США как мировому лидеру нужно осознать, что бороться с новыми испытаниями смогут лишь новые политики и технологические предприниматели. (укр.)
Трамп — президент из прошлого. Миру нужны IT-предприниматели
52 просмотра
Вторник, 25 июля 2017, 16:48
ИТ-предприниматель, для УП
Темы: Трамп технологии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании 25 июля 2017, 13:39
Зять Трампа публично отверг сговор с Россией 24 июля 2017, 23:49
Зять Трампа рассказал о четырех контактах с россиянами 24 июля 2017, 14:44
powered by lun.ua
Приход китайских ВМС в Джибути дает положительный ответ на важный вопрос: китайцы готовы выступить гарантом безопасности в зоне Нового шелкового пути. А значит, в ближайшие годы мы увидим еще не одну китайскую военную базу за пределами КНР.
Суть в тенденции. А Кива – лишь лакмус, определяющий реакцию общественной среды на повышающийся уровень неадекватности в политике. Нас испытывают, а мы ведемся.
Государство вряд ли сможет взыскать долги по инсайдерским займам с экс-владельцев банка, а вот суд о признании неправомерности его национализации выглядит весьма перспективным. (укр.)
Три дня понадобилось для того, чтобы натруженная психика уважаемых фейсбук-реформаторов выделила все свои домыслы и "особые мнения" по поводу "одиозного" материала о трендах и Украины без будущего.(укр.)