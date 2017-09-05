Дело Сенцова: нужен ли властям крымский узник?

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Вторник, 05 сентября 2017, 16:00
Кристина БондаренкоKhrystyna Bondarenko
генеральный продюсер ATR, для УП

5 вересня на телеканалі АТR вийде фільм про Олега Сенцова.

Його навряд чи покажуть великі телеканали та ті, які критикують владу, але не критикують особисто Президента.

Цей фільм відомого радянського дисидента Олександра Подрабінека. Він той, хто в 2014 році виступив з публікацією "Здача Криму", в якій критикував Захід за нерішучість у діях відносно Кремля. Та той, який ввозив в Росію книгу Литвиненка "ФСБ взрывает Россию".

Його новий фільм про справу Сенцова.

Тут є відео, яке доти не публікувалося в Україні. Геннадій Афанасьєв дає свідчення на Сенцова, в яких обмовляє його. Пізніше за це Путін його помилує і віддасть Україні, а Сенцова посадить на 20 років в табір.

Я не хочу давати оцінки тим чи іншим діям героїв матеріалу. Але раджу подивитися на фільм ширше. Адже він дає розуміння і діагнози процесам всередині країни.

Отже.

2016 рік 

Генадій Афанасьєв виходить з російського полону, його особисто привозить в Україну прес-секретар президента та віце-спікер. Його зустрічають і представляють, як героя.

Мало хто згадує, що лише за декілька місяців до того Афанасьєв обмовив Сенцова, завдяки чому і опинився на волі: "Він організував весь цей захід, координував і спрямовував, коригував, робив плани, схеми, вистежував машини, їздив за адресами, дивився об'єкти... Ну, я бачив Сенцова. Йому нема чого сказати, ми просто мовчимо. Що йому ще можна сказати зараз? Я думаю, він як режисер хоче залишитися в історії як герой України, який боровся за свободу. І ось в такому дусі. Навряд чи він визнає свою провину будь-коли", – каже Геннадій на відео з фільму.

2017 рік

Генадій Афанасьєв подорожує світом. Розповідає про реформи в країні, а його фейсбук-сторінка перетворюється на живий блог хвалебних од президенту.
Олег Сенцов перебуває в одній з колоній Північно-східного Сибиру, десь під Якутськом. Президент востаннє згадує про нього 13 липня. В цей день Сенцову виповнилося 40 років і Порошенко вітає його у твіттері картинкою свого подарунка – книгою академіка Сахарова.

"Захист політв'язнів найчастіше має характер саме кампаній", – підсумовує у своєму фільмі Олександр Подрабінек.

Сенцову залишилося сидіти 17 років. Його двох дітей – дванадцяти та пятнадцяти років – виховує його матір. Людмилі Георгіївній – 74 роки, живуть вони у маленькому будиночку між Бахчисараєм та Симферополем. Живуть на пенсію мами Сенцова. Жодної допомоги від держави і уваги від президента вони не отримують.

Христина Бондаренко, генеральний продюсер ATR, для УП

Темы: Сенцов политзаключенные
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Колонки

Кристина Бондаренко Дело Сенцова: нужен ли властям крымский узник?
В фильме Александра Подрабинека о деле Сенцова есть видео, которое до этого не публиковалось в Украине. Афанасьев дает показания на Сенцова, в которых оговаривает его. Позже за это Путин его помилует, а Сенцова посадит на 20 лет. (укр.)
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