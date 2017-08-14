Реформа министерств: старт новой госслужбы

Країна потребує капітального ремонту. Якість урядових та управлінських рішень є критично важливою, адже низька здатність державного апарату виконувати завдання загрожує успіху всіх реформ.

Три роки назад, у найбільш критичні для нашої країни моменти через слабкість інституцій на допомогу державі прийшли представники громадського сектору та волонтери. Але це – тимчасові міри; дублювати функції держави постійно такі команди не повинні. Ми хочемо, щоб найкращі з них працювали з нами в одній команді.

Прийшов час відповісти на ключовий виклик: побудувати спроможні державні інституції.

З цією метою ми розпочали реформу державного управління, і зараз триває реформування міністерств.

1. Головним завданням міністерства буде формування довгострокової державної політики у своїй сфері.

Для цього ми вводимо процедуру аналізу політики, яка передбачає системний підхід до вирішення будь-якої проблеми в галузі.

В міністерствах створені нові структури – генеральні директорати політики. Кожен директорат відповідатиме за одну або кілька сфер політики. Генеральний директор буде керувати командою рівних між собою фахівців. Водночас ми забезпечимо горизонтальні зв'язки та координацію між директоратами всіх міністерств.

Директорат буде відслідковувати ситуацію у своїй галузі, визначати проблеми та розробляти альтернативні рішення. З урахуванням іноземного досвіду та аналізу можливих наслідків, директорат пропонуватиме міністру ухвалити відповідне рішення, після чого здійснюватиме моніторинг його імплементації.

За результатом функціонального обстеження ми визначили ряд невластивих та потенційно корупційних функцій, яких міністерства будуть позбавлені. Зокрема, це:

– управління державними підприємствами,

– надання адмінпослуг,

– інспекційно-наглядова діяльність та інше.

2. Міністерства будуть повністю перебудовані з метою концентрації на розробці й впровадженні політики.

Цей процес побудований з двох етапів: першими реформуються 10 "пілотних" міністерств, а наступного року з урахуванням набутого досвіду цей шлях пройдуть усі інші.

Вже цієї осені розпочнуться конкурси на посади фахівців з питань реформ, які стануть першою хвилею агентів змін у державній службі.

Вважаю, що людський ресурс сьогодні є найціннішим, і будь-яка кризова ситуація має стимулювати збільшення інвестицій саме в людей. Сьогодні, на жаль, держслужба має одну з найслабших систем управління персоналом, яка ще з радянських часів спрямована на контроль і покарання, пошук лояльних, а не на розвиток компетенцій, якісне оцінювання та розвиток особистого потенціалу.

І сьогодні наше завдання – об'єднати критичну масу людей, які зроблять зміни невідворотними.

Хто нам потрібен?

Ми хочемо, щоб державну службу як продовження своєї кар'єри розглядали найкращі в цій країні фахівці з бізнесу, міжнародних організацій та громадського сектору.

Ми також хочемо запобігти відтоку найкращих кадрів із держслужби, які мають досвід та вірно служать людям. Їх має об'єднувати спільне бачення змін у державі та розуміння, що саме тут і зараз вони найбільше потрібні.

Для цього ми забезпечимо чіткі функціональні обов'язки та конкурентну оплату праці, яка стане запобіжником корупційних ризиків.

Найважливіше, що повинно рухати цими людьми – це мотивація служити країні, впроваджувати зміни, бути спроможними побудувати нову, дієву структуру, яка буде відповідати викликам сьогодення.

Разом з ними ми будемо будувати імідж держслужбовця нового зразка, як "up-to-date" – професіонала, який сповідує цінності та працює в інтересах громадян.

Конкурси на посади фахівців з питань реформ пройдуть за новою системою. Для цього ми розпочали співпрацю з передовими міжнародними HR-агенціями, розробили новий порядок проведення конкурсу та інструменти оцінки.

Ми встановлюємо високі вимоги для кандидатів. Основний акцент відбору буде базуватись не лише на знанні законодавства, а й на визначенні рівня професійних компетенцій та особистих якостей людини, таких як лідерство, мотивація та доброчесність. Знання іноземної мови має стати значною перевагою для кандидатів.

Зараз закінчується робота над єдиним веб-порталом вакансій фахівців з питань реформ, з можливістю подавати документи в онлайн-формі.

На цьому ж порталі, який буде запущено вже за тиждень, будуть оприлюднені критерії для кандидатів та умови конкурсного відбору.

І головне:

Зміни вже відбуваються. Ще більше – попереду. Ми знаходимось на початку великого шляху змін, що поширяться на всю систему державного управління та стануть невідворотними.

Сьогодні у нас є можливість будувати нову державну службу, змінювати процес зсередини та стати лідером змін. Це великий виклик та амбітна можливість для кар'єри та для нашої країни загалом.

Саме тому нам потрібні кращі з кращих.

Нам потрібні ви та ваша підтримка!

Олександр Саєнко, спеціально для УП