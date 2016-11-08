Ивона Костина Готовы ли мы представить себе Украину без социальных общественных инициатив? Ни реформы, ни новые проекты, ни #победы не случаются сами собой. За видимым результатом искусно скрытые бессонные ночи, сложные решения и риски. Все эти неудобные вещи в один день на себя кто-то взял. (укр.)

Светлана Осипчук Анонимность не гарантируется Массовое добровольное тестирование проводили в офисе: "Там были такие штучки, на которые капают кровью, и через 15 минут проявляется результат. И ты заходишь в кабинет, а перед тобой разложены и подписанные результаты всех сотрудников". (укр.)

Олег Мирошниченко Как выйти на рынки ЕС? Онлайн-образование для экспортеров Запускаем проект по созданию инновативного информационного продукта – онлайн-курса для украинских экспортеров с акцентом на рынки ЕС.