Европа голосует за популистов: новый тренд или забытое старое?

Исламофобия, антиглобализм, евроскептицизм и протекционизм – это набор предвыборных программ всех правопопулистских партий. А Брюссель часто не в состоянии справиться с актуальными вызовами. (укр.)
Парламент проголосовал за пенсионную реформу, но она не отвечает на главный вопрос: как обеспечить Пенсионный фонд деньгами. У меня есть рецепт. (укр.)
В конце концов, Украина не имеет особого выбора. Она пережила две попытки введения авторитарного режима, и ни одна не удалась. Условно говоря, Украина обречена на демократию. (укр.)
Крупнейшая пациентская организация Украины "Сеть ЛЖВ" получила "письма счастья" одновременно от СБУ, ГПУ, ДФС и Нацполиции. На этот раз украинские силовики превзошли сами себя.
Вы должны выбрать – или бизнес, или управление государством. Отставка может оказаться лучшим способом спасения страны и вашей личной репутации. (укр.)
В Украине до сих пор жив миф, что клинические испытания – это "опыты над людьми", и ничего хорошего ни пациенту, ни стране они дать не могут. (укр.)