Другий день під стінами Верховної Ради стоять намети. Різнобарвна опозиція зібрала людей з абсолютно різних таборів, готових до протесту.



Чинній владі було висунуто три вимоги:

– зняття депутатської недоторканності;

– зміна виборчого законодавства, скасування мажоритарки і перехід до пропорційної системи виборів за відкритими партійними списками;

– створення антикорупційного суду.

"Українська правда" спробує пояснити, чому у своїй сумі виконання цих трьох вимог може призвести – не більше й не менше, – до заміни всього правлячого класу в Україні.



Як влада, так і опозиція як мінімум недоторканність та "відкриті списки" обіцяють людям на кожних виборах. В яких конкретно частинах виконання вимог є загрозою для правлячого класу?

Будь-яка партія, як тільки опиняється в опозиції, і справді "включає" аргументи про недоторканність і відкриті списки, однак коли доходить до справи, то процес гальмується і відкладається на невизначений час. Не виняток і ті групи, які зараз тримають владу у своїх руках.

В цілому, вимоги протестуючих слід поділити на дві умовні групи: зміна виборчої системи та зняття недоторканності – антикорупційний суд.

Обидві – дуже чутливі для правлячої еліти.

Президент заявляв, що в Україні всі суди повинні бути антикорупційними, а не якийсь окремий. В чому проблема створити його на президентських умовах?

Якщо антикорупційний суд буде створений на президентських умовах, то він стане частиною нинішньої системи. А Україна вже живе в межах нової політичної реальності – країні, де створені НАБУ і САП.

З одного боку, сама ж чинна влада своїми руками створила цю антикорупційну інфраструктуру. Але, з іншого – ті гучні справи, які НАБУ і САП довела до стадії вручення підозр, показали, наскільки влада не була готова до такого повороту.

Мартиненко, Насіров, Онищенко, Охендовський та інші в тій чи іншій мірі – вузлові, больові точки для влади, на діяльності яких зав'язані інтереси ключових груп впливу у владі.

Єдине, що зараз реально заважає антикорупційним органам стати автономною, а отже смертельною силою – саме відсутність антикорупційного суду. Як тільки цей орган з'явиться – антикорупційна вертикаль замкнеться.

Це означатиме для влади тільки одне – неможливість давати гарантії. Будь-хто і в будь-який момент зможе сісти, незалежно від того, під чиї гарантії і від кого приходив у владу.

А чому створення антикорупційного суду важливе в сукупності саме з зняттям депутатської недоторканності?

Якщо додати вимогу зняття недоторканності з депутатів, то фактично Верховній Раді пропонують розписатися під тим, що завтра до кожного депутата "прийдуть". А якщо сказати чесно, то є з чим "прийти" практично до кожного.

Проте існує і ще одна небезпека. Ті, хто виборюють для незалежного НАБУ право "прийти до кожного", тим самим відкриють таку саму можливість і для підконтрольних владі правоохоронців робити те саме.

І хто може гарантувати, що замість наприклад фракцій БПП, "Народного фронту" чи "Самопомочі" у Раді реально не з'являться умовні фракції НАБУ, ГПУ і МВС?

Хоче цього влада чи не хоче, але створення антикорупційного суду вимагають міжнародні партнери і кредитори. Невже влада готова сваритись з міжнародними партнерами?

У непублічних розмовах люди президента побоюються, що замкнення антикорупційної вертикалі призведе до прямого переходу країни під "зовнішнє управління", натякаючи на те, що США мають на НАБУ і САП більше впливу ніж власне українська влада.

Лишаючи за боком певну шизофренічність такого твердження, воно важливе як ілюстрація страху всього правлячого класу. Якщо хтось думає, що люди, в руках яких сконцентровані основні політичні і адміністративні ресурси, захочуть комусь їх віддати - той глибоко помиляється.

Що таке вибори за відкритими списками?

Опозиція вимагає від влади скасувати "систему Януковича", за якої половина Ради обирається за партійними списками, інша – за мажоритарними округами.

Власне, повернута Конституція зразка 2004 року передбачала обрання Ради за чистою пропорційною системою. От тільки навіть коли в парламенті після втечі Януковича знайшлись голоси для повернення Конституції, то навіть тоді не змогли скасувати мажоритарку.

Тепер же, коли половина Ради обрана по округах, то за це голосів не буде і поготів.

Крім цього від влади вимагають запровадити відкриті партійні списки.

Фактично це означає, що список партії формуватимуть не її лідери, а в кожному окремому окрузі виборець сам визначатиме серед запропонованих партією кандидатів лідера шляхом голосування.

В чому перестороги для влади?

По-перше, владна коаліція сама по собі у значній частині складається з мажоритарників, кожен з яких виклав купу грошей і поклав масу сил як на власне виграш округу, так і на його утримання після виборів.

Для таких депутатів проголосувати за скасування мажоритарки означає самим поставити хрест на власному політичному майбутньому. Якщо їм не знайшлось місця у списку, коли у БПП та НФ після Майдану були захмарні рейтинги, то тепер, коли кожен відсоток на вагу золота, їх у список просто фізично не буде куди притулити.

По-друге, єдині реальні партнери коаліції – групи "Відродження" та "Воля народу". Обидві складаються виключно (!) з мажоритарників, які десятиліттями "годували" свої округи. Хто проголосує за скасування змішаної системи? Хомутиннік? Геллер? Москаленко з Івахівим? Вони швидше просто складуть мандати.

А партії самі не можуть "протиснути" питання в сесійному залі?

По-перше, списочники самі не мають 226 голосів в залі, та й значна частина мажоритарників досить часто є головним активом партій на місцях. Крім того, не всі партії підтримують відкриті списки взагалі.

По-друге, навіть ті фракції, які зараз на публіку підтримують зміну виборчих правил, не факт, що й самі проголосують, коли дійде до справи.

Ну а можливість, що партійні лідери не зможуть гарантувати людям, яких включають у список, що ті точно потраплять у Раду, навіть уявити складно.

Ця Рада швидше саморозпуститься, ніж проголосує за щось подібне. Якою б гарною не видавалась в концепції нова виборча система, але більшість нинішніх партій навіть не уявляє, яким чином зможе існувати в таких умовах.

Невже за нинішньої парламентської каденції зовсім немає шансів на ухвалення всіх заявлених пунктів?

Усіх трьох в сукупності, швидше за все, ні. Питання зняття недоторканності, якщо навіть запуститься цієї осені, то потребуватиме висновку Конституційного суду, голосування у 226 голосів, повторного спрямування у КС і ще одного голосування уже конституційною більшістю.

Крім того, два голосування мусять відбутися в різні сесії. Виходить, що в найкращому випадку, це питання вирішиться на початку наступного року, тобто за 6 місяців до чергових парламентських виборів. Тому, найбільш реалістичним сценарієм виглядає якраз запропонований президентом варіант про скасування недоторканності уже для депутатів наступної каденції – з 2020 року.

Питання створення Антикорупційного суду може пройти швидше. От тільки воно зав'язане на волю президента Порошенка, бо тільки він має право вносити законопроекти про створення судів. Для того, щоб він це зробив і щоб питання пройшло через сесійний зал треба спільна робота і влади, і опозиції.

Як показує практика останніх двох років, це може виявитись ще більш складним, ніж змусити мажоритарників скасувати мажоритарку. Дискусійних питань у цій розмові буде більш ніж досить, і розмова буде відверто складна.

Опозиція хоче максимально відсторонити владу від формування складу Антикорупційного суду і залучити туди іноземних партнерів. Влада ж навпаки намагатиметься взяти цей процес під контроль, бо для неї це без перебільшення питання виживання.

Що стосується зміни законодавства про вибори, то навіть складно уявити, що змусить чинний склад Верховної Ради проголосувати за це. Мітинг під лідерством Саакашвілі навряд чи на це здатний.

Чи означає це, що не треба вимагати від влади створення антикорупційного суду, зняття депутатської недоторканності і зміни виборчих правил?

Звичайно ні. Якщо ми хочемо, щоб ця країна нарешті стала тією, про яку мріялось на барикадах Майдану, то виконання цих трьох вимог – навіть не кінцева мета, а тільки перші кроки.

Але вимагати цього завтра – наївно. А віддати ці критично важливі зміни на поталу поточним потребам гравцям політичної гри, які насправді ставлять перед собою зовсім інші цілі – взагалі злочин.

Зміна країни – довга, важка і часом виснажлива своєю монотонністю справа. Але іншого шляху крім еволюційного у країни немає. Внутрішні битви можуть і мають відбуватись єдино на виборчих дільницях.

Роман Романюк, УП