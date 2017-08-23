Мусор вне закона: адаптирует ли Украина европейские требования к обращению с отходами

94% разработчиков мужчин работают над приложениями вокруг игр, бизнеса и lifestyle. Женщины в основном сосредоточены на решениях для глобальных вызовов: преодоление бедности, доступ к образованию и медицине, охрана окружающей среды. (укр.)
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