Кто рвется контролировать НАБУ?

31 травня, відбудеться голосування з обрання нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Якщо у більшості випадків громадські ради при державних установах мають консультативно-дорадчі функції, то Рада громадського контролю при НАБУ наділена реальними повноваженнями та може мати серйозний вплив на цей слідчий орган.

Так, Рада громадського контролю делегує своїх представників до конкурсних комісій з відбору співробітників Бюро, а також до дисциплінарної комісії, яка на основі службових розслідувань надає висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку у діях співробітників. Звісно, виконувати такі повноваження мають незалежні та професійні особи.

Однак, цього року значна кількість кандидатів, що подались до РГК при НАБУ, є доволі сумнівними за критеріями професійності, доброчесності та незаангажованості.

Зв'язки із владою

Олександр Куліковський і Тетяна Висоцька були делеговані ГО "Всеукраїнська люстрація", головою правління якої є нардеп від ВО "Свобода" Олег Осуховський. Куліковський, разом з тим, є одним із помічників-консультантів згаданого парламентаря.

Кандидат від асоціації колишніх СБУшників Валерій Рацюк був помічником депутата від "Батьківщини" Андрія Кожем’якіна у 5 та 6 скликаннях Ради.

Ще троє кандидатів були делеговані громадською організацією "Антикорупційна гвардія", співзасновником якої є нардеп Дмитро Добродомов – Тарас Боровський, Роман Кобильник, Михайло Шелеп. Боровський також є помічником Добродомова.

Богдан Хмельницький, кандидат від громадського об’єднання свого ж імені, є помічником депутата від "Народного фронту" Максима Полякова, близького до одного із спонсорів партії Миколи Мартиненка.

Останнього помітили у захисті офшорної фірми-"прокладки" при постачанні газовидобувного обладнання на одне з держпідприємств. Окрім цього, Поляков "засвітився" у публічному наїзді на будівництво ОХМАТДИТу, за що потім прийшлось ледь не вибачатись.

Кандидат від ГО "Народне коло" Сергій Нестеров свого часу був помічником нинішнього очільника парламентської фракції БПП Артура Герасимова.

Однак, у 2015 році Нестеров публічно заявив про "торгівлю" керівними позиціями партії у Маріуполі та причетність Герасимова до цього, через що був звільнений.

Володимир Кривович, якого делегувала організація "Волинський поступ", протягом двох років працював помічником у екс-нардепа-регіонала Анатолія Горбатюка.

Делегований громадською організацією "Розвиток громади" Андрій Болюбаш працює на постійній основі помічником депутата від БПП Андрія Антонищака. Останній запам’ятався перешкоджанням детективам НАБУ після затримання очільника ДФС Романа Насірова.

Кандидатка від "Офісу регіонального розвитку" Алла Юрченко раніше була помічницею депутата від БПП Ольги Богомолець.

Організації-однорічки

Ряд громадських організацій, які подали своїх кандидатів до РГК при НАБУ, не мають і півроку від дня офіційної реєстрації. Так, ГО "Національний інтерес України" була створена лише 4 травня цього року; "Антикорупційний громадянський рух "Україна – європейський вибір" зареєстрований 10 березня 2017 року; "Контроль влади" створений 31 січня 2017 року; "Громадський контроль діє" з’явився лише у листопаді 2016 року, а "Трибунал України" – взагалі в останній день подачі документів до РГК при НАБУ 19 травня 2017 року.

Це може свідчити, що вищезгадані організації створені спеціально для делегування своїх представників до РГК при НАБУ і, насправді, жодної антикорупційної діяльності їхні члени не проводять.

Репрезентанти "недоброчесності"

Одним із найсумнівніших кандидатів до Ради громадського контролю є Василь Апасов, делегований від уже згаданого "Національного інтересу України".

Нещодавно саме він у кулуарах парламенту демонстрував фільм "зловживання неприбутковим статусом громадської організації" керівництвом "Центру протидії корупції".

Апасов був яскравим прихильником "Антимайдану". За цікавим збігом, організація, яка його делегувала, зареєстрована поруч із офісом "Народного фронту", а вищезгаданий фільм Апасов презентував разом з наближеним до Миколи Мартиненка депутатом-"фронтовиком" Павлом Пинзеником.

Співзасновником "Національного інтересу України" є Ігор Вікторович Півень, що працює помічником депутата Сергія Тригубенка. Пан Тригубенко є фігурантом журналістського розслідування про зловживання при постачанні вугілля на "Центренерго". Окремо зазначимо, що Тригубенка небезпідставно вважають наближеним до нардепа з найближчого оточення президента Порошенка – Ігоря Кононенка.

В’ячеслав Горлов та Вікторія Мачульська є кандидатами від "Антикорупційного комітету Майдану". На сайті уряду вказано, що ця організація делегувала в аудитори НАБУ колишнього генпрокурора Кіпру Петроса Клерідеса.

Кандидатуру останнього, за даними "Центру протидії корупції", запропонував нардеп з найближчого оточення президента Порошенка Олександр Грановський. У 2013 році Клерідес визнав, що зловживав своїм службовим становищем аби допомогти своєму синові уникнути відповідальності за водіння у нетверезому стані. Разом із "Антикорупційним комітетом Майдану" Клерідеса делегувала організація-клон "Автомайдан Київ", яка не має нічого спільного із справжнім "Автомайданом".

Слід зазначити, що голова правління "Антикорупційного комітету Майдану" на своїй FB-сторінці вказав, що нібито організація не підтримує жодного кандидата в аудитори НАБУ.

Олег Шинкарук, кандидат від ГО "Львівська брама", у декількох документах згадується як представник вищезгаданого "Антикорупційного комітету Майдану".

Адвокат Олексій Шевчук був поданий від громадської організації "Контроль судової влади України". Пан Шевчук відомий тим, що захищає одного із фігурантів "газової справи" Онищенка.

Крім того, даний кандидат "засвітився" у маніпулятивному фільмі "Слідами грантоїдів", який нещодавно транслювався на телеканалі "Україна", що належить Рінату Ахметову. Також Шевчук збирає дані про членів відомих антикорупційних організацій нібито в рамках окремих судових проваджень, розсилаючи запити через "уповноважених" колег-адвокатів.

Ще один кандидат від цієї ж організації, Андрій Левковець, є партнером Шевчука по адвокатському об’єднанню.

ГО "Всеукраїнська асоціація кримінального права", яка делегувала кандидатами Григорія Усатого та Олександра Козаченка, очолює ректор Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій.

При цьому варто зауважити, що Григорій Усатий наразі перебуває серед фіналістів конкурсу на зайняття керівних посад у Державному бюро розслідувань. Навіщо людині, яка претендує на посаду керівника ДБР, йти в РГК при НАБУ – залишається загадкою. Нагадаємо, саме до ДБР після його створення перейдуть слідчі функції від Генпрокуратури. Більше того, новостворене відомство зможе відкривати кримінальні провадження проти керівників НАБУ та САП.

Свого представника – Артура Катишева – делегувала харківська ГО "Всеукраїнський рух "До демократії через право". Співзасновниками цієї організації є Микола Семененко та Віталій Шапірко. Останній був представником "Молодих регіонів", а нині є помічником відомого "залізничника" та екс-регіонала, нардепа Віктора Остапчука. До того ж Шапірко паралельно намагається потрапити на роботу у Харківське територіальне управління НАБУ.

Неправдиві дані зазначив у своїй автобіографії кандидат від ГО "Громадський контроль діє" Роман Линник.

Зокрема, у своїй автобіографії він зазначив, що до кримінальної відповідальності не притягався. Однак, у відкритому доступі можна знайти інформацію про те, що Линник звинувачувався в умисному нанесенні тілесних ушкоджень. У реєстрі судових рішень можна переглянути обвинувальні вироки і суду першої інстанції, і апеляції.

Таким чином, Роман Линник має судимість, про яку він не зазначив у своїй біографії.

Екс-правоохоронці

Своїх кандидатів до РГК при НАБУ делегувала ГО "Українська асоціація ветеранів - співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "К" Служби безпеки України".

Управління "К" у Службі безпеки спеціалізується саме на протидії корупції та боротьбі з організованою злочинністю – зважаючи на нинішній стан справ, антикорупційну діяльність цього підрозділу навряд чи можна назвати успішною. Валерій Рацюк працював на керівних посадах у СБУ та МВС; Дмитро Решетніков та Анатолій Гайдук також провели в Службі безпеки не один рік. Що цікаво, усі три кандидати подали абсолютно ідентичні мотиваційні листи, просто вписавши там свої імена.

Кандидат від "Всеукраїнської асоціації кримінального права" Григорій Усатий провів більше 15 років в органах внутрішніх справ та податковій міліції, другий кандидат від даної організації Олександр Козаченко – працював слідчим в МВС. Декілька років перебував на рядових посадах у МВС представник "Національної антикорупційної платформи" Василь Нетеса.

Кандидат від "Комітету з питань корупції" Сергій Кандиба також не один рік провів у податковій міліції та МВС. У правоохоронних органах працював і Юрій Григоренко, що делегований "Українською правозахисною асоціацією "Закон і справедливість". Дмитро Видюк, делегований ГО "Трибунал України", працював в МВС.

Пов’язані між собою

ГО "Контроль влади" та ГО "Громадський контроль діє" зареєстровані у Харкові за однією і тією ж адресою, а також мають трьох однакових співзасновників – Ярослава Ланецького, Романа Линника та Кароліну Інгінову.

Таким чином, дві організації з однаковими співзасновниками спробували обійти обмеження подавати лише трьох кандидатів від організації – і від двох організацій подали п’ятьох: Романа Линника, Ярослава Ланецького, Ангеліну Трифонову, Романа Білецького та Катерину Юрченко.

Крім того, Богдан Хмельницький з ГО "Стоп корупції", яка делегувала до РГК при НАБУ Романа Бочкалу, Тараса Лилика та Артема Лагутенка, має стійкі дружні стосунки з всіма трьома.

У поданих кандидатами від "Стоп корупції" документах зазначено, що Хмельницький Богдан Станіславович є заступником голови правління даної організації і саме він є кандидатом від ГО "Об’єднання Богдана Хмельницького".

Підсумовуючи аналіз кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ, зазначимо, що Бюро зазнає постійних спроб підірвати його незалежність з боку політичних сил.

Саме тому суспільство має обрати до цієї Ради професійних та доброчесних представників громадськості, а не чергових репрезентантів провладних еліт чи звичайних шахраїв.

Олександр Лємєнов, для УП