В ЕС лизингом пользуется каждый четвертый предприниматель, в Украине — каждый двадцать пятый. Исправить эту диспропорцию поможет новый закон. (укр.)
Как украинскому бизнесу получить 20 миллиардов в год
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Пятница, 08 сентября 2017, 12:43
эксперт проекта USAID "Трансформация финансового сектора", для УП
Темы: бизнес
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