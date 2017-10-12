Екатерина Махова Европа голосует за популистов: новый тренд или забытое старое? Исламофобия, антиглобализм, евроскептицизм и протекционизм – это набор предвыборных программ всех правопопулистских партий. А Брюссель часто не в состоянии справиться с актуальными вызовами. (укр.)

Владимир Шкарупа Пенсионная реформа: где найти деньги Парламент проголосовал за пенсионную реформу, но она не отвечает на главный вопрос: как обеспечить Пенсионный фонд деньгами. У меня есть рецепт. (укр.)

Ярослав Грицак Не вижу причин, почему Украина не может добиться успеха В конце концов, Украина не имеет особого выбора. Она пережила две попытки введения авторитарного режима, и ни одна не удалась. Условно говоря, Украина обречена на демократию. (укр.)

Михеил Саакашвили Четыре требования к президенту Вы должны выбрать – или бизнес, или управление государством. Отставка может оказаться лучшим способом спасения страны и вашей личной репутации. (укр.)