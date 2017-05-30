"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал

Простая отставка Кутового без назначения преемника фактически отдаст МинАПК в управление Гройсману. А именно группа Кононенко в окружении Порошенко и является крупнейшим конкурентом премьера за влияние в стране. Усиливать позиции Гройсмана еще и аграркой им ни к чему. (укр.)