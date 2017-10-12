Европа голосует за популистов: новый тренд или забытое старое?

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Четверг, 12 октября 2017, 10:00
Екатерина Махова
магистр политологии Национального университета "Острожская академия"

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Колонки

Екатерина Махова Европа голосует за популистов: новый тренд или забытое старое?
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