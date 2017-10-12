"Мы называем себя левыми националистами". Кого задержала СБУ во Львове
Сегодня утром, 12 октября, сотрудники львовской Службы безопасности задержали шестерых активистов движения "Автономний Опiр".
Силовики назвали Максима Осадчука, Дениса Мацолу, Ярину Волошину, Антона Парамбуля, Катерину Бенюк и Ростислава Сукача группировкой, которая "на замовлення представників країни-агресора влаштовувала провокаційні акції у Львові".
"Прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами", – отчиталась СБУ.
По сути, Служба безопасности обвинила организацию в госизмене, призывах к свержению государственного строя и посягательстве на территориальную целостность (часть 2 статьи 109 и часть 2 статьи 110 ККУ).
В качестве вещественных доказательств сотрудники СБУ изъяли несколько ножей, газовых баллончиков и компьютеры, находившихся в квартире, где жили активисты.
"Мы называем себя левыми националистами. Звучит странно, правда? У кого в нашей стране вообще в голове может уложиться, что "леваки" могут быть националистами?" – примерно так один из лидеров движения Максим Осадчук рассказывал автору в частной беседе о том, как сегодня себя позиционирует "Автономний Опiр".
Осадчук родился в Крыму, активно участвовал в симферопольском Евромайдане и в противостоянии с пророссийскими активистами во время "русской весны". Задолго до тех событий он участвовал в левом движении на полуострове, даже одно время состоял в молодежном крыле коммунистической партии. Но к моменту, когда начался Майдан, вышел из всех движений, дискредитировавших себя сотрудничеством с Россией.
После аннексии полуострова Максим отправился воевать на Донбасс в составе батальона "Айдар" и взял там себе позывной "Историк". В это время его друга и коллегу по анархистскому движению, сторонника "АО" Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму.
Российский суд отправил Кольченко за решетку на 10 лет по статье "терроризм" – якобы за то, что тот в составе "Правого сектора" планировал вместе с кинорежиссером Олегом Сенцовым подорвать несколько объектов в Крыму.В 2015-м Осадчук вышел на дембель и вместе с крымскими друзьями переехал во Львов, чтобы развивать движение.
Молодежная организация "АО" возникла в 2009 году (тогда она называлась "Захiдний автономний опiр") под руководством "свободовца" Юрия Михальчишина. В то время она еще позиционировала себя как правое движение.
Но вскоре после того, как Михальчишин в 2012 году стал депутатом ВР от "Свободы", "Автономний опiр" стал существовать автономно от него. "Свобода" превратилась во врага движения, а активисты стали причислять себя к "левым националистам".
"АО" начал выступать за революционный социализм, антиглобализацию, освободительный национализм и против капитализма, империализма и авторитарного управления. Активисты организовывали "Марш воли", посвященный лидеру Революционной повстанческой армии, анархисту Нестору Махно, альтернативный марш "Воля народам! Воля людинi!" в честь воинов УПА, альтернативный "первомай" и другие публичные события.
В числе прочего "АО" активно выступал против незаконных застроек и уничтожения исторических зданий во Львове. Например, 10 января 2014-го застройщик начал сносить "Народну лічницю" Андрея Шептицкого, а на следующий день активисты вместе с жителями снесли забор вокруг стройки. Спустя несколько дней на них напали неизвестные, которых связывают с депутатами от "Свободы".
У "Автономного Опору" есть свой "бойцовский клуб", центр спорта "Цитадель", где активисты тренируются, в том числе, для борьбы со своими оппонентами. 6 ноября 2016 года, в день, когда организация планировала провести "Марш Воли", на центр напали представители ультраправых движений (среди участников называли "Азов", "С14" и "Правый сектор"), произошла драка.
К слову, Львовская городская администрация через суд запретила "АО" проводить марш, но разрешила "Азову" и "Правому сектору" провести свое вече, запланированное в том же месте, что и марш "АО".
В этом году 14 октября "Автономний Опiр" собирался провести традиционный альтернативный марш, посвященный УПА.
Екатерина Сергацкова, специально для УП