всі ходять по цій бані, ніхто не починає процесу".

Юрій Луценко про бездіяльність політиків.

2010, середа

– Стало відомо, що напередодні Конституційний Суд легалізував коаліцію тушок, визнавши право депутатів входити до коаліції, навіть якщо їх фракція до неї не входить. За словами регіоналів, зараз у коаліції більшості – 240 нардепів.

– Ігор Коломойський цілком придбав "Студію 1+1". Американська медіакорпорація Central European Media Enterprises заявила про закриття угоди щодо продажу українських активів за $308 млн. До них входять в тому числі й "плюси".

– ЦИТАТА ДНЯ: "Я являлся сторонником коалиции с Партией регионов и заявлял об этом публично. Напомню, что и сама Юлия Владимировна выступала сторонником коалиции с Партией регионов. Это было всего год назад!"

Новий заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов, який до призначення був одним з найпомітніших членів команди Тимошенко, розказує про взаємодію політичних сил і своє ставлення до коаліції між БЮТ та ПР.

2011, четвер

– Верховна Рада ухвалила в цілому головну антикорупційну ініціативу президента Віктора Януковича – законопроект "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

– Президент виступив зі щорічним зверненням у парламенті, у якому допустив пакетну угоду щодо Митного союзу за формулою "3+1". Причому, суть пропозиції "+1" він не уточнив.

– В Росії заявили, що у разі вступу до Митного союзу Україна могла б економити на газі близько $8 мільярдів на рік.

2012, субота

– Партія "Фронт змін" прийняла рішення сформувати єдиний список кандидатів у народні депутати з "Батьківщиною" та іншими опозиційними силами, якщо ті до них приєднаються.

Згідно закону, блоки не можуть приймати участь у виборах, тому "фронтовикам" прийдеться змінити свої партійні квітки.

2013, неділя

– Екс-глава МВС Юрій Луценко вийшов на волю.

Янукович підписав указ про помилування Луценка та екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

У цей день опозиція проводила акцію "Вставай, Україно!" в Києві. Луценко на акцію не встиг, але виступив перед її учасниками по телефону.

У 2012 році Луценка засудили на 4 роки, звинувативши у перевищенні службових повноважень та нецільовому використанні державних грошей. 2014 року Печерський райсуд скасував усі вироки, визнав Луценка несудимим і повністю відновив у правах.

2014, понеділок

– У Харкові сепаратисти увійшли у вестибюль обладміністрації й оголосили рішення про створення Харківської народної республіки. До вечора з будівлі їх витіснили, але вони оточили ХОДА і почали палити шини.

– У Донецьку сепаратисти захопили будівлю СБУ, згодом її звільнили. Зі сцени, встановленої на сходинках Донецької ОДА, протестувальники оголосили про створення Донецької республіки та її "входження" до складу РФ.

– У Луганську захопили будівлю СБУ і повісили над нею російський прапор. Будівлю ОДА закрили й опечатали. В СБУ заявили про затримання росіянина, який координував акцій сепаратистів у Луганську.

– У Миколаєві прихильники проросійських сепаратистських мітингів зібралися біля ОДА. Увечері вони зіткнулися з активістами Самооборони Майдану та Народного ополчення, які витіснили їх з території.

– Увечері в.о. президента Олександр Турчинов заявив про підготовку до антитерористичних заходів.

– У ніч з 6 на 7 квітня в Криму російській військовий через особисту неприязнь застрелив українського офіцера, майора Станіслава Карачевського.

2015, вівторок

– В Україні стартувало Суспільне мовлення. Президент Петро Порошенко підписав відповідний закон перед журналістами, після чого гендиректор НТКУ Зураб Аласанія запустив Суспільне мовлення в прямий ефір.

– Парламент визнав українських добровольців учасниками бойових дій. Також Верховна Рада надала право встановлення статусу інваліда війни безпосереднім учасникам АТО.

– Міліція Києва розслідує закупку керівництвом "Укртранснафти" сирої нафти в офшорної компанії з Кіпру, яка, за даними УП, була пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За твердженням МВС, за нафту було переплачене понад 35 млн грн.

Раніше, у березні, наглядова рада "Укртранснафти" прийняла рішення про відсторонення Олександра Лазорко від виконання обов'язків голови правління.

– Компартія оголосила про наміри провести першотравневий марш в Києві за участю комуністів із різних країн світу.

2016, четвер

– На референдумі в Нідерландах більша частина з тих громадян, що прийшли на виборчі дільниці, проголосувала проти ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. "Якщо підсумки референдуму залишаться такими, як сьогодні, то ми не можемо продовжити ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною", – заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

– Екс-нардеп від БЮТ Віктор Лозінський вийшов із в'язниці. Суд застосував до нього умовно-дострокове звільнення. Лозинському перерахували термін за "Законом Савченко".

У 2011 році Лозинського засудили на 15 років за вбивство жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Згодом термін скоротили до 10 років.

Рустем Халілов, для УП