Украина не бойкотирует торговлю с оккупантом – Украина уничтожает связь с украинцами

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Пятница, 29 сентября 2017, 08:30
Наталья Веселова
народный депутат, "Самопоміч", секретарь комитета парламента по вопросам социальной политики и занятости

Темы: ОРДЛО законодательство
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Колонки

Наталья Веселова Украина не бойкотирует торговлю с оккупантом – Украина уничтожает связь с украинцами
Предлагаю прекратить экономическую и транспортную блокаду ОРДЛО и признать украинские предприятия на этих территориях. (укр.)
Леся Ганжа Доступ к информации как Epic Fail
Несмотря на вроде бы прогрессивный закон, у украинцев остается сплошное право не знать. Там, где в доступе отказывают, речь идет о банальной коррупции и политическом произволе. Просто так информацию не скрывают. (укр.)
Владислав Рашкован О рейтингах хороших и разных
То, что мы в каком-то рейтинге занимаем 78 или 130 место, не имеет никакого значения. Гораздо важнее наблюдать динамику, чтобы видеть, движемся мы в правильном направлении или топчемся на месте.
Наталья Салалайко Россияне едут в Киев за американскими визами
Посольство США в Москве не успевает обрабатывать заявки на получение американской визы. Поэтому россиянам посоветовали обращаться за ней в Киев. Но и это вкоре может превратиться для них в квест. (укр.)
Борис Давиденко
Ровно половина индикаторов за последний год незначительно улучшилась, в то время как другая часть топчется на месте или сдает позиции. Три шага вперед, два шага назад. Больше никаких выводов. Цифры расскажут всё сами.
Ульяна Супрун Украина должна воспользоваться уникальным шансом преодолеть СПИД
Нам удалось сократить действие части патентов и получить доступ к самым современным препаратам, которые могут снизить стоимость лечения до 100 долларов в год на одного пациента. (укр.)