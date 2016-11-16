У жителей Киева есть еще 2 недели, чтобы предложить свои изменения в проект обновленной стратегии развития Киева до 2025 года. Документ предусматривает популяризацию общественного транспорта и использование велотранспорта. (укр.)
Транспортная революция в Стратегии развития Киева
00
0
Среда, 16 ноября 2016, 11:39
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення