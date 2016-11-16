Транспортная революция в Стратегии развития Киева

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Среда, 16 ноября 2016, 11:39
Ксения Семенова
советник городского головы Киева по вопросам развития велоинфраструктуры, координатор работы Ассоциации велосипедистов Киева
Темы: Киев транспорт
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Колонки

Ксения Семенова Транспортная революция в Стратегии развития Киева
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