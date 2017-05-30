"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал

Простая отставка Кутового без назначения преемника фактически отдаст МинАПК в управление Гройсману. А именно группа Кононенко в окружении Порошенко и является крупнейшим конкурентом премьера за влияние в стране. Усиливать позиции Гройсмана еще и аграркой им ни к чему. (укр.)
В прошлом году премии НАПК были не самыми большими. Рекордсменом среди правоохранителей и всех руководителей госорганов стал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. (укр.)
В мире таможенное оформление груза за пять минут без привлечения таможенника — давно не фантастика. С такой скоростью Украина могла бы оформлять более 40% товаров. Что нужно сделать для упрощения торговли? (укр.)
29 мая 2017, 10:33 — Любовь Акуленко, Роберт Зелди, Антон Мельник, для ЭП
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