Нужны ли домашние задания в школе? Мнения 5 образовательных экспертов

По почерку убийство Окуевой не похоже на другие. Заказчики явно не пытались превратить нападение на известных АТОшников на показательную месть. УП предлагает реконструкцию событий в Глевахе, которые в СНБО назвали террором Кремля в глубоком тылу Украины.