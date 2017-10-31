Нужны ли домашние задания в школе? Мнения 5 образовательных экспертов

Педагоги на этот спорный вопрос отвечают по-разному: некоторые однозначно "да", другие – однозначно "нет". Чтобы разобраться в теме, мы предложили специалистам, причастным к образованию, несколько вопросов. (укр.)
31 октября 2017, 17:00 — Евгений Лапин, для УП.Жизнь
По почерку убийство Окуевой не похоже на другие. Заказчики явно не пытались превратить нападение на известных АТОшников на показательную месть. УП предлагает реконструкцию событий в Глевахе, которые в СНБО назвали террором Кремля в глубоком тылу Украины.
31 октября 2017, 14:45 — Оксана Коваленко, Евгений Руденко
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