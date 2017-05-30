"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал

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http://www.epravda.com.ua/publications/2017/05/30/625448/
Вторник, 30 мая 2017, 12:39

Темы: Кабинет министров
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"Кому должен — всех прощаю". Как Кабмин внутренний долг на "наследников" переписал
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30 мая 2017, 12:39 — http://www.epravda.com.ua/publications/2017/05/30/625448/
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