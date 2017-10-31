Нужны ли домашние задания в школе? Мнения 5 образовательных экспертов

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Евгений Лапин, для УП.Жизнь
Вторник, 31 октября 2017, 17:00

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