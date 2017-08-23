Мусор вне закона: адаптирует ли Украина европейские требования к обращению с отходами

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Среда, 23 августа 2017, 16:48
Руслан Ткаченко
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/08/23/7069858/

Темы: ЕС
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Руслан Ткаченко
Какая из инициатив об отходах соответствует нормам ЕС
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Колонки

Руслан Ткаченко Мусор вне закона: адаптирует ли Украина европейские требования к обращению с отходами
Зарегистрирована новая редакция закона "Об отходах", где в самом его названии говорится об имплементации директив Евросоюза. Но, как говорится, не все то европейское право, что "блестит".
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