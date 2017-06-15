Антикоррупционная прокуратура "против" международных закупок лекарств и "за" врача Протаса

Нікого вже не дивують злиті Генеральною прокуратурою справи Богатирьової та її поплічників, але все більший подив починають викликати дії нової Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка закриває справи НАБУ, із затримання ТОП-медиків, впійманих на "гарячому". Справ, на яких "попіарилися" вже всі з екранів телевізорів, відео з прихованих камер, які передивилися сотні тисяч людей.

Пам’ятаєте одне с перших гучних затримань НАБУ, про яке встиг похвалитися і Арсен Аваков на своїй сторінці в фейсбук , коли на "гарячому" під час передачі кошів затримали головного санітарного лікаря країни Святослава Протаса.

Схема була проста – він викликав до себе лікарів, і домовлявся, що "випише" їм подвійну премію, одну з яких лікар мав повернути йому. Всього на одній такій оборудці голова санепідемслужби збирався заробити майже півмільйона гривень.

Пізніше НАБУ оприлюднило відеозапис з прихованої камери, на якому Протас, викликаючи підлеглих до себе в кабінет по черзі пропонував одну і ту саму схему.

Здавалося б справа проста: є заявник, один з лікарів, який не побоявся звернутися до правоохоронних органів, є відеозапис, десятки опитаних свідків та красиве затримання на гарячому. Але ж ні, справу нещодавно закрили, через відсутність складу злочину.

Тобто прокуратура говорить про те, що хабар вже і не зовсім хабар, а для закриття справи використовується основна версія самого ж підозрюваного Святослава Протаса – начебто гроші потрібні були на підтримку закону. З яких це пір у нас за закони платити почали?

Дивно, адже відразу після затримання в інтерв’ю одному з телеканалів заступник Антикорупційного прокурора Віктор Кривенко сам говорить про те, що склад злочину очевидний

"Якщо це правомірно, то в мене тоді немає питань – я піднімаю руки" –, говорить заступник Холодницького, Володимир Кривенко на відео. Але вже через 8 місяців САП опускає руки і закриває справу, мотивуючи це як раз відсутністю складу злочину.

Коли ж детективи НАБУ намагаються оскаржити таке рішення прокурора, інший заступник Назара Холодницького – кіборг Грищук пише, що його підлеглі абсолютно законно закрили справу проти Протаса саме за відсутністю складу злочину (ЛІНК ).

Не маючи інших важелів впливу НАБУ відправило лист-скаргу Генеральному прокурору на бездіяльність прокурорів по цій справі,

адже лише Юрій Луценко, своїм рішенням міг би врятувати справу і поновити провадження. Натомість він повернув її назад Холодницькому, мовляв розбирайтеся самі.

Справа так і лежить мертвим вантажем в САП. Якщо Холодницький не поновить справу, маючи на руках відео, гроші, свідків - то важко собі уявити другого лікаря, який піде до правоохоронного органу здавати керівника - хабарника.

Інше ж "медичне" провадження, відкрите САП, кардинально протилежне.

Прокурор сам відкрив провадження за міжнародні закупівлі проти Супрун та нової команди в МОЗ … прочитавши статтю в Інтернеті.

Прокурор навіть не перевірив, що стаття вже за кілька тижнів зникла з самого ж ресурсу, що свідчить про її "замовність". Мало того не лише прем’єр-міністр , але й Генеральний прокурор свого часу висловилися на підтримку міжнародних закупівель ліків, як однієї з найефективніших антикорупційних реформ в сфері закупівлі ліків.

Проти виступили тільки фармацевтичні лобісти, які роками наживалися на хворих українцях, заробляючи на цьому надприбутки. Лише за перший "пілотний" рік міжнародних закупівель державі вдалося зекономити сотні мільйонів гривень.

Чим же викликана така бурхлива діяльність проти міжнародних закупівель та нової команди МОЗ, та закриття кримінальних проваджень проти лікарів, пійманих на гарячому?

Питання вибірковості проваджень можуть свідчити про досить "нездорові" симптоми в новоствореного антикорупційного органу – Антикорупційної прокуратури.

Олександра Устінова, для УП