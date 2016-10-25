И девяностые покажутся раем...

Выход на свободу десятков тысяч осужденных по "тяжким" статьям означает начало в Украине новой волны криминальных войн – очередной передел собственности, территорий, коммунального имущества и астрономических сумм, полученных от уничтожения страны с начала девяностых и доныне.

Хотя и сегодня Украину захлестывает преступность, но, как прогнозирует министр внутренних дел Аваков, вскоре ожидается ещё более резкий всплеск эпидемии убийств, похищений, утюгов и паяльников.

Если оглянуться назад и вспомнить, как развивались события в относительно недавней истории нашей молодой республики, можно легко пофантазировать на тему её недалекого будущего.

Всё нижеизложенное автор предлагает считать лишь одной из многочисленных версий, объясняющей происходящее. И не следует забывать, что даже у самых мрачных прогнозов есть одно неоспоримое преимущество – иногда они не сбываются.

На мой скромный взгляд, именно в период с 1990-го по 1995-й годы закладывались основы полукриминального государства, не обременяющего себя соблюдением законов и Уголовного кодекса. Ничего нового: как и при НЭПе, наплодили "цеховиков", подпольных и легальных миллионеров, позволив им свободно растаскивать наше достояние.

Цель – позволить, как и в двадцатые, аккумулировать небольшой группе людей огромные "теневые" средства. Потом удобнее отбирать.

Параллельно была активирована криминальная составляющая – рэкет, системный криминал. Были созданы огромные, хорошо организованные и вооружённые банды с мощной командой влиятельных и живущих "по понятиям" уголовных авторитетов. Им позволили сосредоточить в своих руках просто невероятные по масштабам бывшие государственные активы.

Под их протекторат перешли финансово-промышленные группы, гиганты индустрии, топливно-энергетическая отрасль, все сырьевые ресурсы, стратегические предприятия и банки.

Это было "золотое время" для нового императивного криминала – боссы преступного мира стали сильными, влиятельными, практически всемогущими. На начальном этапе их количество саморегулировалось: они системно и беспощадно уничтожали сами себя, взрывая и расстреливая друг друга.

И к 1995 году путём криминальной селекции и естественного отбора в стране образовался более-менее стабильный консорциум криминальных авторитетов. Под их "крышей" находились многие важнейшие индустриально-хозяйственно-финансовые отрасли страны.

Но "пятилетка накопления" закончилась. И в 1995 году был успешно начат новый этап криминализации страны.

Правоохранительные органы и силовые структуры, хоть и полуживые, но все еще существующие, – начали тотально перетягивать "на себя" управление криминальной системой.

В 1998 году на одной из пресс-конференций автор был свидетелем, как высокие милицейские чины, один из которых впоследствии стал первым заместителем министра внутренних дел Украины, заявили буквально и дословно следующее: больше не будет бандитских "крыш", будут только ментовские.

Всё так и случилось.

Новыми "кураторами" и "авторитетами" стали майоры, полковники, генералы. Бандитов в классическом понимании не осталось, либо они перестали бать доминирующей кастой.

Их место заняли люди в погонах.

Тогда же началась самая настоящая "Охота на авторитетов".

Они отстреливались везде и всюду: взрывы, выстрелы в городах во время оно считались таким же обыденным делом, как видеосалоны и коммерческие кафе. Партнёр Ахметова "Алик Гек" (Брагин), взорванный на стадионе "Шахтёр", Щербань, мощнейшие киевские, одесские, харьковские и крымские группировки – "Черепа", "Башмаки" – в течение нескольких лет фактически перестали существовать.

Но физически устранить всех невозможно, потому многих посадили. Причём в средствах никто не стеснялся – подбрасывались наркотики, оружие…

Известен случай в Херсоне, широко растиражированный тогда в СМИ, когда один и тот же "ТТ" подбрасывали по очереди шестерым "авторитетам", и никто этого не скрывал. Такое у нас было тогда правосудие.

К 2001 году правоохранители и силовики полностью перебрали на себя управление всем нелегальным бизнесом.

Они курировали вырезку крупнейших гигантов индустрии, принимали активное участие в переделе сельхозугодий, вырезали системы орошения, занимались проститутками, наркопритонами, металлоломом, добычей живых биоресурсов – всем!

Нередко расстреливали именно руководителей отделов по борьбе с организованной преступностью – так оставшиеся малочисленные криминальные авторитеты пытались бороться за сферы влияния. Но уже тогда силы были неравны. Криминал проигрывал цивилизационную схватку.

Не имея больше конкурентов в криминальной среде, правоохранители и силовики начали воевать между собой.

То "Сокол", то "Альфа", то "Беркут" делали налёты на одни и те же рынки, предприятия, рестораны, ночные клубы, бордели, сельхозугодья. Доходило до откровенных войн с перестрелками.

Грязные войны правоохранителей, как сепаратор, полностью "выжали" из силовых органов честных, профессиональных и мужественных сотрудников. Ненужный балласт.

И как дичь без хищников, сами "хозяева жизни" при этом стали вялыми, малоспособными. А из всех профессиональных навыков осталась только способность вымогать взятки и бить тех, кого надо было посадить за преступления, которых те не совершали.

Но вот и это время кануло в Лету.

Наступили новые времена, Украина стала "жить по-новому".

И нуворишам из 2000-х, ошалевшим от дурных денег, пришло время отдавать "настоящим хозяевам" всё накопленное. К сожалению, разжиревшие и заплывшие бизнесмены-чиновники-мэры-генералы так и не поняли, что проехали свою остановку.

Один из ярких примеров – посаженный в Доминиканскую тюрьму херсонский экс-мэр Владимир Сальдо, которого СМИ успели окрестить долларовым миллиардером. Он долго считал себя всесильным, неуязвимым, думал, что сумеет со всеми договориться. И договорился бы, но правила игры уже изменились. Чемоданом денег тут теперь не отделаешься – придётся отдать всё.

Так что будет сидеть в своей Доминиканской тюрьме до тех пор, пока не отдаст все многочисленные активы: участки, пансионаты, виллы, ночные клубы, парковки, цельные имущественные комплексы, гостиницы и так далее.

Затем пошли массовые задержания руководителей районных администраций, городских служб, коммунальных предприятий, заммэров и обыски у мэров. Выемки документов, налёты – как косой стали косить коммунальные предприятия.

Цель – документальное подтверждение всех многочисленных "тем", "схем", "конвертов" и бюджетных потоков. И закон о спецконфискации, так удачно придуманный, но пока еще застрявший в Раде, тоже очень хорошо ложится в схему.

Но чтобы изъять всё у всех, этого явно недостаточно. Да и силенок у "обновленных" органов по-прежнему маловато.

Вот тогда-то и было решено выпустить из мест лишения свободы десятки тысяч "романтиков с большой дороги".

...И Савченко тут вообще не при чём – она только озвучила этот закон, а готовили, "сопровождали", принимали его в ВР совсем другие люди, которые точно знали, что и зачем делают.

А ведь эти амнистированные ребята ко всем бизнесменам и чиновникам имеют очень большие имущественные поползновения.

Ведь сели-то тогда самые "правильные" из них, пытавшиеся жить по законам, пусть и уголовного мира, но – законам! А обманули и подставили их, став миллионерами и миллиардерами, – самые шустрые и беспринципные, ныне депутаты-мэры-губернаторы-генералы.

И эта огромная армия выпущенных на свободу придёт за "своим". Придет ко всем этим чиновникам-бизнесменам-депутатам, которые для них так и остались "Сявами", "Пырами", "Лысыми", "Косыми" и "Лешими".

Так что, немотивированные на первый взгляд расстрелы бизнесменов, депутатов и прочих уже в новейшей истории Украины – это только начало большой и кровавой кампании по перераспределению нажитого.

Есть и хорошая новость. Эти выпущенные на свободу для выполнения определённой работы "мавры" тоже повторят судьбу своих "братьев по оружию" двадцатилетней давности. Когда они сделают своё дело, с ними тоже никто особо церемониться не будет, они это понимают.

Впрочем, как и они не станут церемониться с теми, кто их выпустил.

Но это – уже совсем другая история, Страна!

Владимир Марус, специально для УП