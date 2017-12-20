"Если друг оказался вдруг". Саакашвили отмежевался от своих сторонников

Значит, рядом с тобой – чужой,

Ты его не брани – гони:

Вверх таких не берут, и тут

Про таких не поют.

З пісні Володимира Висоцького

Добре спланована провокація. Так Міхеіл Саакашвілі описав протистояння під Жовтневим палацом в неділю 17 грудня. Він відмежувався від штурму будівлі і закликав уявну міжнародну спільноту спільно розслідувати, ким були "ці провокатори".

"Українська правда" проаналізувала відео протистояння з-під Жовтневого палацу та дійшла до вкрай негативних для Саакашвілі висновків.

У перших лавах тих, кого він називає "провокаторами", виявлені особи, які вже два місяці стоять на так званому МіхоМайдані, виходять на сцену під Радою, крокують поруч із Саакашвілі під час недільних віче.

Це добре відомо всередині руху "за імпічмент". І показове відмежування та навішування ярликів "провокатор" на тих, хто реально готовий зносити "будки режиму" за одним лише поглядом Саакашвілі, серйозно підриває до нього довіру. Бо сьогодні ти – найближчий соратник, а завтра – останній провокатор, на якого спускають усіх собак та статті Кримінального кодексу.

Для самого Саакашвілі є ще одна погана новина.

У справі так званих "записів Курченка" слідство мало значну проблему. Якщо прив'язка екс-президента Грузії до грошей опального олігарха-втікача у матеріалах справи є, то з реальними діями, які спрямовані на повалення влади, у слідчих якось не складалося. Після "штурму" Жовтневого правоохоронці мають не лише гарну картинку для пояснення своїх дій міжнародній спільноті – а й задокументовані реальні злочини.

Цей козир слідство отримало як раз напередодні розгляду апеляції на обрання запобіжного заходу для Саакашвілі. А особисто Петро Порошенко – під час листування на знак примирення.

"Парня в горы тяни – рискни!"

"Мы сейчас пойдем в Жовтневый палац. Там будет штаб… Мы готовы идти вперед? Тогда я пойду первым. И мы все пойдем вместе",– завершував свій виступ на Хрещатику в неділю Саакашвілі. Під час сумбурного заклику лідера "Руху нових сил" йому щось невдоволено підказував один з його орговиків Іван Слободяник.

Іван Слободяник (крайній праворуч), один з орговиків Міхеіла Саакашвілі FB Іван Слободяник

Невдовзі на пагорбі над Майданом ці двоє не втримали хвилю протесту.

На вході у Жовтневий палац вже чекали загони правоохоронців. Саакашвілі зупинився у декількох метрах від центральних дверей в кільці власних охоронців. І спостерігав зав'язку з VIP-місця.

Найкраще початок протистояння видно на наступному відео:

Якоїсь миті (дивитись відео з кінця першої хвилини) люди починають відкидати від центрального входу правоохоронців. З відео можна чітко ідентифікувати особу, яка починає виштовхувати правоохоронців.

Це – один з активістів Руху Саакашвілі Сослан Долбандзе.

На його фб-сторінці можна знайти фото з офісу партії "Руху нових сил" із Саакашвілі на задньому плані, з акції 10 грудня, 3 грудня, на сцені мітингу під Радою 22 жовтня.

Також на сторінці наявні фото з наметового містечка на кордоні з Польщею, коли соратники Саакашвілі чекали на його повернення в Україну, з-під Печерського суду поруч з Давідом Сакварелідзе у складі команди Саакашвілі.

А 5 грудня, під час "визволення" Саакашвілі з "обійм" правоохоронців, Долбандзе засвітився під правою рукою екс-президента Грузії.

Саакашвілі та Долбандзе під Жовтневим 17 грудня та під час "визволення" від силовиків 5 грудня

Отже, Долбандзе не є якимось невідомим для Саакашвілі "провокатором".

При цьому саме Долбандзе був серед тих протестувальників, які першими застосували силу під Жовтневим.

Подивіться на поведінку Долбандзе та Саакашвілі – перший постійно дивиться в сторону другого. І дії Сослана жодних нарікань у Міхеіла не викликають. Саакашвілі мовчки спостерігає за розвитком подій.

За хвилину Долбандзе відходить від дверей та стає поруч із Саакашвілі.

"Не бросай одного его"

Виштовхування перших правоохоронців поруч із Саакашвілі спостерігає також чоловік у помаранчевій кепці. У руках він тримає чорний прапор з гаслом повстанців Холодного Яру "Воля України або смерть". За хвилину він проштовхується до дверей, дістає булаву і починає вишибати скло у дверях (на відео з 2:20).

Чоловік у помаранчевій кепці. На першому стоп-кадрі поруч із Саакашвілі. На другому – розбиває скло булавою

Цей чоловік теж не випадковий "провокатор".

Яскравий одяг та чорний прапор дозволяють легко ідентифікувати його на численних відео з маршу 17 грудня. І не тільки.

Ось цей чоловік на фото з Ігорем Мазуром (заступник голови партії УНА-УНСО – УП) на сцені МіхоМайдану . Фото викладено в Facebook 19 листопада:

"Провокатор" з-під Жовтневого, на фото у помаранчевій кепці FB Іван Слободяник

Автор звернувся до Мазура з проханням назвати людину у помаранчевій кепці. На момент виходу матеріалу відповідь не надійшла.

Проте очевидно, що цей чоловік відомий організаторам акції протесту під Радою. Бо на сцену "чужих" не пропускають. А він не раз засвітився на сцені у дні протесту.

Ось на фото фб-користувача Олега Броварського від 19 листопада він також стоїть у правому кутку з чорним прапором та булавою. Поруч із ним на фото позначений Давід Сакварелідзе.

"Провокатор" з-під Жовтневого у помаранчевій кепці (другий з правого краю), Давід Сакварелідзе крайній праворуч FB Олег Броварський

Цю ж людину можна побачити на іншому фото з цієї ж сцени 29 жовтня.

"Пусть он в связке в одной с тобой"

У справжній зв'язці під Жовтневим засвітилися три десятки осіб, яким натовп скандував "провокатори". Вони вирізнялися чорними шевронами та чорними прапорами з написами "РПС".

Ця абревіатура розшифровується як "Революційні праві сили". І вони також є частиною МіхоМайдану.

На відео, яке викладено на Youtube 8 листопада, на сцені під Радою Іван Слободяник передає слово людині, якого представляє як "Друг Меч". У своєму виступі чоловік заявляє: "На Україні совку прийшов кінець".

"Друг Меч" – це Антон Бондаренко.

Він став відомим під час так званого "Третього Майдану". 20 лютого 2016-го на Майдан вийшли кілька десятків мітингувальників. Вони встановили під стелою намет, а під "координаційний штаб" зайняли актову залу готелю "Козацький". Мітингувальники представилися "Революційними правими силами".

Одним зі спікерів і був Антон Бондаренко з позивним "Меч".

Широкої підтримки "Майдан-3" не отримав і швидко згорнувся. Натомість, журналісти знайшли фашистські та проросійські сліди у діяльності РПС та "Третього Майдану". Одночасно СБУ оприлюднила схему, за якою заклики до участі у "Майдані-3" розповсюджувалися у соціальних мережах з території Росії.

Знову РПС потрапило в інформаційний простір у 2017-му, напередодні початку акцій під Радою.

15 жовтня СБУ поширила новину: спецслужба запобігла купівлі двох автоматів АК-47 та трьох гранатометів двома колишніми активістами РПС.

Наступного дня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що серед затриманих – вже відомий читачу "Меч", який нібито входив до охорони Давіда Сакварелідзе.

У мережі можна знайти багато фотопідтверджень того, що представники РПС базувалися у наметовому таборі під Верховною Радою. Причому у тій її частині, яку прийнято називати "цивільною", і за яку відповідали соратники Саакашвілі.

На сайті РПС є фото з розміщеними прапорами на наметах.

Періодично свої фото та відео з-під Ради викладає засновник РПС Юрій Заболотний. У минулому він – один з лідерів столичного "Правого сектору" з позивним "Кий".

Юрій Заболотний (ліворуч), 22 листопада 2017 року FB Юрій Заболотний

Чим відзначилися представники РПС під Жовтневим 17 грудня?

На різних відео з місця інциденту можна побачити, що люди з прапорами РПС перебували біля будинку від самого початку. Упродовж "штурму" їх можна було помітити поруч із "музмобілем", з якого періодично промовляли Саакашвілі та Слободяник.

Але показовою є поведінка РПС вже після того, як значна частина протестувальників пішла з-під Жовтневого за закликом Саакашвілі.

Ці чоловіки залишилися.

З відеостриму журналіста Сергія Костежа можна побачити (дивитись з 56-ї хвилини): люди у чорному сконцентрувалися з правого флангу від центрального входу. Там же перебували спецпризначенці.

В якусь мить почалася штовханина. РПСівці застосували до правоохоронців сльозогінний газ, а потім почали закидувати їх вибуховими пакетами.

Інші мітингувальники сприйняли дії "людей у чорному" вигуками "Ганьба!" та "Провокатори!" Втім, пристрасті швидко вгамувалися.

Вже в понеділок Юрій Заболотний назвав автором провокацій під Жовтневим... – Кремль.

"РПС в цей час знаходився в правому секторі Жовтневого, утримуючи саме "беркутню", а не Нацгвардію, яку Кремль також за наказом в свою чергу підставив в холі, провокуючи її своїми проплаченими червоними штурмовиками, не підпорядкованими Міхо.

Так, ми, РПС, чинили супротив, але супротив провокаціям, як з боку таємних червонопузих шпіонів з натовпу, також і з боку прокремлівських сил, які очолює олігархат російської імперії, тимчасово пануючий в Україні.

Я, як засновник та відповідальний за всі дії РПС, заявляю, що ми, добре розуміючи ситуацію, робили коридор для нацгвардійців, які попали в сутички, спровоковані Кремлем, задля дискредитації Руху нових сил на чолі з Саакашвілі", – написав Заболотний на своїй ФБ-сторінці.

"Там поймешь, кто такой"

Навішуючи ярлики "провокатори" на тих, хто пішов за ним під Жовтневий, Саакашвілі підриває довіру до себе.

Один з тих, хто в неділю 17 грудня виступав зі сцени на Хрещатику, поділився з автором своїми роздумами. Він вважає, що Саакашвілі, як лідер протесту, мав визнати помилку і взяти відповідальність за інцидент на себе.

Бо так чи інакше – це він закликав їх до участі в акції, це він повів їх до Жовтневого, це він мовчки спостерігав початок протистояння.

Відповідальність за те, що згодом на деякий час орговики Саакашвілі втратили контроль над натовпом, також лежить на лідерах. Бо нині активістам МіхоМайдану загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Якщо він так відверто та демонстративно відмежовується від людей, які вчора готові були штурмувати Жовтневий і йшли на силовиків, – то хто завтра піде за ним? Хто захоче залишитися крайнім, коли Саакашвілі втратить контроль над черговою хвилею?" – запитує ця людина.

І сумнівається, що найближчим часом вийде на сцену з Саакашвілі.

Олексій Братущак, УП