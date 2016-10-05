Политический рецидив экс-регионалов. Топ-5 коррупционных кейсов Кировоградщины

Минулого року, підводячи підсумки місцевих виборів на Кіровоградщині, я констатував засилля екс-регіоналів у списках постмайданівських партій. Передусім це стосувалось ВО "Батьківщина" та БПП "Солідарність".

Не маю жодних сумнівів, що приналежність до колишньої партії влади значною мірою визначає поведінку на посадах у новій владі. Люди, що були опорою корупційної системи, при спробі її реформувати – навпаки, намагаються систему зберегти та вдосконалити.

Активісти новоствореного руху "Під контролем!" переконані, що кожна партія повинна дбати про свої ряди, і негайно реагувати на інформацію про випадки політичної корупції.

Нажаль, у корупційних скандалах журналісти не часто роблять акцент на партійній приналежності корупціонера. Здебільшого, охоче її озвучують, якщо фігурант – представник БПП. При цьому інші політичні сили залишаються незаслужено "забутими", або непоміченими. Тим самим, політична сила, яка привела його до влади, не отримує політичної відповідальності і жодним чином не реагує на дії своїх представників.

Що цікаво, головними героями більшості корупційних справ стають саме колишні члени Партії регіонів, чиновники часів Януковича або причетні до них.

Розглянемо кілька яскравих випадків, такі собі топ-5 корупційних кейсів.

Примітка: нещодавнє перейменування Кропивницького поки що не торкнулось більшості назв юридичних осіб, якими у тому числі є органи влади міста і області.

1. Екс-секретар Кіровоградської міськради від ПР, а нині – голова бюджетної комісії та координатор фракції БПП "Солідарність" у міськраді Ігор Волков відзначився одночасно у трьох корупційних скандалах.

По-перше, він сприяв виділенню бюджетних коштів на продукування джинси на власному телеканалі TTV, причому особисто агітував підтримати відповідну програму і особисто за неї голосував – а це вже можна оцінювати як пряме порушення антикорупційного законодавства.

По-друге, за його протекцією багато років поспіль виділялись кошти на його приватну лазню – нібито для того, щоб відшкодовувати з бюджету знижку для "окремих категорій громадян".

І по-третє, нещодавно міськрада виділила землю його дружині на пільгових умовах. Щоправда, цього разу депутат був навчений, оголосив на сесії про конфлікт інтересів і не голосував. На жаль, на голосуванні депутатів це жодним чином не відобразилось – воно було одностайним.

2. Відновлено кримінальне провадження проти Петра Петрушевського, щодо зловживання службовим становищем та заволодіння грошовими коштами підприємства. На момент поновлення кримінального провадження Петро Петрушевський залишався депутатом обласної ради, обраним від Партії регіонів. Проте у жовтні минулого року переобрався туди ж – але вже від "Батьківщини".

У судовому рішенні по справі № 405/4434/15-к від 16 липня 2015 року згадується про передачу майна іншим юридичним особам чи громадянам, залякування підлеглих, систематичне вимагання грошових коштів, конкретно називаються суми у 1,26 мільйонів гривень та 159 тисяч доларів США, заволодіння якими відбулося через зловживання службовим становищем.

І це не єдина справа, пов'язана з політиком. Голову Облспоживспілки звинувачують у ряді махінацій. Зокрема йдеться про кредити, залучені під заставу чи не найбільших об'єктів торгівлі у Кропивницькому – ринків "Колгоспний" та "Центральний". Колишні працівники спілки, що брали участь у протестах проти Петрушевського, заявляли, що залучені суми не відповідають реальній вартості об'єктів, і в разі непогашення кредитів вони можуть бути продані з аукціону за безцінь.

3. За інформацією військової прокуратури Південного регіону України, міський голова Гайворона вимагав за сприяння у виділенні земельної ділянки від представника підприємства 5 тисяч доларів. Під час одержання частини хабаря у сумі 2 тисяч доларів його було затримано. Предмет неправомірної вигоди вилучено. Досудове розслідування триває.

Мером Гайворона є Роман Волуйко, обраний від "Батьківщини". Роман – земляк і соратник вищезгаданого Петрушевського.

4. У наступного нашого "антигероя" ще більше прорахунків, адже він – міський голова Кропивницького Андрій Райкович (БПП "Солідарність"), і спектр його відповідальності надзвичайно широкий – від непрозорості в оприлюдненні проектів рішень міськради до безпідставного й непрозорого виділення коштів обраним ветеранським організаціям.

Але найпоказовішим став скандал довкола виділення коштів на так званий "пансіон" для почесних громадян Кропивницького, якими міськрада обрала найбагатших жителів міста. Більшість із них підтримали Райковича під час виборчої кампанії.

І ми би довго могли дискутувати про моральність такого голосування депутатів, якби за це рішення не проголосував особисто міський голова, який також є одним із "почесних".

5. І, нарешті, найгучніший кіровоградський скандал – "літієвий". Для того, щоб надати дозвіл на розробку Плохівського літієвого родовища неподалік села Копанки Маловисківського району, депутати від фракції "Батьківщина" використали картки депутатів-прогульників. Вартість покладів Полохівського родовища літієвих руд оцінюють в десятки мільярдів гривень.

З відео, що було оприлюднене у ЗМІ, можна зробити висновок, що за відсутнього депутата Петрушевського голосував його сусід – Володимир Арсірій, екс-регіонал. За фактом порушення процедури голосування подано заяву до суду.

Засновників ТОВ "Українські рідкісні метали", яке претендує на його розробку, пов'язують з полтавським та харківським криміналом. Інтереси фірми у Кіровоградській обласній раді лобіюють представники партії "Батьківщина". Зокрема, проект прийнятого 20 травня рішення про погодження клопотання ТОВ вносив до зали депутат Юрій Кайдаш, а на голосування кілька разів ставив очільник обласної "Батьківщини", голова облради Олександр Чорноіваненко. Останній, до речі, всупереч антикорупційному законодавству, досі суміщає вищезгадані посади.

Скандали є – а жодної реакції з боку вищого керівництва політичних партій, від яких було обрано згаданих осіб, досі немає.

Головна ж ідея матеріалу не в тому, щоб вчергове розкритикувати котрусь із політичних сил, а щоб змусити ці партії зробити відповідні кроки з очищення своїх рядів.

Чи ми таки вчергове переконаємось у нещирості наших політиків?..

Дмитро Сінченко, спеціально для УП