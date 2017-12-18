"Українська правда" та Міжнародний саміт мерів розпочинають третій етап спеціального проекту "Рейтинг українських мерів-інноваторів", мета якого – продемонструвати міста з населенням до 500 тисяч осіб, де найуспішніше впроваджуються інновації.

Голосування розпочинається 18 грудня та закінчиться 11 січня. Переможець буде оголошений 12 січня. За правилами проекту, одна людина може проголосувати лише 1 раз.

Проголосувати за мера-інноватора можна нижче:

Детальніше про кандидатів

Сергій Сухомлин

Народився 21 червня 1971 року в Житомирі. Професійну освіту здобув у Харківському гвардійського вищого танкового командного ордена Червоної Зірки училищі імені Верховної Ради Української РСР.

Пізніше займався підприємницькою діяльністю. Працював на посаді комерційного директора ТОВ "Візаж". Одружений, виховує двох дітей.

Міська рада запустила мобільний додаток "Кліматичні краплі", який відстежує та винагороджує громадян чашкою кави або, наприклад, тістечком у міських кафе за їх внесок у захист довкілля та екологію планети.

Додатком наразі користуються близько тисячі житомирян. Забезпечення екологічної стійкості міст і населених пунктів – це 11-та Ціль сталого розвитку 2016-2030 років ООН в Україні.

Цього ж року Житомир став першим містом в Україні та третім у Європі, де запроваджено Електронний квиток у міському наземному громадському транспорті. З березня 2017 року електронним квитком скористалися 1 мільйон 672 тисячі разів. Після запровадження е-квитка надходження до бюджету від виручки за проїзд зросли на 9%.

Містяни мають можливість зареєструвати дітей у дошкільні навчальні заклади онлайн на сайті міської ради. Система забезпечує прозорість процедури подачі заявок до ДНЗ і сприяє значній економії часу. У 2017 році вже зареєстровано близько 6 тисяч дітей у дошкільні навчальні заклади.

Житомир розробив брендинг свого міста, заснований на сучасних тенденціях мінімалізму з використанням простих геометричних форм. Логотип бренду Житомира обрано з-поміж 200 робіт, що надійшли від містян та учасників ініціативи "Місто, яким бачиш його ти".

Усі роботи було виставлено на огляд у соцмережі, на спеціальному сайті та на "лого-сушінні" під час святкування Дня міста. Таким чином, народним голосуванням обрали логотип-переможець.

Сергій Моргунов

Народився 9 липня 1968 року у Вінниці. Закінчив навчання в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича за кваліфікацією "викладач історії". Працював викладачем історії та суспільствознавства, а згодом – на керівних посадах у комерційних структурах.

У 2010 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України, отримавши диплом магістра державного управління. Одружений, виховує доньку.

У Вінниці 43 зі 142 місцевих зупинок громадського транспорту модернізували в 2016-2017 році. Тепер вони облаштовані пандусами і тактильною плиткою для людей з вадами зору.

У місті створено NGO-хаб – майданчик для діалогу між владою і громадськістю. Тепер вінницькі громадські організації, яких тут зареєстровано 572, мають своє інноваційне приміщення для роботи над реалізацією міських проектів.

Пoдібні центри є дoсить пoширеними у єврoпейських крaїнaх, aле у Вінниці вперше в Укрaїні ствoренo такий заклад спільнo влaдoю і грoмaдoю.

Вінничани мають можливість спілкуватися онлайн у реальному часі з операторами відділу оперативного реагування "Цілодобова варта".

На відміну від інших міст, онлайн-чат приймає звернення не тільки з питань житлово-комунального господарства, а й з охорони здоров'я, освіти, транспорту.

Тому тепер повідомити про проблему легко: потрібно зайти на сайт Вінницької міської ради та написати в онлайн-чат "Цілодобова варта". За період 2017 року відбулося 1064 активних діалогів. Найчастіше до онлайн-чату звертаються люди щ інвалідністю, які потребують допомоги.

У Вінниці також відкрито центр ІТ-підприємництва iHUB для розвитку ІТ-сфери. Цей бізнес-інкубатор входить до мережі подібних центрів у 60 містах світу, що дасть можливість обміну думками ініціативних молодих вінницьких стартаперів зі світовою стартап-спільнотою.

Онлайн-курси української мови, всеукраїнський портал для розміщення рішень місцевих рад, сайт для дистанційного пошуку улюбленця з притулку для тварин та ресурс для онлайн-контролю за станом посівів – саме ці ІТ-проекти створено в бізнес-інкубаторі.

Віталій Луков

Народився 28 липня 1971 року в місті Хмільник Вінницької області. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет та Вознесенський сільськогосподарський технікум зі спеціальності "Бухгалтерський облік".

Більше 10 років працював директором навчальних закладів. Одружений, має трьох дітей.

Наразі в Україні поки немає жодної комунальної сонячної електростанції. Однак у Вознесенську розпочали будівництво такої електростанції.

Виробництво альтернативної "зеленої" енергії забезпечить роботу комунальних підприємств і зекономить додаткові кошти, які буде спрямовано на розвиток громади.

У місті реалізовано Інформаційну систему енергомоніторингу, яка здійснює щоденний моніторинг і контроль за ефективним використанням теплової енергії, газу, електричної енергії, води та водовідведення державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями, що фінансуються бюджетними коштами.

Впровадження системи надало можливість зменшити споживання енергетичних ресурсів на 15% з 2010 року, що зменшує фінансові витрати Вознесенська.

Мешканці міста тепер мають можливість отримати "Картку Вознесенця", яка містить медичні дані пацієнта замість паперової медкартки.

Також вона забезпечує пільговий проїзд у міському транспорті з додатковою знижкою для пенсіонерів.

Нині "Карткою Вознесенця" користуються приблизно 14 тисяч мешканців, що становить 40% від усього населення міста.

У Вознесенську створено спеціальну Карту проблем, на якій кожен небайдужий мешканець може визначити проблеми і вказати простір, який потребує ремонту чи оновлення.

Містяни також можуть вказати свої пропозиції та ідеї, спрямовані на покращення благоустрою міста. Нині проблемою, про яку найчастіше повідомляють містяни, є дороги і некоректні дорожні знаки.

Володимир Гаразд

Народився 17 січня 1966 року в місті Долина. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю "інженер лісового господарства" та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "економіст".

Займався бізнесом і суспільною діяльністю, заснував низку відомих комерційних та громадських установ, де працював на керівних посадах. Одружений, має двох дітей.

У місті створено мобільний додаток "Долина для туристів", який містить 3 туристичні маршрути, що містять 90 культурних пам’яток. Це дасть змогу Долині бути туристично привабливішою, а гості з різних країн світу зможуть безперешкодно пізнавати місто англійською мовою, користуючись лише мобільним додатком. Наразі додаток використовують близько 500 людей.

У Долині розбудовано власну мережу відеоспостереження. Наразі в системі функціонує 52 камери, які допомагають міській диспетчерській службі здійснювати цілодобовий моніторинг оперативної ситуації в місті.

У цілому наявність системи відеонагляду позитивно вплинула на загальну ситуацію з правопорушеннями в місті. Зокрема, випадки вчинення вандалізму скоротилися на 40%, кримінальних правопорушень – на 20%.

Крім того, система дає можливість органам поліції більш якісно розкривати різного роду злочини, користуючись записами з камер. Так, за 2017 рік було розкрито щонайменше 10 злочинів у сфері посягання на майно громадян (квартирні крадіжки, зломи автомобілів тощо).

У Долині функціонує єдина міська електронна черга для вступу дітей у дошкільні заклади. Таким чином, містяни можуть значно зекономити свій час та оформити подачу заявки на сайті міської ради всього за 1 годину. Електронна система також допомагає мінімізувати можливість корупції під час реєстрації дитини в ДНЗ.

У місті впроваджено заходи зі зменшення споживання традиційної енергії та збільшення використання альтернативних і відновлюваних енергоресурсів. За результатами проміжного моніторингу, станом на 2017 рік у місті вже вдалося скоротити обсяги викидів на 18%.

Юрій Бова

Народився 16 липня 1972 року в місті Тростянець. Закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет. За фахом – інженер з будівництва автомобільних доріг та аеродромів.

Займався підприємницькою діяльністю та більше восьми років працював у громадській організації "Спілка підприємців Тростянеччини". Одружений, має двох дітей.

У Тростянці встановлено "розумні" системи освітлення в під’їздах усіх багатоповерхівок: 784 енергозберігаючих антивандальних систем освітлення в під’їздах та 189 ліхтарів освітлення прибудинкових територій. Це сприяє значній економії електроенергії в розмірі 364 тисячі гривень щороку.

Впроваджено сучасні технології в роботі міської ради: електронний документообіг, електронні петиції, електронне голосування за допомогою планшетів, прозорість і відкритість роботи сесійної ради, виконавчого комітету, комісій через онлайн-трансляцію.

Відтепер міська рада за одне сесійне засідання встигає розглянути біля 50 питань порядку денного й ухвалити щодо них відповідні рішення. Результати голосування фіксуються поіменно і висвітлюються на інформаційному табло. Варто додати, що "ручне" поіменне голосування дозволяє розглянути вдвічі менше питань.

Є також смс-інформування мешканців міста про проведення громадських слухань, зборів квартальних комітетів, сесій, засідань виконавчого комітету, про планові роботи комунальних служб, організацію святкових і спортивних заходів.

З початку роботи у 2016 році розіслано більше 15 тисяч повідомлень для півтори тисячі підписників серед мешканців.

Крім того, у Тростянці працює платформа "Відкрите місто". За її допомогою будь-який мешканець може ініціювати вирішення важливої для його міста проблеми, звернувшись до відповідального за це посадовця.

Платформа дозволяє описати проблему, відмітити її на карті та сформувати електронний запит. Також вона передбачає можливість перевірити, у якому статусі перебуває запит: взято до розгляду, вирішено чи не вирішено. З 2014 року надійшло 760 повідомлень про проблему, 706 з яких уже вирішено.

*Описи впроваджених інновацій у місті та інформація щодо біографій мерів підготовлені на основі відкритих даних на сайтах міських рад і наданої інформації від мерій.

Про рейтинг

Як відомо, до рейтингу увійшли мери міст із населенням до 500 000 осіб, що використовують креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач.

Рейтинг відбувається у три етапи: Спочатку кандидатів номінували шляхом заповнення анкети на сайті "Української правди" та оцінювало журі за критеріями світового аналогу рейтингу European Capital of Innovation.

До них входять: міське планування, громадські послуги, культура, охорона здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво, стартап-екосистема, бренд міста. Члени журі звертали увагу не лише на застосування технологій у цих сферах, а й на креативні рішення для лінійних задач. Результатом етапу став перелік із 20 мерів.

На другому етапі було передбачено живе обговорення та експертне оцінювання журі, де враховувався не лише факт наявності електронних сервісів, але і їхній реальний вплив на життя містян, комплексний розвиток міста та незаангажованість, репутація мера. Третій етап передбачає загальнонаціональне голосування на сайті “Української правди”.

До складу журі входять: головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, співзасновниця Міжнародного саміту мерів Ірина Озимок, координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator Роман Зінченко, директор ініціативи StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член ради Реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря, директор CANactions Валентина Зотова, головний радник з питань самоврядування ПРОМІС Кейді Ворд, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, генеральний директор "Датагруп" Михайло Шелемба, засновник проекту "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк, представник компанії VISA Дмитро Крепак.