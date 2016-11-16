Ксения Семенова Транспортная революция в Стратегии развития Киева У жителей Киева есть еще 2 недели, чтобы предложить свои изменения в проект обновленной стратегии развития Киева до 2025 года. Документ предусматривает популяризацию общественного транспорта и использование велотранспорта. (укр.)

Ульяна Гомелюк Как меня нашла моя семья Мои друзья иногда не понимают меня и считают странной из-за того, что я не выхожу поздно на улицу, не курю и не употребляю спиртных напитков. И я никогда не позволю себе разрушить то доверие, ту любовь, то тепло, которое у меня сейчас есть. (укр.)

Сергей Горбачев Правда ли родители "садятся на голову" директору школы? Родители – очень помогают. Именно тем, что жалуются, предлагают что-то для более комфортной жизни детей в школе. Потому что школа – исполнитель образовательной услуги, наша работа – учить детей. (укр.)