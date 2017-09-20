Несуществующие услуги за наши деньги

У серпні 2017 року всі мешканці будинків, що обслуговуються комунальними підприємствами, сплатили квартплату за новим тарифом, який у червні КМДА підвищила вдвічі: з 2,85 грн/м кв. до 5,85 грн/м кв. у середньому по Києву.

Київські чиновники вчинили підступно щодо громади міста, підвищуючи тариф удвічі моментально, без громадського обговорення, та за відсутності прозорої процедури формування тарифу. А Київська міськрада, яка має відстоювати інтереси громади, у цьому випадку самоусунулася.

Чиновники КМДА пояснюють підвищення тарифу тим, що зросли всі його складові, а передусім заробітна плата, електроенергія і паливо. До відповідного розпорядження КМДА №668 від 6 червня 2017 року є додаток з майже 500 сторінок, де перелічені нові тарифи для кожного будинку. Однак крім суми, на яку зростає квартплата, жодного обґрунтування саме такого зростання тарифу немає.

Мене як активного громадянина це обурило, тому звернувся за допомогою до одного з народних депутатів, щоб отримати від КМДА економічне обґрунтування нового тарифу на квартплату. У депутатському зверненні ми також попросили надати інформацію про виконання ЖЕКами комунальних послуг з 2012 по 2016 роки.

Врешті КМДА не надало нам розрахунків нових тарифів, посилаючись на те, що це великий обсяг інформації, і технічно та фізично її не можуть нам надати.

А от щодо фактичних витрат комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду м.Києва за період з 2012 по 2016 рік ми отримали цікаві цифри в додатках до відповіді.

Проаналізувавши їх, дізнались, що за цей період реальні витрати на обслуговування наших будинків та прибудинкових територій постійно скорочувались. Так, у 2012 році ці витрати склали 1 мільярд 369,4 мільйона гривень, а у 2016 році – на 81,5 мільйона гривень менше, а саме 1 мільярд 287,9 мільйона гривень.

Хочу зазначити, що мінімальний перелік складається з 17-ти житлово‑комунальних послуг, він затверджений Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово‑комунальні послуги".

Так от, з відповіді КМДА випливає, що з 17-ти обов’язкових послуг, які включені до квартплати, за період 2012 -2016 років 16 із них реально були надані не в повному обсязі, у середньому по Києву. Згідно з цифрами, наданими КМДА, третина обов’язкових послуг не були отримані. При цьому ми добросовісно сплачуємо квартплату в повному обсязі.

Візьмемо за приклад прибирання під’їздів, яке, за даними КМДА, взагалі виконується лише на третину. Якщо проаналізувати послуги "Прибирання сходових кліток", то дізнаємося, що за період з 2012 по 2016 рік витрати на цю послугу постійно скорочувалися.

Так, у 2012 році ці витрати складали 191,5 мільйонів гривень, а в 2016 році – лише 86,4 мільйони гривень, тобто на 105,1 мільйон гривень (55%) менше.

У витратах по цій статті левову частку складає заробітна плата. Згадаймо, що за вказаний період мінімальна заробітна плата зростала на 31%. Перерахувавши реальний обсяг прибирання сходових кліток через розмір "мінімалки" отримаємо, що обсяг цієї послуги відносно обсягу, наданого у 2012 році, скоротився на 66%.

6 вересня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що у серпні було зроблено перерахунок за ненадані та неякісно надані окремі послуги з утримання будинків і прибудинкових територій на суму 4,72 мільйони гривень. Він також пригрозив масовим звільненням начальникам комунальних ЖЕКів.

Цією заявою Пантелеєв намагався згладити реакцію суспільства на безпідставно підвищені вдвічі тарифи на квартплату. Хоча вартувало б спочатку публічно відзвітувати за надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій за останні роки, а потім прозоро сформувати тариф.

Я пишу це тому, що хочу, аби всі кияни знали, яким чином нас дурять чиновники.

Є механізм контролю та повернення коштів за не надані, неякісно надані та надані не в повному обсязі послуги з утримання будинків і прибудинкових територій.

Цей механізм визначається постановою уряду № 970 від 11 грудня 2013 року, згідно з якою виконавці послуг зобов’язані вести облік доходів, витрат та кількісних і якісних показників надання послуг щодо кожного будинку та кожної складової тарифу окремо.

А ми, споживачі цих послуг, маємо право скласти акт-претензію та вимагати відповідного перерахунку за фактично ненадані послуги.

Якщо ви незадоволені послугою, наданою ЖЕКом, згідно з квартплатою, то разом з двома сусідами можете скласти акт-претензію, зареєструвати його в ЖЕКу, і вони зобов’язані будуть перерахувати вам вартість неякісно наданих послуг. Цей акт-претензія також актуальний і для ОСББ, приватних ЖЕКів, та керуючих компаній.

Наскільки чисто буде в під’їзді та біля нашого будинку, і скільки ми за це заплатимо – це є виключно нашою справою!

Арсеній Пушкаренко, голова правління Центру захисту прав громади Голосіївського району, спеціально для УП