Оппозиция к оппозиции. Как судебная реформа рассорила "Опоблок"

20 голосів "Опозиційного блоку" вирішили все.

3 жовтня у Верховній Раді закінчувалась кількамісячна епопея з ухваленням найбільшого в історії України законопроекту. В одному пакеті депутати змінювали одразу три кодекси і кілька законів, які мали підігнати законодавство під проголосовані ще минулого літа зміни до Конституції в частині судової реформи.

Останніх два сесійних тижні депутати витратили на те, щоб розглянути кілька тисяч поправок до цього законопроекту. У вівторок же 3 жовтня влада була рішуче налаштована нарешті проголосувати ці зміни. Більше того, одразу за ними мали прийняти пенсійну реформу.

Для цього реальні керівники Блоку Петра Порошенка, "Народного фронту" та навіть сам президент активізували всі ресурси. Максимально мобілізували своїх депутатів і домовились про підтримку з боку олігархічних груп "Відродження" і "Воля народу".

Але в ситуації, коли "Батьківщина", "Самопоміч" та "Радикальна партія" відмовлялись голосувати, прийняття потрібних владі змін вперлося у голоси "Опозиційного блоку".

І ОБ ці голоси таки дав.

От тільки після цього у фракції розгорівся цілий скандал. Депутат Михайло Добкін заявив про вихід із партії, а співголова фракції ОБ Вадим Новинський взагалі оголосив про створення "опозиції в опозиції".

Що стоїть за цими заявами Добкіна і Новинського, чому "Опоблок" допоміг владі прийняти уже скандальну реформу та чи слід чекати розколу ОБ, розбиралась "Українська правда".

"Демарш" Добкіна

"Всі разом узяті, так звані "диктаторські" закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятою сьогодні ганьбою про судову "реформу". І ще. З цього дня я безпартійний".

Такою заявою ошелешив прихильників "Опозиційного блоку" Михайло Добкін у вівторок на своїй сторінці у Facebook. За кілька хвилин до того, як він виклав цей пост, його фракція дала 20 голосів за президентську "судову реформу", які стали визначальними для її прийняття.

Особливої пікантності ситуації додавало те, що із "Опоблоку" вирішив вийти не більше, не менше – єдиний кандидат від цієї партії на президентських виборах 2014 року.

Але якщо для більшості політичних обивателів така заява Добкіна стала несподіванкою, то всередині самого ОБ вона не викликала особливого ажіотажу.

Один із реальних керівників цієї партії в розмові з УП пояснив ситуацію тим, що Добкін просто підгадав зручний момент "гарно піти".

"Добкіна і так хотіли в Харкові замінити (він керує міською організацією ОБ – УП) на Дмитра Шенкова. Про це домовились ще весною, але притримали цю історію, бо на Мішу наїхала ГПУ", – розповів співрозмовник із того крила ОБ, яке орієнтується на Сергія Льовочкіна.

Таку ж версію публічно озвучив і співголова фракції "Опоблоку" Юрій Бойко.

"Ми давно цього очікували, бо в нас у Харківській області "Опозиційний блок" навіть не зареєстрований як організація. Пан Добкін цим не займався і повністю відійшов від партійної роботи. Ми його захищали, коли на нього був напад з боку правоохоронців, але ми бачимо, що він давно самоусунувся від партійної роботи", – заявив Бойко.

При цьому він уточнив, що із фракції ОБ у Раді Добкін виходити не планує, а лише заявив про вихід із партії.

"Найближчим часом ми розглянемо питання подальшого членства Добкіна у фракції. А щодо Харківського осередку, рішення буде зовсім скоро", – запевнив Бойко.

Ще один депутат "Опоблоку" в розмові з УП також підтвердив, що заява Добкіна – просто політичний жест.

"Він просто хоче далі тримати з Кернесом Харків, і йому не принципово, з ким бути – ОБ, БПП, Юля. Він просто вибрав вдалий момент, щоб закріпитися", – сказав співрозмовник.

Це, очевидно, був натяк на те, що друг Добкіна мер Харкова Геннадій Кернес уже давно є членом іншої партії – "Відродження" Віталія Хомутинніка.

Натомість в "ахметівському" крилі "Опоблоку" переконані, що нікуди Добкін від них не піде.

"Мішу ніхто міняти на буде. Шенцев відповідав за обласну організацію, Добкін – за міську. Так воно все й залишиться. Побачите, Добкін ще буде входити в центральну команду партії", – переконаний співрозмовник, близький до Ріната Ахметова.

Сам Добкін від спілкування з журналістом УП в парламенті відмовився, але в ефірі одного з каналів переконував, що таки справді піде з партії, і рішення це в нього "давно визрівало".

"Опозиція" в собі

Але якщо показний "демарш" Добкіна ще можна було якось зрозуміти, то подія, яка сталася після неї, мало надавалась до пояснення.

Невдовзі після заяви харківського депутата на прес-поінт Верховної Ради прийшов відчутно збуджений співголова фракції "Опоблоку" Вадим Новинський. У своєму виступі він заявив, що просто обурений тим, що його фракція дозволила владі "узурпувати судову владу".

В розмові з УП Новинський розповів, що має намір скликати з’їзд політради "Опоблоку".

"Я буду ініціювати скликання політради партії, бо ця ситуація потребує реакції. Я думаю, що такі голосування не йдуть нам на користь. Цей закон ставить всю судову систему у залежність від президента. Це схоже на підготовку до президентських виборів, бо всі скарги на результати розглядатиме Верховний Суд, а його контролюватиме влада. І ми допомогли прийняти цей дуже шкідливий закон", – обурився Новинський.

Крім того, він заявив, що збирається створити певну "опозиційну платформу" всередині ОБ. В її межах депутат спробує зібрати однодумців, які б "натякнули" керівництву партії, що співпраця з владою – це не те, чим має займатись "Опоблок".

"Ніякого розколу ОБ точно не буде. Ми всі все одно рухаємось в одному напрямку. Але я буду ініціювати створення опозиційної платформи всередині "Опозиційного блоку", бо є речі, які мені видаються шкідливими у нашій позиції", – пояснив Новинський УП.

Його колега і співголова фракції Юрій Бойко, схоже, не сприймає таку ініціативу серйозно. Принаймні, коли журналісти у Раді запитали його про цю ідею, то Бойко з посмішкою заявив:

"Ми вітаємо будь-які прояви демократії у партії і фракції. Тому ми з задоволенням допоможемо створити пану Новинському "опозиційну платформу". Бо в нас же не кріпосне право. Були різні позиції щодо голосування, але більшість фракції прийняла свідоме рішення підтримати реформу", – сміючись, сказав Бойко.

От тільки насправді цей процес може мати для "Опоблоку" зовсім не смішні наслідки.

Річ у тім, що партія і її фракція уже давно стоять на грані розколу. Найближче до цієї межі вона наближалась у січні цього року, коли "ахметівське" та "інтерівське" крило ледь-ледь не розійшлись.

Врятував їх від цього ніхто інший, як саме Новинський, який виступив головним "миротворцем".

"Ми могли розлучитися ще тоді. Але Вадим у нас "миротворець", він весь час вмовляв: "а якщо вибори", а "якщо те", а "якщо це", – зізнається один із лідерів ОБ, наближений до Ахметова.

Чи продовжить Новинський мирити два табори надалі, зараз залишається загадкою. Особливо, якщо врахувати, що до цього він ніколи не дозволяв собі у публічних виступах такої конфронтації з рештою партії.

Однак, проти версії про можливий розпад ОБ тепер говорить список тих 20 депутатів, які проголосували за президентську "судову реформу".

У ньому майже порівну депутатів як із груп Ахметова, так і з групи Льовочкіна-Фірташа. Досить сказати, що свої голоси синхронно віддали Юрій Бойко і Олександр Вілкул.

На запитання, чому ж його депутати підтримали президентський закон, хоч це й викликало таку бурю емоцій у фракцій, Бойко заявив:

"Ми з самого початку підтримували реформу. Давайте повернемось до змін у Конституцію. Ми їх голосували. Потім ми голосували за відновлення Конституційного суду, якого немає в країні.

А коли наші політичні опоненти і їх правоохоронні органи обвішали нас карними справами, підвішують людей – то ми, звісно, підтримали форму, коли є обмеження розслідування на півроку. І це нормально, бо не можна тримати нас всіх під карними справами роками", – додав він.

Цим уточненням він дав непрямий доказ того, про що заявляли депутати із "Батьківщини" і об’єднання "Єврооптимісти" – ОБ обміняв свої голоси на так звану "поправку Лозового". Суть цієї норми, внесеної "радикалом", зводиться до того, що правоохоронним органам зменшують терміни досудового розслідування максимум до 6 місяців.

На думку, скажімо, експертів РПР, "Єврооптимістів" та й навіть міністра Арсена Авакова, ця правка дасть поплічникам Януковича можливість позакривати всі кримінальні справи, які проти них розслідують.

Не під запис це визнають навіть в "Опоблоці".

"У нас три тижні були серйозні дискусії. Особливо жорстко проти виступав Новинський. Чому голосували? В обмін на закриття справ. Той же Вілкул, який поперся в Дніпро на 9 травня і не забув прихопити партійну символіку. Потім він вибачався, але кримінальну справу отримав", – зізнається один із впливових співрозмовників в ОБ.

"Вадим якраз всіх переконував, що ніхто ніяких справ не закриє і всіх знову "кинуть", – додає він.

Як показала історія з договорняком ОБ і Банкової під час голосування за зняття недоторканності з Добкіна, цей варіант – цілком реальний.

Чого не скажеш про "опозиційну платформу". Прихильники "розлучення" двох груп впливу в "Опоблоці" кажуть, що її точно не буде.

Як зауважив один із них в розмові з УП: "Якщо це станеться, то, наприклад, Колесніков одразу вийде з партії.

Піде Колесніков, то й Ахметов надовго не затримається. А без нього це буде партія "збитих льотчиків".

Роман Романюк, Марія Жартовська, УП