Антон Мельник Трамп — президент из прошлого. Миру нужны IT-предприниматели США как мировому лидеру нужно осознать, что бороться с новыми испытаниями смогут лишь новые политики и технологические предприниматели. (укр.)

Віктор Константинов Военная защита для инвестиций: что означает открытие китайской базы в Африке Приход китайских ВМС в Джибути дает положительный ответ на важный вопрос: китайцы готовы выступить гарантом безопасности в зоне Нового шелкового пути. А значит, в ближайшие годы мы увидим еще не одну китайскую военную базу за пределами КНР.

Оксана Гранит Политический феномен "ильякива" Суть в тенденции. А Кива – лишь лакмус, определяющий реакцию общественной среды на повышающийся уровень неадекватности в политике. Нас испытывают, а мы ведемся.

Мороз Виктор Приватбанк против Коломойского: кто кого? Государство вряд ли сможет взыскать долги по инсайдерским займам с экс-владельцев банка, а вот суд о признании неправомерности его национализации выглядит весьма перспективным. (укр.)