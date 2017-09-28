О рейтингах хороших и разных

Меня часто спрашивают, стоит ли доверять международным рейтингам и индексам, в которых Украину иногда показывают в не очень привлекательном свете. Мне также часто указывают на необъективность, заангажированность и несвоевременность оценок. Выглядит так, что рейтинги – часть всемирного заговора против наших политиков.

Конечно, это не так.

В МВФ тоже ведётся дискуссия о том, насколько можно доверять внешним рейтингам и использовать их как дополнительные индикаторы в анализе различных стран. Дискуссия эта еще не закончена. Но лично я на Совете директоров МВФ высказывался о важности анализа таких рейтингов. Как минимум, исходя из следующих пяти причин.

І. Ни одна методика оценки стран не может быть на 100% совершенной. Но использование одной и той же методики для 100-180 стран позволяет нивелировать потенциальные погрешности.

Возможно, объективные рейтинги, построенные на статистических данных, лучше субъективных, когда опрашиваются респонденты. Но часто важнее узнать, что думает бизнес о реальном состоянии дел в экономике, а не то, что показывает официальная статистика.

Многие указывают, что вопросы при составлении рейтингов задаются некорректно. Если это так, то ответы на такие же "неправильные" вопросы дают респонденты еще в сотне стран. Да, обработка рейтингов по всем странам приводит к значительной задержке в их публикации, часто более чем на год. Но такая же ситуация будет со всеми странами одновременно.

Единая методика рейтингов гарантирует, что при сравнении Украины, Польши и Уганды, сравниваются яблоки с яблоками, а бананы – с бананами.

ІІ. Любой рейтинг, составленный внешними оценщиками, всегда будет объективнее, чем предвыборные лозунги политиков или победные отчеты правительства. Большинство рейтингов составляются всемирно признанными организациями, часто на протяжении многих лет. Именно потому, что рейтингам можно доверять, такие организации и их рейтинги становятся всемирно признанными – никак не наоборот.

Все эти организации являются внешними игроками для стран, которые они рейтингуют. Есть ли в этом частичка бизнеса или политики? Возможно, но это именно тот бизнес и политика, которой можно пытаться доверять.

ІІІ. Существующие индексы – разнообразны. Какие-то из них комплексные, другие специализированные; одни делаются регулярно, другие разово. Но что более важно: многообразие рейтингов обеспечивает оценку разных аспектов деятельности страны. Страны можно сравнивать по уровню богатства, развитию образования, качеству медицины, прозрачности госорганов – многообразие рейтингов позволяет посмотреть на страну с разных сторон.

Если сложить 8-10 рейтингов на какой-то самоорганизующейся карте, может показаться, что страна не такая уж и слабенькая. Это несмотря на то, что результаты некоторых рейтингов нас могут и расстраивать.

ІV. Индексы и рейтинги интересны в динамике. В принципе, то, что мы в каком-то рейтинге занимаем 78 или 130 место, не имеет никакого значения. Статика не интересна для анализа. Гораздо более важно наблюдать динамику. И желательно – в горизонте как минимум пяти лет.

Вот здесь мы можем увидеть, движемся ли мы в правильном направлении или топчемся на месте. Здесь можно увидеть наиболее распространённую стратегию реформ: шаг вперёд и два назад. Сухие цифры рейтингов начинают играть совершенно другими политическими красками.

V. Индексы и рейтинги интересны в сравнении. Не так интересно, что в каком-то рейтинге мы занимаем место в конце или середине списка стран. Более важно, как в этом же рейтинге чувствуют себя наши соседи и основные торговые партнеры.

Мир – глобален. Международные финансы – глобальны. Скорость движения капиталов увеличивается. И здесь мы не можем быть эгоцентричны.

Мы должны смотреть на наших соседей – Польшу, Румынию, Турцию, Прибалтику, страны СНГ, Северной Африки и Восточной Европы. На те страны, с которыми мы конкурируем за глобальные ресурсы – финансовые и человеческие.

И если мы растём на 2 пункта, а все наши конкуренты – на 10, то наш рост ни о чем, и глобально мы проигрываем. А, следовательно, надо поднапрячься.

Являются ли рейтинги единственным измерителем ситуации в стране?

Конечно, нет. Но в стране, где у правительства есть стратегия и программа развития, индексы могут стать важным инструментом повышения эффективности. А кроме того – хорошим способом объективно оценить работу правительств и сравнить ее результаты с другими странами.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ, специально для УП