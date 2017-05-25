Парламентские застройщики: конфликт интересов в комитете строительства

Запрет на въезд в Украину главному идеологу информационного блока телеканала Игорю Шувалову и законы о языковых квотах могут стоить "Интеру" потери аудитории и соответственно влияния. Неожиданным "подарком" для владельцев может стать и Хорошковский, которому хочется вернуться в украинскую политику. (укр.)