Михаил Катрук Эй, государство! Когда подержанный автомобиль наконец станет доступным? В парламенте пылятся законопроекты, упрощающие импорт подержанных авто. Однако депутаты не спешат пересаживать украинцев на нормальные машины. (укр.)

Ольга Стефанишина Тормоз медреформы Судя по тому, что прямо в зале ВР, после настойчивых обращений Ольги Богомолец, законопроект 6327 был отправлен на доработку в Комитет здравоохранения, нас всех ожидает решительный бой. И мыдолжны забрать у лжецов и популистов главное – наше здоровье. (укр.)

Юрий Панченко Квоты гибнут за металл: между Киевом и Брюсселем назревает громкий скандал Год назад ЕС получил четкие гарантии от Петра Порошенко, что пошлины на металлолом не будут продлеваться. Именно этим объясняется острая реакция на принятый Радой законопроект №6382. ЕС потребует от президента его ветировать.