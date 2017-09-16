Цифровой выборный фронт: интернет, который может изменить всё

Предстоящие президентские выборы обещают быть выдержанными в украинской классике: белый верх, чёрный низ и девочка с косичками.

Стандартное построение и привычные манёвры. Никаких признаков перехода к новому поколению или лёгкой модернизации коммуникационных стратегий.

Мажоритарная практики подкупа растехнологизировала избирательный процесс, низведя его к простейшим формам. Плакат – для фона, гречка – для дела. Поэтому привычно ожидать в "разведывательных рейдах" биллбордное ополчение, в "авангардных стычках" – палаточную пехоту, а в "информационных прорывах" – ЛОМовою гвардию. За ТВ-эскадрильями по договорной цене останется эфирное прикрытие.

Во всей этой прогнозируемой выборной суете практически беспроигрышный джокер – у нестандартных подходов и новых технологических решений.

Фактор неопределённости

Время для применения новых теорий и практик давно назрело и даже слегка перезрело. Но украинский политикум в силу укоренённой консервативности упорно не желает замечать очевидные изменения. Детская тактика закрытых глаз – "чего не вижу, того не существует" – весьма устойчива. При этом многие публичные лица хоть и маскируются под продвинутых пользователей, но в глубине души точно знают, что ничего лучше цветного календаря с портретом ещё не придумано.

Однако чья-либо не-включенность в процесс не освобождает от его последствий и не сохраняет участнику статус "вне игры". Потоком затягиваются также равнодушные и сопричастные.

Произошедшая глубинная медийная трансформация уже давно привела к формированию альтернативного информационного дискурса, не нуждающегося в чьём-либо одобрении или разрешении. Более того, эта параллельная реальность, в силу высокой скорости обновления и разнообразия контента, всё более уверенно претендует на ведущую роль в формировании общественных настроений.

"Мерцающее множество" адептов мессенджеров, сетевых платформ, видео-хостингов и блогов, де-юре, – самая большая и активная партия страны. Партия разрозненная, не структурированная, но с отлаженными каналами коммуникации и отработанными навыками коллективного действия. Рассеянный рой, при необходимости превращающийся в монолитную группу, – жалящую или аплодирующую.

Подвижная и крайне мобильная интернет-среда станет главным фактором неопределённости предстоящих выборов и ресурсом победы в ситуации неустойчивого равновесия. Вряд ли кто-то может предсказать, в какую сторону колыхнутся настроения и симпатии зыбкой и неуправляемой многомиллионной аудитории.

Может ли какая-то партия похвастаться опытом реализации успешных digital стратегий как важнейшей составляющей выборной кампании, когда речь идёт не об интернет-фрагменте (страничке, сайте), а множестве задействованных площадок, синхронизированных под решения единых задач?

Как тут не вспомнить украинских айтишников, признанных одними из лучших в мире и способных разработать ПО любого уровня сложности...

А если к этому заряду присоединить детонатор политической смелости и менеджерских умений? И что, если все звезды сойдутся?

При правильном подходе сросшаяся с интернетом молодёжь может внезапно активизироваться и одномоментно поменять электоральные доли, проценты и спущенные сверху планы. Даже в полустерилизованной России один ютубовский ролик смог вывести на улицы сотни тысяч "школьников" – что уж говорить об украинской интернет-вольнице.

Поэтому результаты выборов, и без того слабо прогнозируемые, становятся непредсказуемыми.

Оружие победы

Речь вовсе не о недосягаемых для нас обамовских технологиях Big data. Глобальное отставание вынуждает браться за инструменты, созданные 10-15 лет тому назад.

Но даже использование базовых приёмов и методов цифровой эпохи в состоянии дать значительную, если не решающую фору любому участнику "большой игры". В волшебном ларце социальных медиа при правильных "таргетированных приворотах" хранится неисчерпаемый источник энергии, к тому же по весьма доступной цене.

Если, к примеру, довериться данным Radicati Group, что на одного пользователя приходится 1,8 электронных почтовых аккаунтов – то в Украине их может быть более 60 миллионов. При этом технологии массовой email-рассылки давно являются обязательными в практике западных избирательных кампаний. Любая уважающая себя европейская партия имеет в запасе пару миллионов адресов сторонников, знает их дни рождения и обращается по имени отчеству. Бюджет таких проектов весьма привлекателен: стоимость доставки одного классического письма обойдётся от 7 гривен, а одного электронного – меньше 0,02 копейки.

Но не только занимательного чтения – но и интересного зрелища ждут избиратели. Недаром Украина из года в год входит в топ-10 европейских стран по количеству просмотренных часов на YouTube.

Украинский сегмент видео-сервиса демонстрирует весьма впечатляющую динамику, насчитывая 11 миллионов ежемесячных посетителей. При этом 56% украинцев делятся контентом, проявляя свою высокую степень вовлеченности.

И кто при этом скажет, что это не золотая предвыборная жила?!

Во времена тотального упрощения ставка на картинки – беспроигрышна. При низкой конкурентности умело запущенные сетевые видеоролики могут перекрыть потребности в традиционной политической видеорекламе. Кроме того, стоимость одного контакта телевизионной агитационной кампании может колебаться от 2 до 10 долларов, в то время как для YouTube – 0,1-0,2 цента.

Кстати, по поводу денег. Кандидат в президенты Франции в 2017 году Жан-Люк Меланшон для сбора пожертвований использовал компьютерную игру. В квесте пиксельный герой вытряхивает деньги из персонажей с лицами Лагард и Саркози. Конечно, Меланшон не первооткрыватель в этой сфере – ещё в 2008 году биллборды Обамы были развешены на виртуальных дорогах авиасимулятора Burnout Paradise.

Второе дыхание

Игровая тематика в целом переживает бум. В Украине насчитывается 25 миллионов геймеров – по 1,6 "агенту влияния" в каждой семье.

И если кто-то думает, что это "развлечение для детей" – спешу разочаровать: 75% геймеров совершеннолетние, а к категории "15+" относится всего 3,7%. Взрослые, желающие отдохнуть после трудового дня, начали составлять достойную конкуренцию своим чадам.

Второе дыхание можно придать изрядно поистрёпанной временем кампании "от двери к двери". Ручка и блокнот, как главный инструмент украинских полевых штабов находятся в явном дисконнекте со смартфонами и цифровыми технологиями 4G. Для этих целей в мире давно используются разнообразные мобильные приложения и программы, позволяющие организовывать и контролировать работу волонтёров, собирать и анализировать информацию об избирателях. Лёгкий и удобный планшет агитатора с GPS-навигатором, подключённый к единой системе управления, – обязательная часть электронного партийного офиса.

Ещё одним шагом в правильном направлении станет старый-добрый сайт – но функционирующий как социальная сеть.

С подобной инновацией впервые выступил штаб Обамы образца 2008 года. Его интернет-ресурс предусматривал множество опций: позволял сторонникам регистрироваться, вносить деньги, становится волонтёром, писать блоги, организовывать и принимать участие в мероприятиях. Благодаря my.barackobama.com удалось привлечь 13,5 миллионов сторонников и собрать 500 миллионов долларов.

Нечто подобное реализовал Алексей Навальный на выборах мэра Москвы в 2013 году. За неполных три месяца кампании штаб оппозиционера запускал в среднем 1-2 интернет-проекта в неделю, охватывающих все формы предвыборной активности – от геотаргетированной на уровне дома сети сторонников до единой системы аутентификации через социальные сети.

Интернет также делает участие в президентских выборах доступным. Субъектным игроком может стать не только выдвиженец отечественных бизнес-групп, а и условный "парень с нашего двора".

Политический VIP-клуб лишается своего закрытого статуса. Общество имеет возможность стать финансистом и соорганизатором избирательной кампании поддержанного им кандидата.

К примеру, хозяину Елисейского дворца Эммануэлю Макрону для победы не требовалось громоздкой партийной структуры. На его "цифровых выборах" 50 штатных сотрудников организовали работу 3600 местных комитетов, которые создавались регистрацией на сайте.

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Конечно, можно ещё много говорить о франдрайзинге, работе с социальными сетями, пабликами, смс-рассылках, трафикогенерации и прочих нужных и умных вещях, но в любом случае лучше иметь реальный план-минимум, чем теоретический план-максимум.

Состояние избирательных техник в Украине сегодня удручающее даже по сравнению с 90-ми годами. Регресс очевиден, что крайне диссонирует с информационным прогрессом. Мажоритарная вакханалия подкупа обнулила востребованность интеллектуально ёмких процессов, сведя на нет соревновательность идей и программ. Спасенье в том, что не всё, подходящее для округа, должно натягиваться на страну.

Андрей Демартино, специально для "Украинской правды"