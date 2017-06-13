В парламенте пылятся законопроекты, упрощающие импорт подержанных авто. Однако депутаты не спешат пересаживать украинцев на нормальные машины. (укр.)
Эй, государство! Когда подержанный автомобиль наконец станет доступным?
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Вторник, 13 июня 2017, 16:23
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