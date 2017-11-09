Олигархические войны: за что Коломойский отдал Пинчуку элитную недвижимость в Лондоне

В 2016-м олигархи заключили мировое соглашение, детали которого всплыли в документах Paradise papers. ЭП собрала ответы на главные вопросы по судебному процессу, который британская пресса назвала одним из самых дорогих в истории английского права. (укр.)
9 ноября 2017, 16:30 — Николай Топалов, Янина Корниенко, ЭП
Ровно год назад бывший посол США в РФ Макфол написал, что "наибольшим лузером" в мире в результате голосования стала Украина. Стоит оценить, где мы есть сейчас и где можем быть в отношениях с Америкой Трампа.
"Я не люблю фильмы о врачах "скорой". Правду там никогда не покажут, потому что она неинтересна. Вот она – правда, которую мы везли". Договориться о дежурстве с бригадой скорой помощи просто: достаточно написать запрос в Киевраду.
9 ноября 2017, 12:27 — Юлиана Скибицкая, для УП.Жизнь
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