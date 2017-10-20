Военный сбор: финансирование армии или прихотей чиновников?

970 просмотров
Пятница, 20 октября 2017, 08:30
Александр Дубинин
народный депутат Украины, член президиума партии "УКРОП"

Півтора відсотка від доходу – така ставка військового збору, що його відраховують українці на потреби армії. Запровадили цей збір ще в серпні 2014 року, щоб відродити військо, якого на той час фактично не існувало.

Принаймні, саме таку мету було задекларовано.

Ініціативу підтримала і Верховна Рада, і весь народ. Люди прагнули допомогти захисникам, котрі живим щитом стали проти путінських "орків".

Попри невелику ставку збору, загальна сума набігає чимала. За даними Міністерства фінансів, Рахункової палати та Державної фіскальної служби, лише у 2016 році українці сплатили 11,5 мільярдів гривень військового збору. На ці гроші можна було б купити щонайменше 12 американських винищувачів F-16 чи понад сотню українських танків "Оплот". Або ж їх вистачило б на 14 тисяч двокімнатних квартир для військових у столиці.

Але куди кошти йдуть насправді – ніхто з упевненістю сказати не може.

Річ у тім, що вони потрапляють до великого й мутного казана – загального фонду державного бюджету. Звідти їх можуть спрямовувати на будь-що: дороги, ремонти будівель, закупівлю техніки, заробітні плати бюджетникам.

Або й просто розтягувати по кишенях. Останні корупційні скандали в Міністерстві оборони вкотре підтвердили, що, коли йдеться про великі гроші, для чиновників нічого святого немає.

Виходить, що півторавідсоткові відрахування тільки за своєю назвою військові. Насправді ж уряд витрачає кошти, як і на що захоче.

Між тим громадяни хочуть знати, що саме зробили для війська за їхні кревні. Адже одна річ – віддавати кошти на те, щоб врятувати вояка від куль терористів, закупити для армії якісні бронежилети та спорядження, зброю, техніку. І зовсім інша – фінансувати латання "дірок" у бюджеті, до якого ми й так сплачуємо немалі податки.

До мене як до народного депутата не раз зверталися люди з проханням прояснити ситуацію. Бо ж якщо надходження від військового збору витрачають не за призначенням, то чи не краще віддати частину свого доходу не державі, а волонтерам – і побачити конкретний результат?

Який же вихід?

Насамперед парламент має на законодавчому рівні закріпити спрямування коштів військового збору на посилення обороноздатності та безпеки України. Гроші на військо мають надходити до спеціального фонду держбюджету. Тоді урядовці використовуватимуть їх виключно за цільовим призначенням.

Ми з колегами – нардепами з "УКРОПу" – зареєстрували в парламенті законопроект №6774 "Про спрямування військового збору на підвищення обороноздатності України".

У ньому пропонуємо спрямовувати кошти від військового збору на конкретні напрями: обороноздатність і безпеку держави, фінансово-матеріальне забезпечення військових, соціальний захист ветеранів та медичне забезпечення армії, військові дослідження і розробки та освіту вояків.

Виносити його на розгляд потрібно негайно – до того, як почнеться обговорення проекту закону про державний бюджет на 2018 рік, щоб була змога внести зміни до головного кошторису.

Якщо депутати проголосують за цей документ, українці зможуть простежити, скільки, наприклад, програм із розробки сучасного озброєння було профінансовано, скільки техніки модернізували та відремонтували, скільки нового озброєння закупили, скількох захисників вилікували за їхні кошти.

Сьогодні наша армія забезпечує мирне життя мільйонів людей, і вона має отримувати гроші, які віддають їй громадяни!

Ухвалення цього законопроекту сприятиме не лише якісному забезпеченню армії та військових. Це дасть змогу посилити безпеку країни, збільшить можливості для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, що є обов’язком держави і її народу, відповідно до статті 17 Конституції.

Та найголовніше – українці отримають упевненість у тому, що їхні гроші пішли на підтримку захисників держави, а не на забаганки чиновників.

Олександр Дубінін, народний депутат України, член президії партії "УКРОП", спеціально для УП

Темы: армия налоги Верховная Рада
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело "Трейд Коммодити": Защита Павловского подал апелляцию 18 октября 2017, 14:03
Чиновника Генштаба ВСУ поймали со взяткой 18 октября 2017, 11:32
Прокуратура обнаружила нарушения на двух арсеналах Минобороны 17 октября 2017, 14:10
powered by lun.ua
Александр Дубинин
Испугается ли украинская власть ультиматума боевиков
Все колонки автора

Колонки

Александр Дубинин Военный сбор: финансирование армии или прихотей чиновников?
Одно дело – отдавать средства на то, чтобы спасти солдата от пуль террористов. И совсем другое – финансировать латание "дыр" в бюджете, в который мы и так платим немалые налоги. (укр.)
Иван Божко Грантовый ревизор для Украины
Европейская прокуратура может расследовать преступления, связанные с мошенническими схемами по хищению средств, выделенных ЕС на различные программы в Украине.
Олег Кулинич Земельная децентрализация: у каждого своя?
Зная о принятом в первом чтении законопроекте о передаче громадам земель вне населенных пунктов, правительство зарегистрировало свой схожий проект. Зачем оно это сделало? (Укр.)
Олег Петровец Шансы нардепов на прикосновенность резко растут
Можно долго рассуждать о причинах президентского предложения отменить неприкосновенность с 2020 года. Однако главное - последствия. Они могут быть как положительными, так и диаметрально противоположными. (укр.)
Виктор Мороз Малый Майдан больших амбиций
Молодые демократы организацией нынешнего "майдана реформ" очень рискуют. Если они проиграют, и их требования не будут выполнены, это законсервирует развитие страны еще на несколько лет. Но куда еще? (укр.)
Евгений Магда Ни слова о Бандере: польско-украинский диалог
Этой осенью в польско-украинских отношениях стало больше реализма. Варшава ищет общий язык с Украиной, которая, по сути, спонсирует экономическую стабильность Польши своими человеческими ресурсами. (укр.)