Предвыборные риски – между центростремительным и центробежным

Подобно генералам, готовящимся к прошедшим войнам, политики живут в ожидании прошлых выборов.

Извечная украинская проблема: изменение ситуации быстрее способности к ней адаптироваться. Да и стоит ли находиться в напряжённом поиске новых решений при наличии старого опыта? Тем более пайкѝ и конверты до последнего работали с высокой долей надёжности.

В такой ситуации от очередных или досрочных выборов не ожидают особых сложностей. Разве что вопрос закупок немного тревожит: летними бейсболками запастись или осенними куртками?

Но шум лопающихся в Киеве информационных пузырей мешает расслышать происходящее за Кольцевой.

А на местах идут процессы, обещающие серьёзную перекройку привычных электоральных ландшафтов.

Результат, которого не ожидали

Серия проведённых социологических замеров и результаты местных выборов 2016–2017 годов дают интересный материал для анализа. Открывающаяся при этом картина весьма необычна. По всей Украине фиксируется резкий рост поддержки местных органов власти.

По данным "Третьего всеукраинского муниципального опроса", охватившего областные центры, Киев и Мариуполь, рейтинг мэров вырос с 14% в 2015 году до 49% в 2017 году. Троекратное увеличение уровня одобрения стало полной неожиданностью для экспертов. В более чем половине городов респонденты считают, что дела там идут в правильном направлении.

Вторят им и результаты, полученные Центром "Социальный мониторинг" в марте 2017 года. Показатели тем интереснее, что собирались в населённых пунктах Покровского района Донецкой области, входящих в зону АТО и традиционно депрессивных.

Однако вместо ожидаемой деградации, ухудшения оценок благосостояния – наблюдаются позитивные настроения относительно будущего громад и поддержка местной власти. Более 2/3 жителей (около 60%) довольны работой своих мэров. И это – несмотря на постоянную военную угрозу, крайнюю сложность экономической и социальной ситуаций.

Подтверждают наличие тенденции и результаты другого исследования – "Индекса социальной сплочённости и примирения" (SCORE), проведённого SeeD при поддержке USAID, презентованного в конце 2016 года – после армии и полиции наибольшим уровнем поддержки украинцев пользуются органы местного самоуправления.

Возникает логичный вопрос о причинах внезапной волны народной любви. Ответ – реформа децентрализации.

Увеличение доходов местных бюджетов с 68 миллиардов в 2014 году до 170 миллиардов гривен в 2017 году позволяет решать, казалось бы, безнадёжные социальные проблемы. А там, где присутствует практичный интерес, подкреплённый, по словам курирующего вице-премьера Геннадия Зубко, полномочиями и деньгами, – появляется мощный стимул к действию.

И все чаще открытие фехтовальной школы или бассейна в селе, посёлке из разряда экзотических прожектов переходит в разряд реализованных проектов.

Плебисцит о доверии

Своеобразным региональным плебисцитом о доверии местным органам власти являются прошедшие в 2016-2017 годах выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединённых территориальных громад (ОТГ).

Учитывая, что это первая избирательная кампания, инициированная не сверху, а снизу, её результаты можно считать вполне корректно отражающими общественные ожидания. Головами ОТГ стали кандидаты, как правило, уже имеющие опыт и зарекомендовавшие себя на подобной работе.

Кроме того, выборы председателей ОТГ проявили ещё одну важную тенденцию – нежелание кандидатов привязывать себя к какому-либо партийному бренду. В сложившейся ситуации принадлежность к известной политической силе скорее компрометирует, чем помогает. Поэтому от 60 до 70% кандидатов предпочитали быть самовыдвиженцами.

В информационной пыли дележа статуса победителя, поднятой "Солидарностью", "Батькивщиной" и Оппозиционным блоком, затерялся факт потери доверия к "большим" партиям.

Лидеры изменений

Несмотря на то, что в ОТГ вошли 25% громад (от максимально возможного) начался процесс формирования новых центров влияния. При этом руководители объединений – не прежние председатели сел и поселков, зависящие от милости районных и областных чиновников. Когда в твоём распоряжении оказывается самостоятельный бюджет, позволяющий не биться над проблемой покупки рулона туалетной бумаги, а заниматься планированием инфраструктурных проектов, происходят ощутимые изменения в самооценке и мироощущении.

И если учесть поддержку людей, то в сумме это даст понимание, с кем предстоит иметь дело в будущем.

Партийность, при наличии оной, не должна вводить в заблуждение – цвет этого маскхалата никогда не имел принципиального значения.

Для полноты оценки ситуации и учёта всех факторов, формирующих всеукраинскую повестку дня, не стоит забывать и о своеобразной микродецентрализации на уровне многообещающего процесса объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). На сегодняшний день их уже создано 15 тысяч, и это количество постоянно увеличивается.

А что из себя представляют люди, решившиеся на добровольное объединение? Это, прежде всего, инициативные граждане, не требующие сторонней опеки и готовые к самостоятельным действиям.

Гуляющий в ФБ хэштег #лідеризмін весьма точно характеризует качественный состав руководителей ОТГ и ОСМД.

Риски и перспективы

Возникает вопрос: каким образом все эти преобразования могут быть экстраполированы на риски и перспективы предстоящих избирательных кампаний?

Складывается парадоксальная ситуация, когда успех реализации реформы приводит не к укреплению, а к ослаблению политических позиций власти и её выборных перспектив.

На местах множащиеся приметы позитивных изменений склоны заносить в исключительный актив местных руководителей.

Отремонтированный участок дороги легче поддаётся позитивной идентификации, чем информация о достижениях президента или правительства, пропущенная через медийную многоголосицу. "Эффект оценочных ножниц" может серьёзно подкроить планы ожидаемого и полученного электоральных результатов.

Можно также предположить, что дальнейшее развитие получит создание региональных политических объединений, дистанцирующихся от общенациональных проектов.

При сохранении нынешних темпов децентрализации, да ещё в преддверии снятия моратория с продажи земли интерес региональных бизнес- и политических элит к созданию и выборам ОТГ будет расти в геометрической прогрессии.

Это, в свою очередь, ослабит потенциал работы всеукраинских партий в регионах – но зато даст возможность местным органам претендовать на более активное участие в выработке государственных решений.

Ждут неприятные сюрпризы и мажоритарщиков. Для них "стоимость захода" на округ будет пересмотрена в сторону существенного увеличения. Особая наценка ожидает гостей со стороны, что может поставить под вопрос рентабельность "мажоритарного туризма".

Соблазнить руководителя громады покупкой б/у ксерокса или холодильника вряд ли получится с прежним успехом. Цена поддержки мэров, глав ОТГ может вырасти несоразмерно ценности самого депутатского мандата – но в то же время расширит поле возможностей выдвиженцев с мест.

Рычаги влияния?

Рост потенциала регионов накладывается на перестроечное состояние государственных структур управления, снижая их потенциальные возможности влияния.

Правоохранительная машина полуразобрана. И решать множественность задач по её апгрейду, функционированию, да ещё и "участию" в выборах она вряд ли в состоянии.

Конечно, ещё остаются рычаги финансового давления путём сокращения источников и процентов дохода в местные бюджеты. Однако любая попытка восстановления до реформенного статуса будет иметь очевидный негативный результат.

Попробуйте без последствий отобрать то, что уже было один раз дано.

Источник силы

Городские головы, председатели ОТГ, руководители ОСМД – люди, имеющие реальную поддержку и авторитет на местах. Эта формирующаяся группа, ещё не осознавшая собственную политическую субъектность, но уже являющаяся потенциальным источником влияний и изменений.

Вопрос заключается в том, кто этим воспользуется и куда будет направлена накопленная энергия.

В Японии реформа децентрализации получила название "третьей революции" и растянулась на 30 лет.

Украинская децентрализация претендует стать "третьим Майданом", который просто пришёл не так и не оттуда, откуда его ожидали.

Андрей Демартино, специально для УП