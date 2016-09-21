Сегодня Международный день мира.

Это день торжества мира, который напоминает нам о том, что мир нужно беречь, и предупреждает нас о том, что мир – хрупок. Он служит напоминанием того, что на земле есть еще слишком много мест, где мира пока нет.

За прошедшие два года Украина пережила многое. Люди на востоке Украины узнали на себе, что такое жизнь под угрозой смерти, разлука с семьей, лишение источников существования.

Так или иначе, больше всего всегда страдает мирное население. Пожилые люди, женщины и дети, которые не могут или не хотят покинуть зону конфликта, очень часто, как оказывается, живут в самых сложных условиях. Людям не хватает самого необходимого: продовольствия, воды, электроэнергии, лекарств, отопления. Из сотен тысяч людей, которые покинули свои дома из-за конфликта, кто-то, возможно, будучи посостоятельнее и помобильнее, смог адаптироваться и начать новую жизнь в незнакомых, нередко очень сложных условиях. Однако и у этих людей есть свои трудности и проблемы.

Народ Украины заслуживает жить в мире. Оружие должно быть сложено. И отведено. Местность должна быть очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а люди должны получить возможность вернуться домой. Это фундамент для будущей стабильности и процветания Украины.

Мира достичь нелегко. Для этого нужны решительные усилия и смелые шаги.

В последнее время мы были свидетелями некоторых изменений к лучшему – уровень насилия на Донбассе значительно снизился, однако очень многое еще предстоит сделать.

Я надеюсь, что недавние события, связанные с возобновлением сторонами своих обязательств по прекращению огня в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, укрепят взаимное доверие и что оружие, наконец, затихнет на более длительное время или, хочу надеяться, навсегда.

Благодаря Специальной мониторинговой миссии 57 государств-участников ОБСЕ, расположенных в разных точках северного полушария, становятся ближе к Украине. Они готовы выслушать и помочь народу Украины.

Люди заслуживают, чтобы насилию был окончательно положен конец. Они заслуживают, чтобы им снова дали возможность жить своим трудом. Они заслуживают чувствовать себя в безопасности и быть свидетелями нормализации и стабилизации обстановки. Они заслуживают настоящего, ощутимого и прочного мира.

Мы, СММ, будем продолжать работать ради достижения этой цели.

Эртурул Апакан, глава миссии ОБСЕ в Украине, для УП