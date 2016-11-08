Готовы ли мы представить себе Украину без социальных общественных инициатив?

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Вторник, 08 ноября 2016, 16:45
Ивона Костина
заместитель председателя ОО "Побратими", для УП
Темы: общество волонтеры
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Колонки

Ивона Костина Готовы ли мы представить себе Украину без социальных общественных инициатив?
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