Украинская община в Польше в опасности: а что делает Киев?

Павел Вышебаба Eфективное противодействие изменениям климата: что может сделать каждый из нас Или мы изменим наш образ жизни, или изменения климата изменят планету прямо у нас на глазах. Спросите у своего депутата об альтернативных источниках энергии в вашем населенном пункте. (укр.)

Люба Бердсли Встать, суд переезжает: зачем Украине нужна консолидация судов Украинские суды имеют серьезные проблемы с качеством принятых решений. Европейский опыт однозначен: без пересмотра карты судов невозможно добиться роста эффективности судебной системы.

Леся Ганжа Доступ к информации как Epic Fail Несмотря на вроде бы прогрессивный закон, у украинцев остается сплошное право не знать. Там, где в доступе отказывают, речь идет о банальной коррупции и политическом произволе. Просто так информацию не скрывают. (укр.)