Вернулись, или День скандалов в Раде после каникул

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Роман РоманюкRoman Romaniuk
Вторник, 16 мая 2017, 20:00
FB Yan Dobronosov

Місяць політичного спокою закінчився.

Після довгої і виснажливої роботи по "закордонних округах" депутати Верховної Ради нарешті повернулися на роботу.

І вже перший день поновлених засідань приніс Україні кілька безпрецедентних скандалів, які визначатимуть публічні дискусії на місяці наперед.

Вперше в історії української політики народного депутата позбавили мандата через подвійне громадянство. При тому, не давши йому навіть слова для виступу.

Вперше Україна зробила великий крок до входження в дуже нечисельний клуб країн, які обмежують свободу інтернету.

І обидва ці рішення можуть мати абсолютно непередбачувані наслідки для політичної ситуації.

Але у вівторок, 16 травня, в сонній і млявій після канікул Верховній Раді вони не справили ні на кого особливого враження.

Достукатись до свідомості

Останнім часом, особливо на тлі постійного напруження в період "травневих свят", в українському суспільстві усе частіше лунають заклики скасувати вихідні 1-2 та 9 травня.

Натомість самі депутати, так би мовити від гріха подалі, влаштувати собі не тижневу – а місячну перерву.

16 травня вона, нарешті, закінчилась і веселі, хоч і дещо мляві, депутати від самого ранку почали сходитись в Раду.

Під будівлею парламенту їх уже чекали. На площі Конституції докричатись до парламентарів прийшло одразу п'ять мітингів. При тому всі протестувальники з усіх акцій спокійно вмістились на невеликій смужці бруківки між Радою і Маріїнським парком.

Перед входом в парламент один із співробітників поліції в цивільному одязі інструктує свого колегу у камуфляжі.

"Це неважні, це Трансперансі. Міжнародники якісь", – пояснює він, показуючи рукою на учасників акції в жовтих футболках, які розмістились скраю на "лівому фланзі".

Далі у його розповіді ідуть "люди Міхо", під якими мається на увазі Рух нових сил з вимого прийняти новий виборчий закон. Ще далі праворуч стоять "чорнобильці" і "цей Шабунін".

 

Останні дві групи на мітингу найчисельніші. Громадські активісти, серед яких і згаданий лідер Центру протидії корупції Віталій Шабунін, вимагають не приймати законопроект 6220, який, за їхніми словами, може стати ударом по незалежності НАБУ.

Активісти принесли під раду шибеницю і привели групу катів, які будуть карати політиків.

"Цю акцію можна назвати "Привіт із майбутнього", – сміючись пояснює УП усміхнений Шабунін суть подій.

"Чорнобильці", які нудяться перед початком свої акції зацікавлено мітингують і за НАБУ, поки їхні організатори нарешті не згадують, що вони всі сюди посходились не для того.

Тим часом у сесійній залі спікер Андрій Парубій уже відкрив засідання. Він вітає депутатів з початком роботи і закликає усіх нарешті сходитись під купол.

Але ті не дуже квапляться слухати Парубія. В кулуарах маса депутатів роздає коментарі телекамерам, а з десяток обранців слухають заклики Парубія під телевізором в буфеті.

"О, диви, Парубій уже кличе. Ходімо", – звертається один депутат коаліції до іншого.

"Та чекай. Не спіши. Зараз там виступи від фракцій, бла-бла-бла, а тоді уже можна іти", – відповідає йому колега, роблячи ковток ранкової кави.

Мінус один

З іншого боку їдальні помічниця котрогось із народних депутатів пояснює комусь у телефон, коли її шеф зможе із ним зустрітись.

"Ну, вони там зараз "закон про терпіл" приймуть, і він буде вільний… Ну про тєрпіл… Шось там з громадянством, я не дуже в курсі", – притишує голос вона, коли повз неї проходить журналіст УП.

Швидше за все, розмова була про позбавлення депутатського мандату Андрія Артеменка, в якого два тижні тому президент Петро Порошенко своїм указом забрав українське громадянство.

Якраз у цей час лідер Радикальної партії, яка і привела Артеменка у Раду, відбивається від запитань журналістів.

В оточенні камер біля сходів у кулуарах Олег Ляшко розповідає, скільки зусиль він доклав, щоб "цього зрадника", "агента Кремля і ФСБ" позбавили громадянства.

"Я дуже багато зусиль доклав, щоб переконати президента забрати громадянство в Артеменка. Дуже багато сил пішло і на те, щоб переконати депутатів проголосувати за позбавлення його депутатства… Якщо у тебе український паспорт, щоб грабувати країну, а ізраїльський, канадський, американський, щоб там ховати награбовані бабки, то ти покриватимеш Артеменка. У нас тут таких із сотня депутатів", – обурюється Ляшко.

"У мене паспорт тільки один – український", – про всяк випадок додає головний "радикал".

Тим часом у сесійній залі закінчується фаза "виступи і бла-бла-бла". Завершує її лідер Опоблоку Юрій Бойко, який вирішив нагади про "влаштовані владою" масові заворушення на 9 травня.

 
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Після цієї заяви не витримує "Народний фронт" і вимагає виступу. Депутат Юрій Береза від обурення аж забуває слова, згадуючи побиття ветеранів АТО у Дніпрі.

"Ті люди, які захищають, в тому числі цю залу, були жорстоко побиті тітушками, кукловод яких сидить в цьому залі... І тому я звертаюся до генерального прокурора, щоб він вніс до нашої зали і позбавив депутатської недоторканості організатора масових заворушень в місті на Дніпрі Вілкула", – кричав Береза.

В Опоблоці на цю заяву відреагували спокійно.

"Ай, припиніть. Ну що ви з них хочете? Вони самі зараз зроблять Сашу мучеником. Ще й за 9 травня", – каже УП один із впливових однопартійців Вілкула, багатозначно усміхаючись.

І поки питання з мандатом екс-регіонала ще тільки може стати предметом всефейсбучної сварки, то депутатство Артеменка уже нею стало.

Майже одразу після перепалки "опоблоківців" і "фронтовиків", Рада перейшла до питання припинення повноважень колишнього "радикала".

Найпалкіше вимагав забрати мандат у Артеменка усе той же Ляшко, з яким вони одним списком прийшли у Раду.

"Якщо ми виходимо з вами на цю трибуну, складаємо присягу, зобов'язуємося виконувати Конституцію, вірно служити українському народу, а водночас у матні тримати по кілька паспортів, то у мене питання, якому народу служить той народний депутат, який має інші паспорти?", – розмахуючи руками кричав з трибуни Ляшко.

Правда, у цього його виступу було дуже неприглядне тло. В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник повідомив депутатам, що Артеменко оскаржує в Окружному адмінсуді указ Порошенка, і суд може призупинити його дію. На це ж звернув увагу і депутат Нестор Шуфрич, який чи не єдиний вступився за Артеменка.

Самого депутата-без-громадянства в залі не було.

Але депутати коаліції були налаштовані дуже рішуче.

"Ми зараз будемо голосувати за позбавлення іноземного громадянина статусу народного депутата України. Це нонсенс! Він не може перебувати в цій сесійній залі. По-друге, хотів би нагадати багатьом, які зараз попередньо виступали, а хто, як не ви, будете зараз виступати за захист "кремлівської консерви", який в Америку привіз план Путіна?", – "громив" опонентів лідер НФ Максим Бурбак.

І сесійна зала його послухала. 244 депутати проголосували за безпрецедентну для України річ. Вперше в історії у депутата спершу забрали громадянство, а тоді і мандат. При тому, що у самій Раді не приховують, що "не Артеменком єдиним".

Цікаво, скільки громадян інших країн голосували за це рішення, і скільки із них кричатимуть про політичне переслідування у скорому майбутньому.

"Якщо вони потім будуть питати по кому подзвін, то нагадайте їм цей день", – не так роздратовано, як розчаровано прокоментував УП події в Раді один із мажоритарних депутатів.

"Однокласники Вконтакті з колорадськими стрічками"

Поки депутати розбирались із повноваженнями свого тепер уже колишнього колеги, на сайті президента з'явилась чергова сенсація.

Президент увів в дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні російських компаній, де поруч з Газпромбанком чи військовим концерном "Алмаз-Антей" опинились і соцмережі Однокласники, Вконтакті, сервіси Яндекса та бухгалтерська програма 1С.

Не встигли депутати ще прокоментувати історію з Артеменком, як треба було переключатись на уже нову надважливу тему.

Тому певний час в кулуарах спікери політсил ухилялись від коментарів, але коли до журналістів вони таки вийшли, то легше не стало.

Хоч рішення приймалось президентом, але навіть глава фракції, яка носить його ім'я в Раді, не міг внятно пояснити суть подій.

 
rada.gov.ua

Якщо опустити загальні фрази із прес-релізів, то на запитання журналістів, для чого, скажімо, блокувати бухгалтерську програму, якою користуються до 80% українських підприємців і чим її замінити, Артур Герасимов відповісти не зміг.

Навіть Вікторію Сюмар, яку вважають одним з двигунів на напрямку інформполітики в "Народному фронті", таке рішення РНБО заскочило зненадська.

"Треба дивитись документи, але питань дуже багато. Взагалі блокування соцмереж це дуже слизький шлях. На що РНБО опиралась, чи є у них рішення судів чи як це зроблено, поки не зрозуміло", – заявила Сюмар журналістам.

Ще один співрозмовник в НФ розповів, що раніше в СБУ розповідали, що "пропрацьовують кілька сайтів".

"Але говорилось, що мова йде про якісь сепарські контори. А тут "Вконтакті", Яндекс. Як вони взагалі будуть блокувати Яндекс? Я на це подивлюсь", – щиро не розуміють рішення РНБО навіть у НФ.

"У нас, як завжди, вийшло все навпаки. Треба було спершу підготуватись, змінити законодавство, щоб можна було блокувати окремі сторінки, мати важелі для розмови з провайдерами, а тоді уже рубати з плеча. А ми, виходить, спершу рубанули, а тепер будемо наздоганяти", – розводить руками радник глави МВС Зорян Шкіряк.

На запитання УП, чи він уже встиг видалити свої профілі у "Вконтакті" і "Однокласниках" радник міністра запевняє, що ніколи таких не мав.

"Мене там ніколи не було. На щастя. У Facebook колись було з 20 Шкіряків і вони всі якісь новини від мого імені роздавали. Але до честі FB їх вдалось позакривати", – розповідає Шкіряк.

Вишенькою на торті цього дня стала ще одна заборона.

Цього разу – георгіївської стрічки. Півгодини роботи найвищого законодавчого органу країни було витрачено на те, щоб 238 народних депутатів підтримали ініціативу Антона Геращенка про заборону "символу окупаційної війни РФ проти України".

В такі моменти доводилось шкодувати, що не можна прийняти закон, який би заборонив депутатам витрачати час на дурниці.

Роман Романюк, УП

Темы: Верховная Рада
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