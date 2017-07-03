Факты_имеют_значение

"Первой жертвой войны становится правда" — проверенный временем афоризм, и одновременно предостережение, которое в некоторой степени определило решение о размещении Специальной мониторинговой миссии в Украине, принятое 57 государствами-участниками ОБСЕ.

В условиях информационной войны и альтернативных фактов лицам, принимающим решения, как и широкой общественности, становится всё труднее принимать обоснованные решения. Установление фактов имеет первостепенное значение в условиях, когда жизни и благополучие миллионов людей в восточной Украине подвержены постоянной угрозе, а также ввиду прочих далеко идущих последствий. От неподкрепленной информацией политики вряд ли будет какая-то польза. Восстановление мира возможно лишь тогда, когда мужчины и женщины будут принимать решения, опираясь на факты.

Для строгого соблюдения в работе СММ разработаны четкие наставления, чтобы продемонстрировать на практике, что миссия является составляющей решения проблем, а не дополнительной преградой или еще одним источником предвзятой информации, не подкрепленной фактами.

Придерживаясь паритетных принципов, планирование и осуществление патрулирования направлено на обеспечение одинакового объема и качества патрулирования с обеих сторон линии соприкосновения.

Естественно, что события на местах могут вносить определённые изменения в ход работы и поэтому мы приспосабливаемся к текущей обстановке, что позволяет нам оперативно реагировать на инциденты или усиление боевых действий в определенном районе. Например, недавно мы направили значительные ресурсы для реагирования на ухудшение ситуации в Петровском районе Донецка и соседних городах-спутниках. После инцидентов с большим количеством жертв среди гражданского населения, таких как трагедия на северо-восточной окраине Мариуполя в январе 2015 года, нам приходится уделять первостепенное внимание именно им, и иногда за счёт других районов. Но по-другому и быть не может, ведь на территории размером с Швейцарию работает менее 600 наблюдателей.

Наряду с принципом равенства в своей деятельности СММ строго придерживается принципа объективности, пытаясь сообщать исключительно факты. Наши ежедневные отчеты, хоть и могут казаться для многих сухими, представляют собой надёжный фактологический архив и ежедневную фиксацию событий и инцидентов не только на Донбассе, но и на всей территории Украины.

Наши отчеты уже активно используют исследователи и журналисты, и, несомненно, в будущем их будут использовать историки. Данные отчёты признаны объективными источниками информации, помогающими журналистам и учёным создавать материалы, которые помогают информировать, проливать свет на ситуацию и в общем способствуют поиску путей установления мира, основанного на справедливости и законности, а не на предубеждениях и пренебрежении фактами.

После трёх лет конфликта, несмотря на все достигнутые и подписанные сторонами соглашения об отводе вооружения, соблюдении режима прекращении огня, разведении сил и средств, а также решения о противоминной деятельности, очевидно, что что-то не работает.

Запрещённое Минскими соглашениями вооружение, а именно: танки, минометы и артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня остаются на местах. Разведение сил и средств, даже на трёх согласованных пилотных участках осуществляется в лучшем случае только частично. Практически весь Донбасс усеян минами и неразорвавшимися боеприпасами, а режим прекращения огня — скорее исключение, а не правило.

Очевидно, что именно стороны ответственны за эти нарушения — за несоблюдение соглашений и за неизменно высокий уровень насилия. В этом году СММ ОБСЕ подтвердила 51 смертельный случай среди гражданского населения, что вдвое превышает показатель за этот же период прошлого года. Все эти люди погибли из-за того, что стороны отказались выполнять свои обязательства.

Вместо того, чтобы взять ответственность за свои действия, виновные в неутихающем кровопролитии, пытаются переложить вину на других, и зачастую на СММ ОБСЕ.

Например, две недели назад, журналисты, показывая, что многие до сих пор настаивают на том, что мы являемся частью проблемы, а не ее решением, обвинили нас в непредоставлении сведений о жертвах среди гражданского населения в микрорайоне "Трудовские" Петровского района Донецка.

Как минимум, это была неточность, если не вопиющая ложь.

Мы не только осветили эти факты в отчете, но и сделали это вопреки ограничениям доступа в эти районы со стороны так называемой "ДНР". По дороге к месту трагедии, наш патруль изначально заставили повернуть обратно из-за возможного наличия противопехотных мин на участке грунтовой дороги.

При второй попытке патруля попасть на место событий, вооружённые мужчины так называемой "ДНР" остановили патруль и в течение 40 минут отказывались его пропускать. СММ также сообщила факты, несмотря на сопутствующие угрозы: патруль в микрорайоне "Трудовские" зафиксировал 34 взрыва, оценённых как выстрелы из миномётов и 4 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии 1 км к северо-западу от места расположения патруля.

Невооружённые гражданские наблюдатели в составе патруля, осуществлявшего мониторинг в микрорайоне "Трудовские" являются наглядным примером преданности и храбрости, именно тех качеств, которые считаются показателем деятельности СММ с самого начала боевых действий. Их решимость в установлении фактов перед лицом опасности, их стремление к нормализации и стабилизации коренным образом отличается от поведения вооруженных лиц, стреляющих по жилым кварталам или из них, вооруженных лиц, которые вместо того, чтобы предоставить возможность СММ ОБСЕ выполнять свою работу, систематически препятствуют ей.

Эти вооруженные мужчины отказывались извлекать мины, что стало причиной гибели 17 гражданских лиц, среди которых один член патруля СММ, погибший 23 апреля в с. Пришиб, а также к тому, что еще 43 мирных жителя получили ранения. Они систематически отказывают нам в доступе в отдельные районы, особенно неподконтрольные правительству и во многих случаях угрожают нашим наблюдателям. А недавно вооружённый мужчина в Петровском настойчиво домогался к невооруженной гражданской сотруднице СММ.

Препятствование деятельности СММ ОБСЕ, отказывая членам миссии в доступе и снижая ее способность освещать факты, само по себе, не является основанием для продолжения насилия. Тем не менее, подобные действия снижают эффективность и действенность одного из самых главных инструментов для разрешения конфликта, применяемых международным сообществом для урегулирования конфликта.

К предполагаемым 10 000 погибшим с начала конфликта добавились недавние жертвы боевых действий в микрорайоне "Трудовские" и соседних Марьинке и Красногоровке. Несомненно, что человеческие жертвы на этом не закончатся, поскольку виновные в страданиях мирного населения, отказываются считаться с действительностью, даже хуже — и дальше пытаются искажать её.

Иногда правда неудобна, иногда, она тяжело воспринимается. Но без умения смело смотреть правде в глаза невозможно будущее, по крайней мере, когда речь идет о мире и нормализации.

Правда оказалась первой жертвой, но она не погибла окончательно, и отчасти благодаря смелости наблюдателей СММ ОБСЕ, которые ежедневно устанавливают факты на местах. Ей был нанесён серьёзный урон и если мы хотим, чтобы правда восторжествовала, необходимо возобновить свободу передвижения, как было обещано сторонами, а также прекратить угрозы и риски, которым, из-за действий сторон, подвергаются наблюдатели СММ во время своей деятельности.

Факты_имеют_значение, потому что от них зависят жизни людей.

Александр Хуг, первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, для УП