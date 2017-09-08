Как Путин может использовать военные учения в Беларуси "Запад-2017"?

Європа та США в очікуванні розв'язки спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", що мають відбутися на білоруській території 14–20 вересня.

Здавалося б, подібні заходи під егідою Путіна проходять вже не вперше, проте сьогодні увесь світ сприймає Росію зовсім по-іншому. І зрозуміти, що ж насправді відбувається у хворій свідомості сучасного диктатора, важко.

Тому істинна ціль даних навчань залишається загадкою, а результати прогнозувати вкрай важко.

В останні роки путінська політика "в дії" лише посилила впевненість у тому, що амбіції практично незмінного керманича Москви носять імперіалістичний загарбницький характер.

Втім, і сам Путін не соромиться говорити про це практично відкрито. Чого лише варта відповідь російського президента на дитяче запитання про подію, що найбільше вплинула на його життя, яке поставила школярка в липні цього року на зустрічі з учнями навчального центру для обдарованих дітей "Сиріус" в Сочі.

Так от, усі чекали відповіді на кшталт народження дитини, створення сім'ї, чи хоча б банально президентство. Але відповідь не так здивувала, як шокувала багатьох: найбільш значуща подія для Путіна, що вплинула на його життя, – це розвал Радянського Союзу! У принципі, цим все сказано.

Тому зовсім не дивно, що завжди, а надто після окупації Криму та східної частини України, увесь світ спостерігає за будь-якими військовими па Кремля з величезною насторогою. Мало того, щоразу, коли цивілізований світ відчуває посилення загрози з боку Росії – це, так би мовити, стимулює приводити власні потенціали в тонус, аби "у випадку чого" дати гідну відсіч агресору.

Не виключенням стала і ситуація з анонсованим проведенням військових навчань спільно з Білоруссю під символічною назвою "Захід-2017", в яких, відповідно до офіційних заяв, візьме участь близько13000 військовослужбовців.

В озвучені цифри вірять далеко не всі, підозрюючи, що насправді дані "навчання" можуть виявитись набагато чисельнішими.

Також попри заяви організаторів щодо плановості даного заходу та його навчальний характер, у різних країнах Європи та США народилося чимало версій щодо наявності прихованого підтексту цих навчань, а також їх цілей.

ВЕРСІЯ 1.

Під прикриттям навчань Росія готується окупувати територію Білорусі

Така версія народилася не тільки в голові тричі екса: екс-президента Грузії, екс-губернатора Одещини і вже екс-громадянина України Міхеіла Саакашвілі, а й у самому білоруському суспільстві. Так, місцеві журналісти пишуть про те, що Росія має намір задіяти в навчаннях куди більше військових ніж заявлено, а політична опозиція побоюється, що через окуповану Білорусь Росія прокладатиме свій кровавий шлях до Заходу.

До слова, з реакції на такі припущення президента Білорусі Олександра Лукашенка видно, що й сам він також, м'яко говорячи, не у захваті від перспективи присутності на своїй території численних російських військ.

І хоча прямо про загрозу незалежності своєї країни він не говорить і навіть цю тезу заперечує – але те, з яким хвилюванням він робить ці заяви, дає підстави припускати, що білоруський лідер також занепокоєний.

ВЕРСІЯ 2.

Після завершення військових навчань "Захід-2017" Росія може залишити частину військ і техніки в Білорусі

Така вірогідність розвитку подій найбільше турбує НАТО. Тим паче, що Росія обмежує доступ спостерігачів від Альянсу до навчань.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Міхала Дворчіка, даний сценарій чинитиме негативний вплив на ситуацію у Східній Європі.

Схожі припущення висловлював також і начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, зазначаючи, що подібний маневр може суттєво полегшити завдання російським загарбникам у разі, якщо вони вирішать піти у наступ на Україну.

ВЕРСІЯ 3.

Під прикриттям навчань Росія хоче піти в наступ на Україну або навіть розв'язати повномасштабну війну із Заходом

Україна серйозно занепокоєна масовим стягуванням військової техніки до кордонів з Україною, яке розпочалося з серпня під прикриттям підготовки до навчань.

Для цього є досить серйозні підстави: подібний сценарій був застосований Кремлем у 2008 році, коли військові навчання "Кавказ-2008" переросли у справжню агресію проти Грузії.

Крім того, Україна вже має гіркий досвід окупації Росією Криму з використанням наявних на півострові російських баз, та частини Донбасу. Тому не дивно, що за діями Путіна в нашій країні спостерігають чи не найбільше, особливо що стосується якої-небудь військової активності.

У зв'язку з цим, політичне керівництво постійно готується до того, аби відбивати всі можливі російські атаки. Так, секретар РНБО Олександр Турчинов не виключає, що Путін може скористатися російсько-білоруськими навчаннями для того, щоб створити ударні угруповання військ для вторгнення в Україну. Крім того, політик зазначив, що "Захід-2017" цілком може виявитися своєрідною репетицією повномасштабної війни Росії проти Західного світу.

Напругу підігріває і спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, який також не виключає можливості загострення російської агресії проти України та Заходу в цілому, а тому вважає, що до цього потрібно бути завжди готовими.

Окрім того, союзники НАТО вже неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що Москва може залишити військову техніку в Білорусі після завершення навчань і потенційно зможе використати їх для швидкого перетину кордону з країнами Балтії, як це було в Грузії в 2008 році та в Україні в 2014 році.

Станом на зараз ДПСУ вже повідомила про підсилення захисту україно-білоруського кордону, а парламентарі закликають загалом підвищити заходи безпеки по всій країні на період 14-20 вересня.

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На жаль, агресивна політика російського лідера, що тільки посилюється останнім часом, дає підстави вважати кожен з описаних сценаріїв реалістичним. Війна, розв'язана Путіним проти України, окупація наших територій, стали для світу останнім серйозним сигналом до того, що усталена геополітична система разом із міжнародною системою безпеки перебуває під серйозною загрозою.

Цей факт примусив лідерів багатьох країн стати на бік України з тим, аби зупинити агресора. Проте, на жаль, дипломатичні переговори досі не дають бажаних результатів, що примушує застосовувати жорсткіші методи.

В даному контексті великі надії дає включення США в процес угамування агресора.

Адже саме американці змогли не тільки приборкати свого злегка епатажного президента в його бажанні захоплюватися Путіним, але навіть фактично примусити його ввести проти Росії безпрецедентні санкції, що повинні суттєво вдарити по і без того виснаженій російській економіці.

І підтримка України з боку США і на цьому не закінчується. Чого тільки варте серйозне розмірковування над наданням нашій країні летальної зброї для оборони. Крім того, активність США повинна стимулювати і європейців бути більш наполегливими і жорсткими по відношенню до Росії, що порушує всі можливі норми міжнародного права.

Навряд чи Європа сьогодні дозволить собі повторити неприємний досвід з Грузією, реакція на окупацію якої була досить кволою. Адже саме це продемонструвало її нерішучість, що дозволила російській агресії зростати й надалі.

У підсумку маємо нову надію на вигнання окупантів з України та небувале загострення стосунків між Росією та США, яке тільки посилюється.

При цьому на американські удари у такому собі поки "економічно-дипломатичному бою" США та РФ росіянам відповідати стає все дедалі важче.

Ну і коли рейтинги Путіна в його країні падають у зв'язку з усіма цими поразками, логічно, що він намагатиметься якимось чином реабілітуватися в очах росіян.

В контексті військових навчань "Захід-2017" для цього, в принципі, можуть бути 2 можливості:

1) Пограти м'язами перед США та Європою, примусивши увесь світ говорити про ці навчання і те, на що може їх перетворити Путін. Таким чином створюється деякий ефект важливості, величі, сили, яка наганяє страх на "загниваючу Європу та Штати".

Варіант безпрограшний: по-перше, логічно, що як європейці, так і американці завжди будуть на готові до будь-якого розвитку подій, і цей факт активно висвітлюватиметься у ЗМІ. Ну й, по-друге, зовсім передбачувано, що про військові навчання під егідою Путіна в силу неадекватності цієї людини говорить увесь світ.

Крім того, "Захід-2017" дійсно може стати хорошим ґрунтом для зміцнення військових позицій Росії на кордоні із Заходом, адже деякі ЗМІ вже зазначають, що на сьогодні Путін вже отримав дозвіл на те, щоб засоби протиповітряної оборони РФ залишилися в Білорусі після навчань.

2) Загнаний в глухий кут економічними та політичними санкціями, Путін все ж може спробувати зробити останній ривок, щоб реалізувати свою імперіалістичну амбіцію, виплекану хворою психікою.

Не думаю, що цей ривок буде для Путіна переможним. Але він може стати дуже кривавим.

Тож, як радить мудра приказка, – сподіватимемось на краще, та готуймось до гіршого.

Олег Петровець, спеціально для УП