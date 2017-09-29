Предлагаю прекратить экономическую и транспортную блокаду ОРДЛО и признать украинские предприятия на этих территориях. (укр.)
Украина не бойкотирует торговлю с оккупантом – Украина уничтожает связь с украинцами
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Пятница, 29 сентября 2017, 08:30
народный депутат, "Самопоміч", секретарь комитета парламента по вопросам социальной политики и занятости
Темы: ОРДЛО законодательство
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