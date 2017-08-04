Кличко: финиш эпохи

Сегодня Владимир Кличко объявил о завершении своей активной боксерской карьеры.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отказался от матча-реванша с темнокожим британцем Энтони Джошуа, в котором при любом исходе боя его гонорар составил бы цифру с семью нулями в долларах или евро.

С одной стороны, решение логичное. Владимиру 41 год, последние два боя он проиграл.

С другой стороны, большинство экспертов бокса были уверены, что украинец еще как минимум один раз выйдет в ринг. Его апрельский поединок с Энтони Джошуа в Лондоне стал яркой квинтэссенцией легендарной карьеры. Сумасшедший ажиотаж (цена билетов в первый ряд возле ринга составляла 60.000 фунтов при номинале в 2.000), переполненный 90-тысячный "Уэмбли", прямая трансляция боя в 150 странах мира.

Поединок закончился поражением Владимира техническим нокаутом. Хотя в ринге было не все так однозначно: в 6 раунде украинец отправил британца в тяжелый нокдаун. Казалось, Энтони поплыл, и после следующего точного попадания украинца исход боя будет предрешен. Но Джошуа восстановился, и в итоге по окончанию боя судья в ринге поднял руку сопернику Кличко.

Бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа klitschko-brothers.com

Разговор двух джентльменов при помощи жестов на "Уэмбли" принес рекордные сборы.

В Туманном Альбионе увидеть телетрансляцию этого можно было только в формате pay-per-view, заплатив за удовольствие 19,95 фунтов стерлингов. Полтора миллиона британцев эта стоимость не смутила. То есть, только продажа телеправ на территории Великобритании принесла около 30 миллионов фунтов. Или миллиард гривен! А ведь еще были финансово емкие американский и немецкий телерынки.

Учитывая драматизм, сопровождавший апрельский бой, внимание публики к матчу-реваншу было бы еще большим. Предварительно матч-реванш собирались провести в Лас-Вегасе 11 ноября. Команда Джошуа даже ездила инспектировать местные арены и торопила, со своей стороны, Владимира с ответом.

Сегодняшнее решение Кличко напомнило историю с матчем-реваншем Леннокс Льюис – Виталий Кличко.

Лучший бой десятилетия. Виталий Кличко - Леннокс Льюис klitschko-brothers.com

21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе Виталий выдал ошеломляющий бой против Леннокса, вел в судейских записках, но был снят с боя доктором из-за глубокого рассечения брови.

Поединок был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе. Льюис отказался от матча-реванша и завершил свою спортивную карьеру.

Сейчас ситуация похожа, только герои поменялись: в роли Льюиса выступил Владимир Кличко, в роли Виталия – Энтони Джошуа.

Кличко-доминатор

Мне посчастливилось увидеть своими глазами всю чемпионскую эру Кличко. Возможно, я был единственным украинским журналистом, который работал на всех боях Владимира с 2007-го по 2017 года. Впечатления о них я бы разделил на два отрезка.

Первый – с 2007-го по 2014-й год.

Владимир доминирует в ринге. Доминирует настолько, что порой даже немного не интересно. Украинский продукт с немецким качеством на голову сильнее оппонентов.

За семь лет – два запоминающихся боя. Первый – в июле 2011 года с британцем Дэвидом Хэем. У Хэя – последний чемпионский пояс в супертяжелом весе, которого на тот момент братьям Кличко недостает. Переговоры о поединке идут два с половиной года.

И вот на футбольной арене в Гамбурге в присутствии 45 тысяч зрителей в дождливую погоду Дэвид дает конкурентоспособный бой Владимиру, но закономерно проигрывает по очкам.

Бой Владимир Кличко - Дэвид Хэй tochka.net

Второй бой запомнился больше из-за своей политической окраски. 5 октября 2013 года в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" Владимир устраивает показательную общественную порку Александру Поветкину.

Россиянин четыре раза оказывается на канвасе ринга. Украинец его просто деклассирует – выигрывает бой с рекордным для чемпионских поединков в супертяжелом весе счетом. Все трое судей поставили 119:104 (по правилам профессионального бокса, выигранный раунд оценивается в 10: 9; если преимущество бойца в трехминутке колоссальное или он отправляет оппонента в нокдаун – счет 10:8).

Россияне тогда выкупили права на бой на торгах за 23 миллиона долларов, что вызвало удивление всего боксерского мира – на торгах они предложили цену в три раза выше рыночной. Убытки от проведения боя московской стороны составили более 10 миллионов долларов.

Показательная порка "русского витязя". Бой Владимир Кличко - Александр Поветкин fightnews.ru

В преддверии поединка я написал в российское спортивное издание "Советский Спорт" взгляд из Украины – колонку под названием "Умом Россию не понять". В материале безуспешно пытался отследить логическую цепочку российских организаторов, заплативших огромный гонорар Владимиру Кличко за то, чтобы он приехал в Москву и деклассировал их "Русского Витязя". Эта статья не осталась незамеченной – в день боя меня неожиданно лишили журналисткой аккредитации на боксерский вечер, так что пришлось идти на ивент по билету.

С 2014 года уже начинается следующий отрезок в карьере Владимира.

Украинец готовится разменять пятый десяток, и этот фактор с каждым боем становится все более очевидным.

15 ноября 2014 года Кличко в Гамбурге жестко нокаутирует болгарина Кубрата Пулева, который во время боя неожиданно бесстрашно прет вперед.

А уже в следующем поединке 25 апреля 2015 года в Нью-Йорке украинец не может повторить этот славный маневр в противостоянии с американцем Брайантом Дженингсом. Благодаря своему опыту и габаритам Владимир уверенно выигрывает бой, но эксперты замечают, что скорость у Владимира начала падать.

28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе Кличко уступает все свои чемпионские титулы британцу Тайсону Фьюри.

Кличко - Фьюри

В контракте на бой прописан пункт о матче-реванше в случае поражения чемпиона. Но матчу-реваншу сбыться не суждено. В допинг-пробе Тайсона Фьюри выявлен кокаин, затем британец признается, что проходит лечение от наркозависимости и в данный момент не думает о боксе. Его лишают всех чемпионских титулов, Фьюри вешает перчатки на гвоздь.

Из-за этой ситуации Владимир в 2016 году не выходит в ринг.

Свой последний эпичный бой он проводит 29 апреля 2017 года.

Что дальше

Будучи еще в зените своей боксерской карьеры, Владимир пытается реализовать себя на ниве бизнеса.

В Гамбурге вместе со старшим братом открывает компанию KMG (Кличко Менеджмент Групп), которая занимается организацией его боев в Европе. В Лос-Анджелесе – промоутерскую компанию K2, курирующую организацию боев в США.

Владимир становится сам себе промоутером, и уже его собственная компания занималась монетизацией бренда Кличко.

Много лет украинец активно рекламирует преимущественно немецкие бренды – и эти рекламные контракты приносят ему миллионы евро.

С 2016 года Владимир читает курс лекций в элитном университете Санкт-Галлена (Швейцария). Название курса – "Изменение и управление вызовами". На конкретных примерах из своего опыта украинец рассказывает, как преодолеть трудности и справиться с проблемами.

7 июня в Гамбурге Владимир презентовал свой новый бренд Klitschko, суббренды и компании партнеров. Среди последних – Telekom Deutschland GmbH, SAP SE, Porsche AG и McFIT Global Group. У Кличко-бизнесмена масса амбициозных планов: в частности, на той же презентации он объявил о намерении компании выйти на рынок спортивной обуви.

Эпоха Кличко в боксе завершилась. От нее остались яркие воспоминания.

А еще – музей достижений братьев Кличко, который уже три года работает в Киеве на территории НСК "Олимпийский" и где экскурсии бесплатны.

Посмотрим, какой будет эпоха Кличко в бизнесе.

В политику по стопам брата Владимир идти не собирается.

Топ-5 самых запоминающихся боев Владимира Кличко

29 апреля 2017 года. Лондон, стадион "Уэмбли".

Энтони Джошуа (Великобритания) – Владимир Кличко. Результат: поражение Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде.

5 октября 2013 года. Москва, спорткомплекс "Олимпийский".

Владимир Кличко – Александр Поветкин (Россия). Результат: победа Владимира Кличко по очкам с рекордным счетом для чемпионских боя в супертяжелом весе (все трое судей поставили 119:104).

2 июля 2011 года. Гамбург, Imtech-Arena.

Владимир Кличко – Дэвид Хэй (Великобритания). Результат: победа Владимира Кличко по очкам. Украинец завоевал чемпионский пояс WBA и объединил все чемпионские пояса по самым престижным мировым боксерским версиям в супертяжелом весе под одной семейной крышей Кличко.

10 апреля 2004 года. Лас-Вегас.

Владимир Кличко – Леймон Брюстер (США). Результат: поражение Владимира техническим нокаутом в 5 раунде. Самое скандальное фиаско в карьере Кличко. Команда Владимира высказывала версию, что украинец был отравлен, так как во время боя у него случился сбой в физических кондициях. ФБР начало расследование по этому поводу, но дело было закрыто в связи с отсутствием улик.

8 марта 2003 года. Ганновер (Германия).

Владимир Кличко – Корри Сандерс (ЮАР). Результат боя: поражение Владимира нокаутом во 2 раунде. 24 апреля 2004 года Виталий Кличко провел показательную "месть за брата", нокаутировав Сандерса в 8 раунде.

Максим Розенко, специально для УП