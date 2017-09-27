Антирейдерские агроштабы: по одну сторону баррикад с фермерами

308 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 14:30
Елена Сукманова
заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации

Знаєте, хто сьогодні актуалізував біблійний вислів "жнуть, де не сіяли, і збирають, де не розсипали"? Аграрні рейдери.

У них влітку, як і у фермерів, гаряча пора. У гонитві за чужим врожаєм та землею вони не гребують ані фальсифікацією документів, ані навіть силовими методами.

Як таке відбувається?

Найпоширеніша схема рейдерського захоплення починається з реєстратора, який змінює в реєстрі майнових прав одне прізвище на інше. Він може робити це свідомо або тому, що введений в оману сфальшованими документами. Далі "новоспечений власник" з групою підтримки йде на поле і заявляє про свої права на землю і врожай. Так починаються більшість конфліктів.

Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (у народі – Антирейдерська комісія) оперативно реагує на всі звернення аграріїв і скасовує незаконні дії реєстраторів. Лише за цей рік вона задовольнила біля 200 скарг щодо земель та повернула право власності на 4700 земельних ділянок загальною площею майже 5 тисяч гектарів.

Однак практика показує: самотужки Мін’юсту з рейдерством не впоратись. Це – комплексна проблема, яку повинні вирішувати також поліція, прокуратура, Держгеокадастр та місцева влада.

З метою забезпечення саме такого підходу Мін’юст виступив з ініціативою створити в усіх областях України аграрні штаби. Уряд підтримав цю ідею – і в середині серпня вони почали свою роботу.

Штаби – це майданчики на базі облдержадміністрацій, де збираються представники всіх профільних державних органів. До складу штабу входять представники місцевої влади, Мін’юсту, Нацполіції, Генпрокуратури та Держгеокадастру – саме тих органів, які у тісній співпраці можуть оперативно реагувати на незаконні дії рейдерів.

Створення штабів підтримали й найбільші аграрні асоціації: "Аграрний союз України", "Земельна спілка України", "Всеукраїнська Аграрна Рада" та "Асоціація фермерів та приватних землевласників України". У кожній області вони делегували своїх представників.

Мін’юст запросив ці асоціації не тільки тому, що вони добре знають ситуацію на місцях, а й для забезпечення прозорості та відкритості штабів, адже контроль громадськості – це найкращий стимул для ефективної роботи держорганів.

Створюючи штаби, ми розуміли, що вони не стануть тією чарівною паличкою, яка вмить вирішить усі проблеми, що накопичувалися роками.

І все ж таки певний прогрес уже є.

Наприклад, за перший місяць роботи штабів проти рейдерів було порушено 11 кримінальних справ та розглянуто 52 звернення щодо рейдерства.

Штаби перешкодили здійсненню десятків рейдерських захоплень, а найголовніше – не допустили силового протистояння і можливого кровопролиття внаслідок сутичок селян із членами так званих "охоронних фірм", які рейдери винаймають для допомоги в захопленні землі.

Окрім того, комісія Мін’юсту повернула 35% фермерського господарства "Нива-2010" законним власникам – сім’ї Трибиненків. Усі пам’ятають спробу зухвалого рейдерського захоплення цього підприємства наприкінці весни цього року. Тоді у селі Бережинка на Кіровоградщині лунали постріли і постраждали люди.

Отже, перші підсумки роботи антирейдерських агроштабів доводять, що це – приклад успішного формату співпраці різних державних органів. Цей позитивний кейс варто екстраполювати й на інші сфери. Адже тільки спільними зусиллями нам вдасться добитися того, щоб в Україні всі жали тільки те, що вони посіяли, і збирали там, де перед цим розсипали.

Олена Сукманова, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації, спеціально для УП

Темы: рейдерство Минюст
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Отбери бизнес у агрария. Это так просто 25 сентября 2017, 15:18
Кто возглавляет аграрное рейдерство в Украине? 11 августа 2017, 15:25
Инженерная группа "Арей" будет судиться с рейдерами в британском суде 16 июля 2017, 08:03
powered by lun.ua

Колонки

Елена Сукманова Антирейдерские агроштабы: по одну сторону баррикад с фермерами
Самостоятельно Минюсту с рейдерами не справиться. Поэтому во всех областях Украины были созданы антирейдерские аграрные штабы, которые уже показали первые результаты работы. (укр.)
Сергей Жадан Смолоскип. Памяти Осипа Зинкевича
Есть издатели, изменяющие страну. Собственно, они и делают ее страной. Понятно, что без Зинкевича украинская литература тоже существовала бы и развивалась – но это была бы несколько иная украинская литература. (укр.)
Дмитрий Алешко Как будет работать новая система закупок лекарств в Украине
Заказчики больше не будут тратить усилия на долгую процедуру закупки, обжалования и тому подобное. За ними останется только расчет потребностей, мониторинг потребления и контроль остатков. (укр.)
Юлия Ковалив Государству необходима "финальная распродажа" малых госпредприятий
Речь, скорее, о том, чтобы избавиться от груза, который висит камнем на шее системы управления и плодит коррупцию среди местных чиновников. (укр.)
Алексей Мигашко Мою девушку на велосипеде сбила машина
Мы ехали по городу на велосипедах, и в один момент наша жизнь резко изменилась. "Главк" на Владимирской, мы знаем, что дело будут расследовать у вас. Не подведите.