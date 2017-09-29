Украина не бойкотирует торговлю с оккупантом – Украина уничтожает связь с украинцами

Леся Ганжа Доступ к информации как Epic Fail Несмотря на вроде бы прогрессивный закон, у украинцев остается сплошное право не знать. Там, где в доступе отказывают, речь идет о банальной коррупции и политическом произволе. Просто так информацию не скрывают. (укр.)

Владислав Рашкован О рейтингах хороших и разных То, что мы в каком-то рейтинге занимаем 78 или 130 место, не имеет никакого значения. Гораздо важнее наблюдать динамику, чтобы видеть, движемся мы в правильном направлении или топчемся на месте.

Наталья Салалайко Россияне едут в Киев за американскими визами Посольство США в Москве не успевает обрабатывать заявки на получение американской визы. Поэтому россиянам посоветовали обращаться за ней в Киев. Но и это вкоре может превратиться для них в квест. (укр.)

Борис Давиденко Ровно половина индикаторов за последний год незначительно улучшилась, в то время как другая часть топчется на месте или сдает позиции. Три шага вперед, два шага назад. Больше никаких выводов. Цифры расскажут всё сами.