Ни реформы, ни новые проекты, ни #победы не случаются сами собой. За видимым результатом искусно скрытые бессонные ночи, сложные решения и риски. Все эти неудобные вещи в один день на себя кто-то взял. (укр.)
Готовы ли мы представить себе Украину без социальных общественных инициатив?
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Вторник, 08 ноября 2016, 16:45
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