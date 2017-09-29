Или мы изменим наш образ жизни, или изменения климата изменят планету прямо у нас на глазах. Спросите у своего депутата об альтернативных источниках энергии в вашем населенном пункте. (укр.)
Украинская община в Польше в опасности: а что делает Киев?
2 просмотра
Пятница, 29 сентября 2017, 14:30
президент Всемирного конгресса украинцев (1998-2008 гг.)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Двое украинских канадцев получили высшие государственные награды Канады 4 июля 2017, 01:37
Польские националисты уничтожили памятник воинам УПА вблизи Перемышля 27 апреля 2017, 04:04
Культурный центр Украины в Москве работает в штатном режиме - ГУД 23 сентября 2016, 00:47
powered by lun.ua
Украинские суды имеют серьезные проблемы с качеством принятых решений. Европейский опыт однозначен: без пересмотра карты судов невозможно добиться роста эффективности судебной системы.
Наталья Веселова Украина не бойкотирует торговлю с оккупантом – Украина уничтожает связь с украинцами
Предлагаю прекратить экономическую и транспортную блокаду ОРДЛО и признать украинские предприятия на этих территориях. (укр.)
Несмотря на вроде бы прогрессивный закон, у украинцев остается сплошное право не знать. Там, где в доступе отказывают, речь идет о банальной коррупции и политическом произволе. Просто так информацию не скрывают. (укр.)
То, что мы в каком-то рейтинге занимаем 78 или 130 место, не имеет никакого значения. Гораздо важнее наблюдать динамику, чтобы видеть, движемся мы в правильном направлении или топчемся на месте.