Украина проигрывает борьбу за место в сердцах других стран. По крайней мере, если судить по тональности и темам, в которых чаще всего появляется наша страна в западных СМИ.

VoxUkraine проделал сентимент-анализ более 60000 заголовков статей европейских и американских СМИ за последние три года. Как выяснилось, количество новостей об Украине с негативной тональностью намного превышает позитивные, а с начала 2017-го – даже нейтральные новости.

То есть, если про Украину и пишут в мире, то преимущественно с негативной коннотацией.

Это косвенно подтверждает и анализ контента одного из самых влиятельных СМИ Америки и мира The New York Times. Исследование показало, что уже к середине прошлого года упоминание об Украине в контексте реформ на страницах издания встречалось в три раза реже, чем рядом с коррупцией.

Не суть важно, чего больше в нарастающем скепсисе к Украине – коррупции украинских властей, пророссийской пропаганды или антикоррупционного самобичевания оппозиционеров, активистов и журналистов.

Важнее, что и так не самая привлекательная на мировом конкурсе красоты Украина рискует начать казаться хуже, чем она есть на самом деле.

Это плохо для любой страны (кроме Северной Кореи), поскольку негативно влияет на инвестиции, туризм, борьбу за таланты и т.д. А для Украины это попросту опасно. Мы воюем со страной, занимающей 1/7 часть суши и распираемой от имперских замашек. И вероятно, что западные политики быстро устанут защищать коррумпированных и беспомощных.

Что можно противопоставить критицизму СМИ?

Объективные данные. Проверенную информацию, которую можно измерить, посчитать и при необходимости проверить ещё раз.

Один из источников таких данных – глобальные индексы.

На этом месте академические экономисты поморщатся. Говорят, где появляется рейтинг – исчезает наука. И не подумаю спорить. Каждый международный рейтинг или индекс может быть субъективным, слишком упрощенным или, наоборот, детализированным. В итоге это может давать необъективную картину – в этом сомнений нет.

Однако если собрать репрезентативный набор индексов и посмотреть на них в динамике, то можно достаточно четко увидеть, куда и с какой скоростью движется страна.

Именно на этой идее Zeitgeist Design, VoxUkraine и "Украинская правда" и создали проект "Украина в глобальных рейтингах", который сегодня вышел на одноименных ресурсах.

Нет смысла пересказывать, что показывают почти 40 рейтингов, вошедшие в финальный перечень: вы можете увидеть это самостоятельно.

Для вашего удобства мы сгруппировали рейтинги по пяти большим и очень важным для Украины направлениям: "Экономика", "Свободы", "Коррупция", "Человеческий капитал", "Государство и безопасность".

Также мы нормировали отраслевые индексы, чтобы избежать неоправданных взлетов и падений Украины, которые вызваны изменением общего количества участников, а не реальными переменами.

Ну и вишенка на торте. Мы представили данные о том, с кем Украина соседствует во всех значимых индексах, а также указали не менее важную информацию – какие показатели у географических соседей.

Изучать показатели Украины в рейтингах за 2016-2017 годы намного интереснее и информативнее, чем год или два назад. Положение Украины в глобальных рейтингах сегодня определяется действиями людей, пришедшими к власти после Революции достоинства.

С моей точки зрения, рейтинги неплохо отобразили суть их работы. Ровно половина индикаторов за последний год незначительно улучшилась, в то время как другая часть топчется на месте или сдает позиции. Три шага вперед, два шага назад.

Больше никаких выводов. Цифры расскажут всё сами.

Борис Давиденко, специально для УП